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تغير ارضيات البيت باستعمال بلاديوم من بيتي

الموضوع في 'ركن الديكور والعناية المنزلية' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏5 جانفي 2018 على 19:34.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اليوم جبتلكم فكرة هايلة اذا كان عندك كالاج فاقد اللمعان أصبح بهت خليك من الخلطات الكيماوية والجافال او انت كارية ومتقدريش تغيرين الأرضية (لأن الأمر صعب) عندي لكم الحل السحري متحتاجي لا لعامل ومهندس انت و واحد من افراد العائلة تكفي
    الفكرة هي انو تشري البلاديوم(plladium) هو مثل الجلد لكن يكون خشن 2018-01-05-15-48-40.jpg هذا قطع صغيرة لأن استعملتو قبل ماصور هذا من الخلف 2018-01-05-15-48-12.jpg هكذا كانت الأرضية تعي 2018-01-05-15-47-23.jpg هذا الكولوار كيف اصبح 2018-01-05-15-50-23.jpg هذي الكوزينة 2018-01-05-15-49-33.jpg شفو الفرق 2018-01-05-16-55-03.jpg انا الأرضية تعي تع لوح استعملت هذا اللاصق اما الكالاج اكيد عندو لصقة خاصة 2018-01-05-15-49-02.jpg
    هذا تلقاوه عند لي بيع دهانات ولاوازم البناء ولأسعار على حسب النوعية
    طريقة استعمالو سهلة. وفيه عدت مقاسات. وتنضيفو سهل. والمشي عليه مريح
    ان شاء الله نكون أفدتكم
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏5 جانفي 2018 على 19:34
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سلام عليكم ختيتو
    خرجولكم هايلين ماشاء الله
    سؤال : كي يتشمخ بالماء ، يبقى مثبت عادي ؟
     
    Soumia hadj mohammed, ‏5 جانفي 2018 على 20:09
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    شكر لك اختي على مرورك
    إيه يبقى ثابت
     
    قطر الندىdz, ‏5 جانفي 2018 على 20:12
    #3
  4. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    هذي البڨيطة تثبت بالبرغي درتها عند باب الكوزينة والكولوار 2018-01-05-20-15-26.jpg
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏5 جانفي 2018 على 20:17
    #4
  5. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو متألق ::

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    بسكرة
    الله يبارك
    شاطرة
    جاو هاااااااايلن يعطيك الصحة
     
    Princesse Diyor, ‏5 جانفي 2018 على 20:28
    #5
  6. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    اوك هديك باقيت تثبتها ، وكي يكون عندك انقطاع فوسط المساحة الي حابة تغطيها ، ثان ديري باقيت ؟
     
    Soumia hadj mohammed, ‏5 جانفي 2018 على 20:44
    #6
  7. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    لا اختي لسقيهم عادي الباقيت ندرهم فقط في الحواف مثلا عندك كولوار فيه بيوت عند كل باب يعطي منظرا اجمل
    هذي لي في الصورة خصني في الكوزينة شوية زدتها عادي 2018-01-05-21-27-04.jpg
     
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    قطر الندىdz, ‏5 جانفي 2018 على 21:31
    #7
  8. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    شكرا اختي لمرورك
    تتنقى الدار ونبدلو الديكور
     
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    قطر الندىdz, ‏5 جانفي 2018 على 21:33
    #8
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    ايواه راني على هذاك مع لوقت رديلنا الخبر كش ما تأثر بالماء او ما شابه
    بوركت اختي
    بصحتكم
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏5 جانفي 2018 على 21:35
    #9
  10. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    لا يأختي ميتأثرش بالماء لأن هنا في اوروبا معظم البيوت فيها يالوح يا هذا
    وانا معنديش بزاف ملي درتو كيما شفتي درتو على الوح مكوتش عارفة اذا يندار فوق الكالاج لكن كي شفت في اليوتيوب جزائرية هدرات عليه و ورات كيفاه يديره هي لصقت بالغراء لي ينتباع في المكتبة لأنها كارية به كي تخرج تنحيه وتديه معها قلت اكيد كاين في الجزائر نحكي عليه بلاك كاين لتستفاد
     
    قطر الندىdz, ‏6 جانفي 2018 على 00:34
    #10

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