تغير ارضيات البيت باستعمال بلاديوم من بيتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبتلكم فكرة هايلة اذا كان عندك كالاج فاقد اللمعان أصبح بهت خليك من الخلطات الكيماوية والجافال او انت كارية ومتقدريش تغيرين الأرضية (لأن الأمر صعب) عندي لكم الحل السحري متحتاجي لا لعامل ومهندس انت و واحد من افراد العائلة تكفي الفكرة هي انو تشري البلاديوم(plladium) هو مثل الجلد لكن يكون خشن هذا قطع صغيرة لأن استعملتو قبل ماصور هذا من الخلف هكذا كانت الأرضية تعي هذا الكولوار كيف اصبح هذي الكوزينة شفو الفرق انا الأرضية تعي تع لوح استعملت هذا اللاصق اما الكالاج اكيد عندو لصقة خاصة هذا تلقاوه عند لي بيع دهانات ولاوازم البناء ولأسعار على حسب النوعية طريقة استعمالو سهلة. وفيه عدت مقاسات. وتنضيفو سهل. والمشي عليه مريح ان شاء الله نكون أفدتكم