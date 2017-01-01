السلام عليكم و رحمة الله و بركآته



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كيف لكل هذه الحروف أن لا تلائم مشاعري



فتغرقها وسط دموع متحجرة





كيف للدموع أن تكون هكذا قاسية



تتساقط على جراحنا ببرودة



و بعد النهاية التعيسة تهرب إلى أعماقنا ليجف عندنا البكاء



و تعجز حروفنا عن القتال





بعد النهاية التعيسة تعود إلينا ذكرى البداية



أكانت تلك ابتسامة أم أنا زيفتها كالعادة



فبدوت لهم في قمة السعادة





كل دفاتري القديمة تشبه دفاتر اليوم



ملأت حزنا و بقيت بداخلي دفينة



لقد رسمت ابتسامة لكن عيوني لم ترسم إلا الحزن



و عليها طبع كل شيء





فمن رأى فيهما الحزن ؟





ليخبرني عن بشاعتهما فأتوقف عند ذلك الحد



و لكن للأسف الجميع يخبرني أنهما عند الحزن يصيران أجمل





عندها أقول : لا أمل .





بقلمي "فطوم"



