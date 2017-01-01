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اضحك مع السوآفةَ .. نحي على خاطرك ارواح برك

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة وائل ابن الجزائر, ‏9 جانفي 2018 على 17:04.

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  1. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    «« السّلاَم ُعلَيّكُمْ وَ رَحّمَة ُ الله وبّرَكَاتُه ««

    حياكم الله .. ضيوفا ً وزوار و اعضا ء اللمةَ البآهيينْ

    بعد مدةَ اشتقنآ لمنتدىَ النكتْ والطرآئف .. عسىَ ان نكون سبب في اضحآك او ابتسآمْ احدهم)

    وموضوعــي هذه المرةَ يقتصر علىَ فديوًهــآت تم تصويرهــآ في ولآيتيَ .. تبآ كم نحن السوآفةَ مختلفونَ

    [​IMG]



    اولآ وبآدئ ببدأ ابدآ بأحدهم وهوَ شآب من وآدي سوف يستحق ان يكون في بولييود جنب شآهروخآن وسلمآن والجمآعةَ هآدووك




    هههههههههههه مهبول السيد


    ثآنيـآ وكمـآ هو معلومَ او مسموع قصة الفتىَ السوفي انور الذي طلب يد نجوىَ كرم للزوآج بين قوسين بهدلنـآ واخته التي تحاوره زعمـآ خليجيةَ ههههه مهآبل - بهدلونآ ورد نجوى كرم



    ثألـثآ هآدآ الشآنتير بلاصتو مش هنا نورمـآمو في طيور الجنة او صبآ او ما شابه هههههههه كل ما نشوف الفديو نموت من الضحك



    وآخيــرآ عسىَ نكونو سبب في ضحك احدهم -
     
    وائل ابن الجزائر, ‏9 جانفي 2018 على 17:04
    #1

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