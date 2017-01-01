قصيدة: شكوى كتاب للشاعر: محمد أبو حفص السماحي ⊙０⊙ أبكي و لا أحد درى ببكائي موتى وأحسبهم من الأحياء ! ⊙０⊙ أبكي مصيري؟ أم مصير الضّاد؟ أم أبكي مصير الأمة البلهاء ؟ ⊙０⊙ أبكي عقولا فارغاتِ المحتوى عمياء تفخر جهرة بعَماء ⊙０⊙ أبكي قلوبا أُشربت ما أُشربت من حالك الأهواء و الأدواء ⊙０⊙ قومي..و لا قوم كقومي قد نسوا أن القراءة مدرج العلياء ⊙０⊙ باعوا ثقافتهم ببخسٍ واشتروا -جهلا- فتات ثقافة عرجاء ⊙０⊙ وأنا الكتاب فهل علمتم من أنا سند الثقات وعمدة الحكماء ⊙０⊙ بي خلّد النبغاء ذكر نبوغهم ! حتى غدتْ أسماؤهم أسمائي ⊙０⊙ أنا كنت نبراس السداد لأمة حين استضاء روادها بضيائي ⊙０⊙ وأنا الذي قدتُ التقدّم حيثما سار التقدّم سار تحت لوائي ⊙０⊙ "اقرأ" تُجلجل في المسامع إنما قد حِيل بين السمع والإصغاء ⊙０⊙ "اقرأ" تُنادي لا يكلّ خطابها قدسية أبدية الأصداء ⊙０⊙ والغافلون عن النداء وجُلُّهم نُخبٌ! و لكن لم تُصخْ لنداء ⊙０⊙ والعالمون إذا همو لم يقرؤوا جهلوا.. وتلك نهايةُ العلماء ⊙０⊙ والعالمون إذا همو لم يقرؤوا خسروا الرهان فكيف بالجهلاء ؟ ⊙０⊙ فِيئوا إلى ظلّي فظلّي عزّكم بي كان أدناكم... من العظماء ⊙０⊙ فأنا إناء العلم من يشربْ به يشربْ به شرفًا بخير إناء ⊙０⊙ أهلي وجلّاسي أساطين النُّهى بلغوا بفضلي قمّة الجوزاء ⊙０⊙ باتوا على ضوء الشموع عيونهم لهفى تُسامر في الدجى آرائي ⊙０⊙ ظلّوا وباتوا لا يقرّ قرارهم إلا مقابل وجهي الوضّاء ⊙０⊙ ذهب الذين أحبّهم وأجلّهم بذلوا نفيس كنوزهم لشرائي ⊙０⊙ يا ليتني -دُفنتْ رُفاتي- يوم أن دُفنتْ رُفاتُ أولئك النبلاء ⊙０⊙ واليوم أُرمى في الرفوف مُحنّطًا في خانةِ الإهمال والإزراء ⊙０⊙ وأنا الغريبُ أنا الكئيبُ فلم أعدْ مهوى القلوب ومرفأ الأحجاء ⊙０⊙ قد كان يبحث -مُستميتًا- قارئي عني! وأبحثُ..أين هم قُرّائي ؟ ⊙０⊙ فلمن تصوغون الكلام جواهرًا يا معشر الكتاب و الشعراء ؟