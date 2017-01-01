ثقافة الحوار في بيوتنا الجزائرية

أغلب بيوتنا لا يوجد فيها حوار .. لأن أغلبنا مرضى نفسيا و عصبيا .. لأن أغلب مجتمعاتنا تعجّ بالبهائم البشرية .. (حاشا الناس العاقلين)

و ذلك نتوارثه أبا عن جد و أُمََا عن جَدَّة و جيلا عن جيل .. و سأكشف لكم بإختصار لماذا نحن مرضى و متزمتين و في أغلبنا بعيدين عن فن الحوار و نكاد نخلو من أي ذكاء نفسي و عاطفي .. نحن من أكثر الشعوب إحتلالا و تعرّضا للقهر و القمع عبر التاريخ و هويتنا مطموسة منذ الأزل و نحن في فوضى على الدوام .. السبب هو أنه منذ الأزل الصفة الوراثية القبيحة البارزة فينا هي : " حب التخاذل " .. و هي الصفة المولّدة لفعل الخيانة و العنف و القسوة بشكلها العام، و الكثير مما قبح من الصفات ... هذا هو سبب مهالكنا و انحطاطنا عبر التاريخ.

( الخذلان و العنف و القسوة كلها تتسبب في فقدان الفرد لإحساسه بإنسانيته و بقيمته كإنسان، بعدها يسهل عليه قبول كل نقيصة و سلوكه لكل خبث )