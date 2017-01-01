رجال بلا غيرة و نساء بلا حياء

مجتمعي صاآر مخيفا .. رجال بلاغيرة و نساء بلا حياء .. ◇ إمرأة وظفوها كي تتحدث مع العملاء واستقطاب الزبائن ( اقتناص ) !! ◇ والله ﷻ أمرها أن لا تتكلم أثناء الصلاة وتكتفي بالتصفيق إذا حدث أمر طارئ ( ستر ) ◇ أباحوا لها الغناء والتغني بصوتها أمام الجميع ( استمتاع ) ◇ والله ﷻ نهاها أن تجهر بالتلبية أثناء فريضة الحج ( رفق ) ◇ يريدونها فارسة الأولومبياد الرياضيّة في سباقات العدو والقفز والسرعة ( استرجال ) ◇ والله ﷻ أسقط عنها في العبادة الجري بين العلمين في المسعى (الصفا والمروة ) ، تربية لحيائها ، وصيانة لعفتها ( ملكة ) ◇ يريدون خروجها للساحات لزيادة عدد المتسكعين !! ( دياثة و تظاهر ) ◇ والله ﷻ أسقط عنها الخروج للجهاد لنصرة الدين ( معذرة ) ◇ يريدون لها أن تخرج للنزهة والمقاهي والحفلات والإختلاط ( عري ) ◇ والله ﷻ جعل أعز العبادات وهي ( صلاتها ) في بيتها خير من صلاتها في المسجد ( ستر تعبد ) ◇ يريدون كشف جسمها ووجهها، وهو مجمع الجمال !!! ( تبرج ) ◇ والله ﷻ أمرها ألا تضرب بالخلخال، ليسمع الناس ماتخفي من زينتها !( حياء ) ◇ يقولون لزوجها : الحجاب بدعة حتى يتسنى له النظر للنساء، كيفما شاء !! ( تخلف ) ◇ والله ﷻ يحرم عليها أن تصف إمرأة أخرى لزوجها كأنه يراها ( تحضر و صيانة ) ◇ يريدون للمراة أن تكون مصدر لمتعة الرجل . وتتجول في كل الأماكن كيفما تشاء ( سفور ) ◇ والإسلام يجعل المرأة ملكة والملكة مصونة ولها حرس ولها رعاية ممن حولها فلا تسافر إلا مع محرم ولا تحج إلا مع محرم ( متحضرة ) ■ قال الله تعالى : (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا )