كل يوم قتل ، إلى أين ؟

السلام عليكم

بعد تقدم وسائل الإعلام الحديثة باتت الأخبار تصل بسرعة البرق في كل مكان مهما بعدت المسافات

لكن ! أكثر الأخبار وجودا هي أخبار الجرائم التي أصبح فيه ازهاق روح كقتل بعوضة بالضبط..

أتكلم عن ولايتي فقط سطيف : شاب يقتل آخر لأن هذا الأخير سب أمه ، وفي جريمة أخرى : شاب يطعن شاب آخر لأن هذا الأخير تشاجرمع والده ... و..و..

إلى متى تبقى الأرواح تزهق من أجل شجارات تافهة قد تحطم عائلة بأكملها حرقة على ولدها أو أحد الأفراد

ياترى ماهو الخلل والسبب؟

هل هي تجارة المخدرات والمهلوسات وانتشارها بقوة ؟

إذا كان الجواب نعم , فأين هي السلطات ؟

أم أن السبب هو الضعف الديني والتربوي والتعليمي؟

أم أن السبب هو عدم تطبيق حكم الإعدام في حق القاتل وادخاله السجن مدة من الزمن ثم يخرج وكأنه لم يفعل شيئ؟؟

أم أن عدم تطبيقنا للشرع جعلنا ندفع الثمن؟

والذي يقول أنه ليس مع تطبيق حكم الإعدام أتمنى أن يجيني : لو كان الضحية -لا قدر الله - من عائلتك القريبة هل ترضى للقاتل أن يعيش ويأكل ويشرب ويتمتع؟؟؟

لكم الرد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ​

((لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

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