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ذم العرافة و التنجيم

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏8 جانفي 2018 على 11:03.

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  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    يقول الله تعالى : (     قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف/188]
    و‏ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : "من أتى عرَّافًا، فسأله عن شيء، فصدَّقه بما يقولُ؛ لم تُقبل صلاته أربعين يومًا‏"‏‏ ‏[‏ مسلم‏ ‏4/1751‏]


    كذب المنجمون ولو صدقوا..

    يحكى أنه أثناء الحرب العالمية وفي أوج المعركة ..
    دخل أحد الجنود على الضابط وقال له : هناك عرافاً في الخارج يريد مقابلتك ويقول أن عنده من المعرفة والتنبؤات ما يفيدنا في حربنا وانتصارنا على عدونا ..
    فصرخ به الضابط قائلاً اخرج واقتله على الفور ..!!
    فما كان من الجندي إلا تنفيذ الأمر ..
    فخرج وقتل العراف ثم دخل على قائده وقال له : لماذا قتلناه وكان يريد أن يخدمنا ..
    فرد عليه الضابط بجملة بسيطة :
    (لو كان يعلم الغيب لما أتى ليموت ...!!!)

    نبني مستقبلنا على ما يقوله هؤلاء الدجالون ناكرين الحقيقة الناطقة ..

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    قال الشَّيخُ مباركُ الميلي ـ رحمه الله ـ:

    «ولو عنيت أمَّتُنا بالعلمِ عنايتَها بالسِّحرِ؛ لم تنحرفْ في حياتِها عن سُلَّمِ الرُّقيِّ؛ ولكنَّها حَادَت عن سُنَّةِ التَّقدُّم، وأَحاطتْ بها خطاياها، فَحاقَ بها سوءُ عملِها ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ[فصلت: 46]» اهـ «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 239) ـ ط.دار الراية

    و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم.

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    ضيوف وسـنغادر, بشرى ملاك و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏8 جانفي 2018 على 11:03
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    ما اكثر الذين يبحثون ع العرافين ويدرون حقا الدراية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
    اللهم سلم
    بارك الله فيك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏8 جانفي 2018 على 11:16
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و فيك
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏8 جانفي 2018 على 12:19
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    كثيرون هم من يصدقون هؤلاء، والاسوء ان بعضهم اصبح يقصد العراف بسبب المرض...
    هدانا الله واصلح بالنا...
    شكرا اخي للموضوع القيم
     
    habchisalaheddin و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏8 جانفي 2018 على 14:13
    #4
  5. عائشة أم براء

    عائشة أم براء :: عضو منتسِب ::

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    باراك الله فيك أحسنت النشر لكن في زماننا هذا صاروا يتهافتون للدجالين وحتى انهم ضيعوا اموال كثيرة من أجل هذا الشئ وهذا مايدل على ضعف الوازع الديني والجهل في مجتمعنا فنسأل الله ان يصلح احوالنا ويهدينا الى سبيل الرشاد عاجلا
     
    habchisalaheddin و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    عائشة أم براء, ‏8 جانفي 2018 على 14:15
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    الغريب في الأمر ... هي حجج أولئك الذين يقصدون المنجمين

    حجج ... كأن الامر ترويح عن النفس ... أو كانه مجرد تسلية

    و ما هو الا شرك عظيم و العباذ بالله

    أعاذنا الله و اياكم من الشرك و انواعه

    و شكرا


     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏8 جانفي 2018 على 14:19
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الامين محمد, ‏8 جانفي 2018 على 17:31
    #7

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