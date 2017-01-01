



قصيدة: شكوى كتاب

للشاعر: محمد أبو حفص السماحي قصيدة: شكوى كتابللشاعر: محمد أبو حفص السماحي



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أبكي و لا أحد درى ببكائي

موتى وأحسبهم من الأحياء !

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أبكي مصيري؟ أم مصير الضّاد؟

أم أبكي مصير الأمة البلهاء ؟

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أبكي عقولا فارغاتِ المحتوى

عمياء تفخر جهرة بعَماء

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أبكي قلوبا أُشربت ما أُشربت

من حالك الأهواء و الأدواء

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قومي..و لا قوم كقومي قد نسوا

أن القراءة مدرج العلياء

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باعوا ثقافتهم ببخسٍ واشتروا

-جهلا- فتات ثقافة عرجاء

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وأنا الكتاب فهل علمتم من أنا

سند الثقات وعمدة الحكماء

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بي خلّد النبغاء ذكر نبوغهم !

حتى غدتْ أسماؤهم أسمائي

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أنا كنت نبراس السداد لأمة

حين استضاء روادها بضيائي

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وأنا الذي قدتُ التقدّم حيثما

سار التقدّم سار تحت لوائي

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"اقرأ" تُجلجل في المسامع إنما

قد حِيل بين السمع والإصغاء

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"اقرأ" تُنادي لا يكلّ خطابها

قدسية أبدية الأصداء

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والغافلون عن النداء وجُلُّهم

نُخبٌ! و لكن لم تُصخْ لنداء

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والعالمون إذا همو لم يقرؤوا

جهلوا.. وتلك نهايةُ العلماء

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والعالمون إذا همو لم يقرؤوا

خسروا الرهان فكيف بالجهلاء ؟

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فِيئوا إلى ظلّي فظلّي عزّكم

بي كان أدناكم... من العظماء

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فأنا إناء العلم من يشربْ به

يشربْ به شرفًا بخير إناء

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أهلي وجلّاسي أساطين النُّهى

بلغوا بفضلي قمّة الجوزاء

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باتوا على ضوء الشموع عيونهم

لهفى تُسامر في الدجى آرائي

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ظلّوا وباتوا لا يقرّ قرارهم

إلا مقابل وجهي الوضّاء

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ذهب الذين أحبّهم وأجلّهم

بذلوا نفيس كنوزهم لشرائي

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يا ليتني -دُفنتْ رُفاتي- يوم أن

دُفنتْ رُفاتُ أولئك النبلاء

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واليوم أُرمى في الرفوف مُحنّطًا

في خانةِ الإهمال والإزراء

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وأنا الغريبُ أنا الكئيبُ فلم أعدْ

مهوى القلوب ومرفأ الأحجاء

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قد كان يبحث -مُستميتًا- قارئي

عني! وأبحثُ..أين هم قُرّائي ؟

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