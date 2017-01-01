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متى تبكي القلوووب. .♡.؟؟؟

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة ♥نجلاء♥, ‏13 جانفي 2018 على 15:49.

  1. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    ♡تبكي القلوووب. ..
    عندما تقف لحظات صدق مع نفسك
    ولكنك لا تستطيع أن تواجه الحقيقة
    بأنك على خطأ.......

    ♡تبكي القلوووب. ...
    عندما يسبقك من كان قبلك ولا تستطيع
    أن تجاااريه. ....

    ♡تبكي القلوووب. ...
    عندما تقف عاجزا أمام جبروت وظلم
    الناس لك
    وليس لديك خيار سوى السكوت

    ♡تبكي القلوووب. ...
    عندما عندما تتخذ قرارا بالوقوف
    عن الخطأ ثم تكرر خطأك

    ♡تبكي القلوووب. ...
    عندما يخونك من لا تخونه .

    ♡تبكي القلوووب. ...
    عندما تتوقف العيون عن الدمع وتجف
    من كثرة البكاء. ...

    ♡تبكي القلوووب. ..
    عندما تعرف انك وحيد مع كثرة
    من حولك. ...

    ♡تبكي القلوووب. ..
    عندما تفقد عزيزا ولن تلتقيه بعد ان فقدته

    ورغم بكاء القلوووب
    تستمر الحياة
    gplus-2069276861.jpg
     
    Salah eddin, Twinkle Stars, Malika Tlm و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏13 جانفي 2018 على 15:49
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    اعجبتني خاطرة كثيرا
    مشكورة
     
    مشاغب, ‏13 جانفي 2018 على 17:48
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    ما اصعب بكاء القلوب
    مشكورة اختي
    روووعة
     
    Malika Tlm, ‏13 جانفي 2018 على 18:10
    #3
  4. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    تبكي القلوب حينما تجد نفسك متهاونا
    وتكرر الخطأ

    الله يرزقنا الصحبة الصالحة التي ترشدنا نحو الخير تصحح بعثراتنا و تقيم اعوجاجاتنا فلا شيء خير من صديقة صالحة تدعو لك في ظهر الغيب و ترى منك الغلط فتصححه لك
     
    Twinkle Stars, ‏13 جانفي 2018 على 18:22
    #4

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