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اليهود قاموا بتمويل وقيادة الثورة الشيوعية في روسيا 1917

الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الدولية' نشر بواسطة عبد الله 1977, ‏8 جانفي 2018 على 17:23.

  1. عبد الله 1977

    عبد الله 1977 :: عضو منتسِب ::

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    قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة:64]


    {كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} هذا جزءٌ من آيةٍ عظيمة كريمة في الكتاب الحكيم تصور -في بيان بديع معجز- شأنًا من شئون اليهود، وطبعًا من طباعهم وسجيةً من سجاياهم المقيمة معهم ممتدة في آماد الزمان، ومنتشرة في آفاق المكان! إنهم كافرون جاحدون معاندون، بلغوا آخر المدى في كفرهم؛ ويسعون في الأرض فساداً, لذلك طردتهم دول أوربا من أراضيها حوالي 58 مرة على الأقل, وإن تمكنوا الآن, وصاروا أقوياء, فإن الله وعدنا بنصرنا عليهم.


     
    عبد الله 1977, ‏8 جانفي 2018 على 17:23
    #1

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