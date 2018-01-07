من مطبخي شفلور مقلي بالصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم) كيف حالكم حبوباتي ان شاء الله تكونو بخير لتحضير هذا المقبلة نحتاج : شفلور مغلي بالملح وبارد الخلطة لي نغلفو بيها الشفلور : 2 حبات بيض + شوية معدنوش+ بصلة صغيرة مقطعة رقيق + كاس حليب +كاس ونصف فرينة(على حسب كثافة الخليط) +ملح+فلفل اسود+نصف كيس خميرة الحلوة ونخلطوهم حتى يصبح قوام (المسكوتشو) نديرو الزيت تسخن ونحطو بالوحدة_ تع الشفلور في الخليط ونحطوها تتقلى ونديرها في صحن فيه ورق الماص ونقدموها مع السلطة شهية طيبة للجميع