متى تبكي القلوووب. .♡.؟؟؟

♡تبكي القلوووب. .. عندما تقف لحظات صدق مع نفسك ولكنك لا تستطيع أن تواجه الحقيقة بأنك على خطأ....... ♡تبكي القلوووب. ... عندما يسبقك من كان قبلك ولا تستطيع أن تجاااريه. .... ♡تبكي القلوووب. ... عندما تقف عاجزا أمام جبروت وظلم الناس لك وليس لديك خيار سوى السكوت ♡تبكي القلوووب. ... عندما عندما تتخذ قرارا بالوقوف عن الخطأ ثم تكرر خطأك ♡تبكي القلوووب. ... عندما يخونك من لا تخونه . ♡تبكي القلوووب. ... عندما تتوقف العيون عن الدمع وتجف من كثرة البكاء. ... ♡تبكي القلوووب. .. عندما تعرف انك وحيد مع كثرة من حولك. ... ♡تبكي القلوووب. .. عندما تفقد عزيزا ولن تلتقيه بعد ان فقدته ورغم بكاء القلوووب تستمر الحياة