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قصيدة: شكوى كتاب

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة خووخه, ‏13 جانفي 2018 على 18:31.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    قصيدة: شكوى كتاب
    للشاعر: محمد أبو حفص السماحي
    ⊙０⊙
    أبكي و لا أحد درى ببكائي
    موتى وأحسبهم من الأحياء !
    ⊙０⊙
    أبكي مصيري؟ أم مصير الضّاد؟
    أم أبكي مصير الأمة البلهاء ؟
    ⊙０⊙
    أبكي عقولا فارغاتِ المحتوى
    عمياء تفخر جهرة بعَماء
    ⊙０⊙
    أبكي قلوبا أُشربت ما أُشربت
    من حالك الأهواء و الأدواء
    ⊙０⊙
    قومي..و لا قوم كقومي قد نسوا
    أن القراءة مدرج العلياء
    ⊙０⊙
    باعوا ثقافتهم ببخسٍ واشتروا
    -جهلا- فتات ثقافة عرجاء
    ⊙０⊙
    وأنا الكتاب فهل علمتم من أنا
    سند الثقات وعمدة الحكماء
    ⊙０⊙
    بي خلّد النبغاء ذكر نبوغهم !
    حتى غدتْ أسماؤهم أسمائي
    ⊙０⊙
    أنا كنت نبراس السداد لأمة
    حين استضاء روادها بضيائي
    ⊙０⊙
    وأنا الذي قدتُ التقدّم حيثما
    سار التقدّم سار تحت لوائي
    ⊙０⊙
    "اقرأ" تُجلجل في المسامع إنما
    قد حِيل بين السمع والإصغاء
    ⊙０⊙
    "اقرأ" تُنادي لا يكلّ خطابها
    قدسية أبدية الأصداء
    ⊙０⊙
    والغافلون عن النداء وجُلُّهم
    نُخبٌ! و لكن لم تُصخْ لنداء
    ⊙０⊙
    والعالمون إذا همو لم يقرؤوا
    جهلوا.. وتلك نهايةُ العلماء
    ⊙０⊙
    والعالمون إذا همو لم يقرؤوا
    خسروا الرهان فكيف بالجهلاء ؟
    ⊙０⊙
    فِيئوا إلى ظلّي فظلّي عزّكم
    بي كان أدناكم... من العظماء
    ⊙０⊙
    فأنا إناء العلم من يشربْ به
    يشربْ به شرفًا بخير إناء
    ⊙０⊙
    أهلي وجلّاسي أساطين النُّهى
    بلغوا بفضلي قمّة الجوزاء
    ⊙０⊙
    باتوا على ضوء الشموع عيونهم
    لهفى تُسامر في الدجى آرائي
    ⊙０⊙
    ظلّوا وباتوا لا يقرّ قرارهم
    إلا مقابل وجهي الوضّاء
    ⊙０⊙
    ذهب الذين أحبّهم وأجلّهم
    بذلوا نفيس كنوزهم لشرائي
    ⊙０⊙
    يا ليتني -دُفنتْ رُفاتي- يوم أن
    دُفنتْ رُفاتُ أولئك النبلاء
    ⊙０⊙
    واليوم أُرمى في الرفوف مُحنّطًا
    في خانةِ الإهمال والإزراء
    ⊙０⊙
    وأنا الغريبُ أنا الكئيبُ فلم أعدْ
    مهوى القلوب ومرفأ الأحجاء
    ⊙０⊙
    قد كان يبحث -مُستميتًا- قارئي
    عني! وأبحثُ..أين هم قُرّائي ؟
    ⊙０⊙
    فلمن تصوغون الكلام جواهرًا
    يا معشر الكتاب و الشعراء ؟

    [​IMG]


     
    التعديل الأخير: ‏13 جانفي 2018 على 18:37
    خووخه, ‏13 جانفي 2018 على 18:31
    #1

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