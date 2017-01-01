رجال بلا غيرة و نساء بلا حياء

مجتمعي صاآر مخيفا ..

رجال بلاغيرة و نساء بلا حياء ..



◇ إمرأة وظفوها كي تتحدث مع العملاء واستقطاب الزبائن ( اقتناص ) !!



◇ والله ﷻ أمرها أن لا تتكلم أثناء الصلاة وتكتفي بالتصفيق إذا حدث أمر طارئ ( ستر )



◇ أباحوا لها الغناء والتغني بصوتها أمام الجميع ( استمتاع )



◇ والله ﷻ نهاها أن تجهر بالتلبية أثناء فريضة الحج ( رفق )



◇ يريدونها فارسة الأولومبياد الرياضيّة في سباقات العدو والقفز والسرعة ( استرجال )



◇ والله ﷻ أسقط عنها في العبادة الجري بين العلمين في المسعى (الصفا والمروة ) ، تربية لحيائها ، وصيانة لعفتها ( ملكة )



◇ يريدون خروجها للساحات لزيادة عدد المتسكعين !! ( دياثة و تظاهر )



◇ والله ﷻ أسقط عنها الخروج للجهاد لنصرة الدين ( معذرة )



◇ يريدون لها أن تخرج للنزهة والمقاهي والحفلات والإختلاط ( عري )



◇ والله ﷻ جعل أعز العبادات وهي ( صلاتها ) في بيتها خير من صلاتها في المسجد ( ستر تعبد )



◇ يريدون كشف جسمها ووجهها، وهو مجمع الجمال !!! ( تبرج )



◇ والله ﷻ أمرها ألا تضرب بالخلخال، ليسمع الناس ماتخفي من زينتها !( حياء )



◇ يقولون لزوجها : الحجاب بدعة حتى يتسنى له النظر للنساء، كيفما شاء !! ( تخلف )



◇ والله ﷻ يحرم عليها أن تصف إمرأة أخرى لزوجها كأنه يراها ( تحضر و صيانة )



◇ يريدون للمراة أن تكون مصدر لمتعة الرجل . وتتجول في كل الأماكن كيفما تشاء ( سفور )



◇ والإسلام يجعل المرأة ملكة والملكة مصونة ولها حرس ولها رعاية ممن حولها فلا تسافر إلا مع محرم ولا تحج إلا مع محرم ( متحضرة )



■ قال الله تعالى :

(وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا )