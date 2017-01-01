شعر ترحيب بالاعضاء الجدد

يا مرحبا ترحيبة ٍ من رحيق الورد مجناه=ترحيبة ٍ مثل العطر والنسايم ينشرنّه يا مرحبا ترحيبة البدو لسهيل واعداد ما هبت سحايب مطرها ==============================================: يا مرحبا يا ريحة الورد والهيل لا هبت النسمة وتطاير عطرها ========================================= مرحبا بك عد ما في العام يوم .. .............. وعد ما يذن أذان وتسمعه . وعد ماجا في منامك من حلوم.. ............. وغد ما تسمع يأسم المجمعه. ============================== يا مرحبا ترحيبة العز كله........ ترحيبة ترجح بكل الموازين ============================================ يا مرحبا ترحيبة البدو لسهيل واعداد ما هبت سحايب مطرها يا مرحبا يا ريحه الورد والهيل لا هبت النسمة وتطاير عطرها ============================================ هـلا بـك عـد مالشمس المطـله = هلا بك عـد ايام الزمــــــاني هـلا بك عــــد ماهـلت اهلـــه = وعـدد مـافاح عطر الزعفراني ================================= يامرحبااا ترحيبة البدو للعيد تباشرو به حين شافو هلاله امرحباا مليون وان زاد لاباس والزود لاهل الزود يستاهلونه يامرحبا بك عد ماهلت مـــــزون .. واعداد طير في السما حلق وحام ============================ يا مرحبا عد ما صب المطر ................ وعداد ما برقه يسابق راعده بك يا اصيل من بد البشر ................ و إرحِب و حَيَّا بساحة رائده عساك ترتاح وينسَّر النظر ................ و نشوف منك علومن واجدة ======================== يامرحبا ترحيب ينشر فالاخبـار ترحيب من شاعر تحرك شعوره يامرحبا ترحيب يكتب بالانـوار والنور عم المنتدى مع حظـوره اسمك مثل برق يبشر بالامطـار والقلب بوجودك تزايد سـروره الطيب بين الناس ماهو بمنكور واللي يزور الناس لازم تـزوره هذا محلك وابتدى معك مشـوار على الوفا والطيب تكتب سطوره من الفرح رحبت بكي نثر واشعار يامرحبا باللي يشرف حظـوره =========================== مرحب تراحيب كلها شوق من فلب راس ماله محبتكم ==================== يا مرحبا ترحيبة كيف بها راع الضرام ***** لاسمعها من زينها يسكر ولوما ودها ترحيبة من خاطري تروي العطاشاوالحيام ** ترحيبة منسوبة من جدها لي جدها ================================ ........ يا مرحبا ترحيبة ترفع الــــــــراس***نفخر ونذكر في وجود النشاما .........ترحيبة من قلب وشعور وإحساس***ريح النفل منها وريح الخزاما ============================ رعى الله الأحبة حيث حلّوا .. لهم في القلب مرتحل وحلُّ خيول الشوق مسرجةٌ إليهم .. تبارت حيثما ساروا وهلوا ================== ياهلا فيك واهلين ويامسهلا ... خطوه بألف خطوه عزيزه علينا أنورت وأسفرت مراحب بكل الحلا ... والله جيتك علينا أسعدتنا ======================= مرحبا بك يا غاليين من البال الوسيع .................................والجماله يا عسانا نطول اسبابها ماعليكم زود والطيب عندي ما يضيع ....................................الناس الطيبه حاسبين حسابها ============== يا مرحبا يا حي شوفك وطاريك انت البدر وإحنا نجوم حواليك يا مرحبا باعداد هطال الامزان واعداد زهر قد تفتح لروياك ============== يا مرحبا ترحيبة العز كله ترحيبه ترجح بكل الموازين ======== يامرحبـا باللي وصل منتدانا ....... وانضم لأسرتنا وزود عــــددهـا بوجودكم نفخر ونلقى سـعدنا ....... وبوصالكم تلقى عيوني هناهـــــا ============= ياهلا فيك واهلين ويامسهلا ... خطوه بألف خطوه عزيزه علينا أنورت وأسفرت مراحب بكل الحلا ... والله جيتك علينا أسعدتنا ========== حيّــاك يامــن جيــتـنــا اليـــوم لافــي الدار دارك وإنــــت ضمــــن الجمـــاعــه مــاقصّــروا لأخـــوان والكـــل وافـــي بــك رحّـبـوا ترحيـب يطـــرب سمــاعــه ========== يا مرحبا عد ما صب المطر ................ وعداد ما برقه يسابق راعده بك يا اصيله من بد البشر ................ و إرحِب و حَيَّا بساحة رائده عساكي ترتاحي وينسَّر النظر ................ و نشوف منك علومن واجدة و انا خويَّك على خير وشر ................ دامك تشاركيني بهذة القاعدة ================= حياك الله عداد من طاف بالحرم وعداد من يلبي في يوم عرفات