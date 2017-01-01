ثقافة الحوار في بيوتنا الجزائرية

السلام عليكم رواد القسم الكرام... ان شاء الله في أحسن أحوالكم بدايةً... للمتزوجين مرحباً بكم .. للخاطبين ألف مرحبا.. للعزاب ألفين مرحبا ... (خلوا نطلعولهم المورال مساكن ههه).. الكلام....هل هو بالنقود؟؟؟ بكم الكلمة ياترى؟؟ ومع سياسة ( التقشف) احسب الحرف ب( الدولار)!!!! ... أي نعم كل هذا يحدث في بيوتنا الجزائرية( واللي يقول خلاف هذاك مشكوك في جذورو ).. ثقافة الحوار ( وشد مد يا احمد) هل هي موجودة في بيوتنا ؟؟؟ وكم النسبة ياترى؟؟؟ ... حين يواجه كل منكما ( الزوجان) اي مشكلة ما الحل الأول ؟ أليس النقاش أولى الأمور؟؟؟ هل تأخذ المشكلة وقتها من كلماتكما ؟؟ وانتما كذلك ( الخاطبان) ما المساحة المطروحة للنقاش في مشاكلكما، افكاركما، ومخططاتكما؟؟؟ وللعزاب كذلك( علاه قلتوا خاطينا؟؟؟) أنتَ،انتِ مامحل النقاش من الاعراب في عائلتيكما؟؟ بين الوالدين؟ بين الأبناء؟ بين الآباء وأبنائهم؟؟؟ هل الفرصة دوماً مُتاحة؟؟؟ ام ان ضمير الغائب ومعه المُستتر قد فعلا فعلتهما بكل الكلمات؟؟؟ ...لذاك الشاب الجزائري: اتترك مجالاً( لها ) لتتكلم ، لتعبر ، لتناقش؟؟ لتلك الشابة اتحسنين الكلام؟ لا بل فنّ الكلام..لا الثرثرة ... اتملكين أسلوبا للنقاش؟؟ ... حدثوني عن ( أمل النقاش في الأسر الجزائرية)... تقبلوا فائق احترامي ودعواتي لكم بالسعادة الدائمة... دمتم بخير...