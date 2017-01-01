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رجال بلا غيرة و نساء بلا حياء

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏13 جانفي 2018 على 15:20.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    مجتمعي صاآر مخيفا ..
    رجال بلاغيرة و نساء بلا حياء ..

    ◇ إمرأة وظفوها كي تتحدث مع العملاء واستقطاب الزبائن ( اقتناص ) !!

    ◇ والله ﷻ أمرها أن لا تتكلم أثناء الصلاة وتكتفي بالتصفيق إذا حدث أمر طارئ ( ستر )

    ◇ أباحوا لها الغناء والتغني بصوتها أمام الجميع ( استمتاع )

    ◇ والله ﷻ نهاها أن تجهر بالتلبية أثناء فريضة الحج ( رفق )

    ◇ يريدونها فارسة الأولومبياد الرياضيّة في سباقات العدو والقفز والسرعة ( استرجال )

    ◇ والله ﷻ أسقط عنها في العبادة الجري بين العلمين في المسعى (الصفا والمروة ) ، تربية لحيائها ، وصيانة لعفتها ( ملكة )

    ◇ يريدون خروجها للساحات لزيادة عدد المتسكعين !! ( دياثة و تظاهر )

    ◇ والله ﷻ أسقط عنها الخروج للجهاد لنصرة الدين ( معذرة )

    ◇ يريدون لها أن تخرج للنزهة والمقاهي والحفلات والإختلاط ( عري )

    ◇ والله ﷻ جعل أعز العبادات وهي ( صلاتها ) في بيتها خير من صلاتها في المسجد ( ستر تعبد )

    ◇ يريدون كشف جسمها ووجهها، وهو مجمع الجمال !!! ( تبرج )

    ◇ والله ﷻ أمرها ألا تضرب بالخلخال، ليسمع الناس ماتخفي من زينتها !( حياء )

    ◇ يقولون لزوجها : الحجاب بدعة حتى يتسنى له النظر للنساء، كيفما شاء !! ( تخلف )

    ◇ والله ﷻ يحرم عليها أن تصف إمرأة أخرى لزوجها كأنه يراها ( تحضر و صيانة )

    ◇ يريدون للمراة أن تكون مصدر لمتعة الرجل . وتتجول في كل الأماكن كيفما تشاء ( سفور )

    ◇ والإسلام يجعل المرأة ملكة والملكة مصونة ولها حرس ولها رعاية ممن حولها فلا تسافر إلا مع محرم ولا تحج إلا مع محرم ( متحضرة )

    ■ قال الله تعالى :
    (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا )
     
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    *حزن النبلاء*, ‏13 جانفي 2018 على 15:20
    #1
  2. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    بوركت اخي
    من اروع ما قرات
    ليتهم يفهمون ان غيرة الرجال ليست تعصبا وانما حبا
    ليتهم يفهمون ان حياء المراة ليس عقدة بل عفة
    ليتهم يفهمون ...
    جزاك الله عنا كل خير
     
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    البدر المشرق, ‏13 جانفي 2018 على 15:44
    #2
  3. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    ‏13 ديسمبر 2016
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    جزاك الله خيرا
    اعجبتني قصيدة
     
    مشاغب, ‏13 جانفي 2018 على 17:44
    #3

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