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كل يوم قتل ، إلى أين ؟

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏10 جانفي 2018 على 14:01.

?

هل أنت مع تطبيق حكم الإعدام

  1. نعم

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  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    بعد تقدم وسائل الإعلام الحديثة باتت الأخبار تصل بسرعة البرق في كل مكان مهما بعدت المسافات
    لكن ! أكثر الأخبار وجودا هي أخبار الجرائم التي أصبح فيه ازهاق روح كقتل بعوضة بالضبط..
    أتكلم عن ولايتي فقط سطيف : شاب يقتل آخر لأن هذا الأخير سب أمه ، وفي جريمة أخرى : شاب يطعن شاب آخر لأن هذا الأخير تشاجرمع والده ... و..و..
    إلى متى تبقى الأرواح تزهق من أجل شجارات تافهة قد تحطم عائلة بأكملها حرقة على ولدها أو أحد الأفراد
    ياترى ماهو الخلل والسبب؟
    هل هي تجارة المخدرات والمهلوسات وانتشارها بقوة ؟
    إذا كان الجواب نعم , فأين هي السلطات ؟
    أم أن السبب هو الضعف الديني والتربوي والتعليمي؟
    أم أن السبب هو عدم تطبيق حكم     الإعدام في حق القاتل وادخاله السجن مدة من الزمن ثم يخرج وكأنه لم يفعل شيئ؟؟
    أم أن عدم تطبيقنا للشرع جعلنا ندفع الثمن؟
    والذي يقول أنه ليس مع تطبيق حكم الإعدام أتمنى أن يجيني : لو كان الضحية -لا قدر الله - من عائلتك القريبة هل ترضى للقاتل أن يعيش ويأكل ويشرب ويتمتع؟؟؟
    لكم الرد.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     :
    ((لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

    [ متفق عليه ]


     
    خووخه معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏10 جانفي 2018 على 14:01
    #1
  2. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمة الله
    هاذ حال اخر الزمن
    القتل اصبح عادي الخمر عادي الزنا يتفاخرون به
    العقاب ربي يجيب... عندك الدراهم ما يديرولك والو
    واحد جارنا قتل واحد اخر حكمولو ب 8 سنوات
     
    خووخه و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏10 جانفي 2018 على 14:20
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المشرفات

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    يعني روح انسان بأكمله ولات تسوى 8 سنين ومن بعد يزيدو يديرو العفو ويخرجوه من الحبس
    لاحولى ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
    شكرا لك على المشاركة
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏10 جانفي 2018 على 14:26
    #3
  4. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أُخيتي الحبيبة @دعاء الجنات
    لقد باتت أرواح البشر رخيصة جدا
    صرنا نسمع عمن قتل والديه أو أبناءه أو أقاربه أو جيرانه
    والسبب أمور تافهة تُزهق بسببها أرواح جعلها الله عزّ وجلّ غالية جدا
    ألم يقل الله تعالى في كتابه الكريم:
    (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً)
    فأين نحن من هذه الآية...؟؟؟!!!
    صرت أشعر أن القلوب خلت من الرحمة:cry:
    .....

    أعتقد أن السبب الرئيسي هو ضعف الوازع الديني
    فلا شىء يحول بين المرء وارتكابه الجرائم إلا خوفه من الله عزّ وجلّ
    ثم يأتي بعد ذلك تعامل الدولة مع الحدود
    فإن تركت تنفيذ الحدود فالشعب للحدود أضيع
    لكنني أود أن أُنوّه أنه في بلدي تُطبّق الحدود
    يُنفّذ القصاص سواء بالقتل أو قطع اليد للسارق
    ورغم ذلك تسمعين عن جرائم جديدة
    إذن لا بد أن تكون كل الأسباب التي ذكرتها في نقاشك مجتمعة هي وراء ما يحدث من جرائم القتل اليوم
    أسأل الله أن يلطف بنا وأن يرزقنا ميتة كريمة وعلى ملّة الإسلام
    ....
    شكرا على موضوعك الهام والخطير
    لكِ تقديري وامتناني
     
    خووخه, ‏13 جانفي 2018 على 00:24
    #4

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