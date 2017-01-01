حكاية الإمام والراجل وتلطيف الجو ههه

سلام عليكم

واش راكم واش أخباركم أنا توجور نضحك فيكم علابالي الجزائريين ينوضو مشنفين ومقلقين صباح ربي وأنا وحدة منهم هههه علابيها صباح نوجدلكم حكاية اضحكو ودعولي

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هذا وحد الإمام كان يخطب في الجامع نورمال والمصلين يسمعو كاين لي حاط معاه وكاين لي عقلو في السوق هههه وكاين وكاين ههه

المهم هاذ الإمام حاب يلطف الجو قلهم:عشت أغلبية حياتي في حضن إمرأة غير زوجتي

وبداو المصلين يعيطو ياحفيظ يا لطيف ياربي استرنا ههههه

قالهم الإمام: الحضن أكيد هو حضن أمي الغالية

قالو المصلين :الله أكبر يالشيخ اسمحلنا قاطعناك هههه

واحد السيد عجباتو الفكرة كي راح المرتو حاب يديرلها القالب المهم حطتلو مرتو لعشاء

شاف فيها وقالها :عشت أغلبية حياتي في حضن إمرأة أخرى غير حضنك هههه

هل تعلمون ماذا فعلت به ههههه

السيد راه في مستشفى مصطفى باشا وراهم دارولو 10عمليات باش ينحلو الطبسي لي لاصق في راسو ههههه ادعولو ههههه



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نشالله تعجبكم لحكايه







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