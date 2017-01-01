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حكاية الإمام والراجل وتلطيف الجو ههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة صفاءdz, ‏12 جانفي 2018 على 06:33.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم
    واش راكم واش أخباركم أنا توجور نضحك فيكم علابالي الجزائريين ينوضو مشنفين ومقلقين صباح ربي وأنا وحدة منهم هههه علابيها صباح نوجدلكم حكاية اضحكو ودعولي
    ...
    هذا وحد الإمام كان يخطب في الجامع نورمال والمصلين يسمعو كاين لي حاط معاه وكاين لي عقلو في السوق هههه وكاين وكاين ههه
    المهم هاذ الإمام حاب يلطف الجو قلهم:عشت أغلبية حياتي في حضن إمرأة غير زوجتي
    وبداو المصلين يعيطو ياحفيظ يا لطيف ياربي استرنا ههههه
    قالهم الإمام: الحضن أكيد هو حضن أمي الغالية
    قالو المصلين :الله أكبر يالشيخ اسمحلنا قاطعناك هههه
    واحد السيد عجباتو الفكرة كي راح المرتو حاب يديرلها القالب المهم حطتلو مرتو لعشاء
    شاف فيها وقالها :عشت أغلبية حياتي في حضن إمرأة أخرى غير حضنك هههه
    هل تعلمون ماذا فعلت به ههههه
    السيد راه في مستشفى مصطفى باشا وراهم دارولو 10عمليات باش ينحلو الطبسي لي لاصق في راسو ههههه ادعولو ههههه

    ...
    نشالله تعجبكم لحكايه



     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏12 جانفي 2018 على 21:40
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    صفاءdz, ‏12 جانفي 2018 على 06:33
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    صفاءdz, ‏12 جانفي 2018 على 06:45
    #2
  3. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    ههههههههه
    يستاهل .. وعلاش لي يلعب يلعب في هاذو الأمور
    :LOL:
     
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    rycerz, ‏12 جانفي 2018 على 09:11
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    yaso ياسمين, ‏12 جانفي 2018 على 09:16
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    اضحك الله سنك واسعد قلبك غاليتي
    بارك الله فيك وجزاك كل خير
    سلمت يمناك
    تحياتي القلبية​
     
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    missing heart, ‏12 جانفي 2018 على 11:18
    #5
  6. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    هاهاهاهاها هوهوهوهوهو هيهيهيهيهيهي
    و نقدرو نروحو نزوروه؟
     
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    يونس قاسم, ‏12 جانفي 2018 على 12:01
    #6
  7. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    سعيدة
    hhhhhhhhhhh
     
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    الصراحة راحة, ‏12 جانفي 2018 على 12:17
    #7
  8. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    هههههههههههههههههههه هههههه والله صدقت منحملوش النكت كي تعود فيها مرأة خلاف هههه
    متشكرة (y)
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏12 جانفي 2018 على 18:41
    #8
  9. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    هههههه :LOL::LOL:
    شكرا على القصة الجميلة
     
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    *amani*, ‏12 جانفي 2018 على 19:01
    #9
  10. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    السلام عليكم و رحمة الله
    ههه
    و الله ق مليحة هذي ههه السيد راه في مصطفى باشا يالله ههه
    اوااااه ههه وقيلا نتي اكثر منها يا صفاء ههه
    ما نزيدش قاع نقلقك ههه



     
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    Salah eddin, ‏12 جانفي 2018 على 21:41
    #10
  11. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    هههههههه
    والله يستاهل المرا الجزائرية ملازمش يخرب فيها واحد ههههه
    شكرا للمرور
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:33
    #11
  12. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    :giggle::giggle::giggle::giggle::giggle:
    مرسي للمرور ودوووووم الضحك(y)
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:36
    #12
  13. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    أحم أحم خجلتيني :oops::oops:ههههه
    شكرا ليك خيتي وتحياتي لك أيضا ودووووووووووم الضحكة على وجهك
    مرسي :Love::Love:
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:38
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    ههههههه
    أنت كل مرة في ضحكة جديده ساعه كه كه ساعه ها ها هو هو هي هي
    هههههههه
    مرتو راها مانعة عليه الزيارة وقالت غير يفطن نزيد نضربو بطبسي ههه حابة تعذبو هههه
    مرسي خويا يونس
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:42
    #14
  15. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    أهلا
    مليح عجباتك لحكاية
    دووووم الضحك
    مرسي على تواجدك هههه
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:44
    #15
  16. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أهلا جميلة
    هذه المرا وين كانت كلش مقبول إلا الزوجة الثانية أنا غير نتفكر هاذ العفسة نقول مانتزوج ماوالو هاك خير هههه
    مرسي خيتي
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:47
    #16
  17. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    وعليك مني أجمل سلام
    دوووووووووووووووم الضحك هههه
    ولا شكر على واجب راني هنا هههه
    مرسي خيتي
     
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:48
    #17
  18. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    ياتل راك هنا ههههه
    ههههههه
    إيه متخربش فيا كامل راني أكثرمنها ياويلك نضربك ضربة للقبر ديركت لامصطفى باشا ولا عمك علي هههه
    عس روحك مني مليييييح هههههه
    والله راك مونسني هنا هههههههه
    مرسي بن عمي على تعديل لحكاية(y)
     
    التعديل الأخير: ‏13 جانفي 2018 على 05:58
    صفاءdz, ‏13 جانفي 2018 على 05:53
    #18

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