أتدري ما هي مشكلتك مع هذا الكوكب ؟

مما راق لي وقاسني و يعبر عني صراحة



أتريدي ما هي مشكلتك مع هذا الكوكب ؟



مشكلتك أنك تستقبل العالم بصدرٍ رحبٍ أكثر من اللازم ،

تتوقع الكثير ممن لا يعطون إلا القليل،

مشكلتك أنكَ تُغمض عينيكَ وتمشي في حقول الناس المليئة بالمصائد والأفخاخ،

أكبر خيباتك أتت من عزيز،

أنتَ تظل تتوقع الأفضل من الذين كانوا سيئين طوال الوقت،

تعمي عيونك عن عيوبهم ثم تفتحها فتجد نفسك مُلقى في الدّرك الأسفل للخذلان بسببهم،

مشكلتك أنك طيب،

أكثر مما يستحق هذا العالم الممتلئ بالقذارة والإنحطاط والكذب.

مشكلتك أن أحلامك ورديةٌ بسيطة،

أقصى أحلامك هي السكون والهدوء،

تتوقع من الناس أن يتركوك وشأنك،

تظن أن الجميع سيدعمونك إن سقطت في مشكلة ،

تظن أنهم سيساعدونك بمشاكلك،

أنت تغمض عيونك عن تصرفات وعادات هذا المجتمع المُحبِط،

أنت لستَ واقعياً في تصرفاتك معهم،

تنتظر الخير ممن تعرف وممن لا تعرف،

مشكلتك أنك تبحث عن الود من أناسٍ مات الود في قلوبهم وامتلأت أنفسهم بالمصالح الشخصية والأهواء.