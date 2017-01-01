لا أمل ...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ^^

    ...


    كيف لكل هذه الحروف أن لا تلائم مشاعري

    فتغرقها وسط دموع متحجرة


    كيف للدموع أن تكون هكذا قاسية

    تتساقط على جراحنا ببرودة

    و بعد النهاية التعيسة تهرب إلى أعماقنا ليجف عندنا البكاء

    و تعجز حروفنا عن القتال



    بعد النهاية التعيسة تعود إلينا ذكرى البداية

    أكانت تلك ابتسامة أم أنا زيفتها كالعادة

    فبدوت لهم في قمة السعادة


    كل دفاتري القديمة تشبه دفاتر اليوم

    ملأت حزنا و بقيت بداخلي دفينة


    لقد رسمت ابتسامة لكن عيوني لم ترسم إلا الحزن

    و عليها طبع كل شيء


    فمن رأى فيهما الحزن ؟


    ليخبرني عن بشاعتهما فأتوقف عند ذلك الحد


    و لكن للأسف الجميع يخبرني أنهما عند الحزن يصيران أجمل


    عندها أقول : لا أمل .


    بقلمي "فطوم"

     
    *حزن النبلاء*, وائل ابن الجزائر و Skor m@k معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    تم الاعتماد و نعتذر عن التأخر
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏15 جانفي 2018
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    لكن الأرض بعد الجفاف تأتي الأمطار وتصبح أمل
    وبعد الهدوء تأتي العاصفة
    فهكذا بعد المصائب يأتي الخير
    لكن بالأمل
    شكرا لك ختي
     
    Skor m@k, ‏16 جانفي 2018
    #3
  4. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    كلماتك راقية وتضج مشاعر فياضة بالنبل والرقي
    ساعود برد يليق
    تحياتي
     
    وائل ابن الجزائر, ‏5 فيفري 2018 على 13:32
    #4

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