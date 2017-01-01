ذم العرافة و التنجيم

بسم الله الرحمن الرحيم



يقول الله تعالى : ( قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف/188]

و‏ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرَّافًا، فسأله عن شيء، فصدَّقه بما يقولُ؛ لم تُقبل صلاته أربعين يومًا ‏"‏‏ ‏[‏ مسلم‏ ‏4/1751‏]





كذب المنجمون ولو صدقوا..



يحكى

دخل أحد الجنود على الضابط وقال له : هناك عرافاً في الخارج يريد مقابلتك ويقول أن عنده من المعرفة والتنبؤات ما يفيدنا في حربنا وانتصارنا على عدونا ..

فصرخ به الضابط قائلاً اخرج واقتله على الفور ..!!

فما كان من الجندي إلا تنفيذ الأمر ..

فخرج وقتل العراف ثم دخل على قائده وقال له : لماذا قتلناه وكان يريد أن يخدمنا ..

فرد عليه الضابط بجملة بسيطة :

(لو كان يعلم الغيب لما أتى ليموت ...!!!)



نبني مستقبلنا على ما يقوله هؤلاء الدجالون ناكرين الحقيقة الناطقة ..



أنه أثناء الحرب العالمية وفي أوج المعركة ..دخل أحد الجنود على الضابط وقال له : هناك عرافاً في الخارج يريد مقابلتك ويقول أن عنده من المعرفة والتنبؤات ما يفيدنا في حربنا وانتصارنا على عدونا ..فصرخ به الضابط قائلاً اخرج واقتله على الفور ..!!فما كان من الجندي إلا تنفيذ الأمر ..فخرج وقتل العراف ثم دخل على قائده وقال له : لماذا قتلناه وكان يريد أن يخدمنا ..فرد عليه الضابط بجملة بسيطة :(لو كان يعلم الغيب لما أتى ليموت ...!!!)نبني مستقبلنا على ما يقوله هؤلاء الدجالون ناكرين الحقيقة الناطقة ..

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قال الشَّيخُ مباركُ الميلي ـ رحمه الله ـ:



«ولو عنيت أمَّتُنا بالعلمِ عنايتَها بالسِّحرِ؛ لم تنحرفْ في حياتِها عن سُلَّمِ الرُّقيِّ؛ ولكنَّها حَادَت عن سُنَّةِ التَّقدُّم، وأَحاطتْ بها خطاياها، فَحاقَ بها سوءُ عملِها ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]» اهـ «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 239) ـ ط.دار الراية

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم.