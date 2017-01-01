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أتدري ما هي مشكلتك مع هذا الكوكب ؟

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏6 جانفي 2018 على 22:42.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    مما راق لي وقاسني و يعبر عني صراحة

    أتريدي ما هي مشكلتك مع هذا الكوكب ؟

    مشكلتك أنك تستقبل العالم بصدرٍ رحبٍ أكثر من اللازم ،
    تتوقع الكثير ممن لا يعطون إلا القليل،
    مشكلتك أنكَ تُغمض عينيكَ وتمشي في حقول الناس المليئة بالمصائد والأفخاخ،
    أكبر خيباتك أتت من عزيز،
    أنتَ تظل تتوقع الأفضل من الذين كانوا سيئين طوال الوقت،
    تعمي عيونك عن عيوبهم ثم تفتحها فتجد نفسك مُلقى في الدّرك الأسفل للخذلان بسببهم،
    مشكلتك أنك طيب،
    أكثر مما يستحق هذا العالم الممتلئ بالقذارة والإنحطاط والكذب.
    مشكلتك أن أحلامك ورديةٌ بسيطة،
    أقصى أحلامك هي السكون والهدوء،
    تتوقع من الناس أن يتركوك وشأنك،
    تظن أن الجميع سيدعمونك إن سقطت في مشكلة،
    تظن أنهم سيساعدونك بمشاكلك،
    أنت تغمض عيونك عن تصرفات وعادات هذا المجتمع المُحبِط،
    أنت لستَ واقعياً في تصرفاتك معهم،
    تنتظر الخير ممن تعرف وممن لا تعرف،
    مشكلتك أنك تبحث عن الود من أناسٍ مات الود في قلوبهم وامتلأت أنفسهم بالمصالح الشخصية والأهواء.
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    yaso ياسمين معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏6 جانفي 2018 على 22:42
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هي مشكلتي ايضا
    خيبة بعد خيبة
    من أقرب الناس لي

    كلمات في الصميم بارك الله فيك اخي
     
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    أم ياسمينdz, ‏6 جانفي 2018 على 23:02
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و فيك بارك الله
    و هذا الشعور المحترق ما هو الا دليل الصفاء حتى تجتبيك الايام لتكوني سيدتها رغم انوف المحبطين
     
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    *حزن النبلاء*, ‏6 جانفي 2018 على 23:08
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم

    حقا هي مشكلة حقيقية
    وجدت بعض اجزائها في
    مشكلتي؛ بارك الله فيك
    اخي على الطرح.
     
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    yaso ياسمين, ‏9 جانفي 2018 على 15:37
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    صفي نيتك يشربوهالك .. هه
    و فيك بارك الله ..
     
    *حزن النبلاء*, ‏9 جانفي 2018 على 17:19
    #5

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