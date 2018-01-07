  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

من مطبخي شفلور مقلي بالصور

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏7 جانفي 2018 على 16:53.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    287
    الإعجابات المتلقاة:
    576
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المانيا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)
    كيف حالكم حبوباتي ان شاء الله تكونو بخير
    لتحضير هذا المقبلة نحتاج :
    شفلور مغلي بالملح وبارد
    الخلطة لي نغلفو بيها الشفلور :
    2 حبات بيض + شوية معدنوش+ بصلة صغيرة مقطعة رقيق + كاس حليب +كاس ونصف فرينة(على حسب كثافة الخليط) +ملح+فلفل اسود+نصف كيس خميرة الحلوة ونخلطوهم حتى يصبح قوام (المسكوتشو) 2018-01-07-16-29-07_480x640.jpg نديرو الزيت تسخن ونحطو بالوحدة_ تع الشفلور في الخليط ونحطوها تتقلى 2018-01-07-16-37-20_480x640.jpg
    ونديرها في صحن فيه ورق الماص 2018-01-07-16-38-26.jpg ونقدموها مع السلطة 2018-01-07-16-39-21.jpg شهية طيبة للجميع
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏7 جانفي 2018 على 16:53
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,649
    الإعجابات المتلقاة:
    10,495
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    يعطيك الصحة
    هااايل
     
    Malika Tlm, ‏7 جانفي 2018 على 17:54
    #2

مشاركة هذه الصفحة