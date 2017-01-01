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ثقافة الحوار في بيوتنا الجزائرية

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة قمر الوادي, ‏13 جانفي 2018 على 18:59.

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  1. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    أرض الخير
    1400061107791.gif
    السلام عليكم رواد القسم الكرام...
    ان شاء الله في أحسن أحوالكم
    بدايةً...
    للمتزوجين مرحباً بكم ..
    للخاطبين ألف مرحبا..
    للعزاب ألفين مرحبا ...
    (خلوا نطلعولهم المورال مساكن ههه)..
    الكلام....هل هو بالنقود؟؟؟
    بكم الكلمة ياترى؟؟
    ومع سياسة ( التقشف) احسب الحرف ب( الدولار)!!!!
    ...
    أي نعم كل هذا يحدث في بيوتنا الجزائرية( واللي يقول خلاف هذاك مشكوك في جذورو )..
    ثقافة الحوار ( وشد مد يا احمد)
    هل هي موجودة في بيوتنا ؟؟؟
    وكم النسبة ياترى؟؟؟
    ...
    حين يواجه كل منكما ( الزوجان) اي مشكلة ما الحل الأول ؟
    أليس النقاش أولى الأمور؟؟؟
    هل تأخذ المشكلة وقتها من كلماتكما ؟؟
    وانتما كذلك ( الخاطبان) ما المساحة المطروحة للنقاش في مشاكلكما، افكاركما، ومخططاتكما؟؟؟
    وللعزاب كذلك( علاه قلتوا خاطينا؟؟؟)
    أنتَ،انتِ مامحل النقاش من الاعراب في عائلتيكما؟؟
    بين الوالدين؟ بين الأبناء؟ بين الآباء وأبنائهم؟؟؟
    هل الفرصة دوماً مُتاحة؟؟؟
    ام ان ضمير الغائب ومعه المُستتر قد فعلا فعلتهما بكل الكلمات؟؟؟
    ...لذاك الشاب الجزائري: اتترك مجالاً( لها ) لتتكلم ، لتعبر ، لتناقش؟؟
    لتلك الشابة اتحسنين الكلام؟ لا بل فنّ الكلام..لا الثرثرة ...
    اتملكين أسلوبا للنقاش؟؟
    ...
    حدثوني عن ( أمل النقاش في الأسر الجزائرية)...
    تقبلوا فائق احترامي
    ودعواتي لكم بالسعادة الدائمة...
    دمتم بخير...
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏13 جانفي 2018 على 21:59
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    قمر الوادي, ‏13 جانفي 2018 على 18:59
    #1
  2. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الموضوع قصير لكن نحتاج لآرائكم الفاضلة بكل صدق...
    الأفق البعيد,
    Salah eddin,
    خووخه,
    آمِيْرَتُه, ,
    رؤوف المستقبل ب,
    Twinkle Stars,
    طموحة,
    *حزن النبلاء*,
    *amani*,
    بشرى ملاك,
    missing heart,
    لؤلؤة قسنطينة,
    Malika Tlm,
    حروف تائهة,
    Soumia hadj mohammed,
    الامين محمد,
    زهور الشوق,
    rycerz,
    ضيوف وسـنغادر,
    يونس قاسم,
    Ma$Ter,
    صدام بكل فخر
     
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    قمر الوادي, ‏13 جانفي 2018 على 19:11
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    قمر الوادي, ‏13 جانفي 2018 على 19:12
    #3
  4. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    japan
    موضوع في القمّة اختي
    يعطيك الصحة
    لي عودة ان شاء الله ^^
     
    بشرى ملاك, Skor m@k و قمر الوادي معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 19:52
    #4
  5. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    أغلب بيوتنا لا يوجد فيها حوار .. لأن أغلبنا مرضى نفسيا و عصبيا .. لأن أغلب مجتمعاتنا تعجّ بالبهائم البشرية .. (حاشا الناس العاقلين)
    و ذلك نتوارثه أبا عن جد و أُمََا عن جَدَّة و جيلا عن جيل .. و سأكشف لكم بإختصار لماذا نحن مرضى و متزمتين و في أغلبنا بعيدين عن فن الحوار و نكاد نخلو من أي ذكاء نفسي و عاطفي .. نحن من أكثر الشعوب إحتلالا و تعرّضا للقهر و القمع عبر التاريخ و هويتنا مطموسة منذ الأزل و نحن في فوضى على الدوام .. السبب هو أنه منذ الأزل الصفة الوراثية القبيحة البارزة فينا هي : " حب التخاذل " .. و هي الصفة المولّدة لفعل الخيانة و العنف و القسوة بشكلها العام، و الكثير مما قبح من الصفات ... هذا هو سبب مهالكنا و انحطاطنا عبر التاريخ.
    (الخذلان و العنف و القسوة كلها تتسبب في فقدان الفرد لإحساسه بإنسانيته و بقيمته كإنسان، بعدها يسهل عليه قبول كل نقيصة و سلوكه لكل خبث)
     
    التعديل الأخير: ‏13 جانفي 2018 على 20:16
    Skor m@k, بشرى ملاك, قمر الوادي و 2 آخرون معجبون بهذا.
    rycerz, ‏13 جانفي 2018 على 20:01
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    أسعد الله مساءك غاليتي
    ثقافة الحوار قليلة عندنا للأسف ,لاننا في بداية وضع الخطوات الاولى لحياتنا الاجتماعية و هي لم تأخذ مكانتها بعد ،فالمرأة تتصرف في تحريك الامور لوحدها و بطريقتها الخاصة و نفس الشيئ بالنسبة للرجل ،هذا لا يعني انعدامها تماما و ان كل الازواج يحملون نفس التصرف و التفكير .
    هناك من يجلسون لطاولة الحوار للنقاش حول موضوع ما للخر وج بحلول و هناك الرجل الذي يستمع لزوجته و تقبل رأيها و العكس .
     
    قمر الوادي, Skor m@k, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏13 جانفي 2018 على 20:48
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    الحوار ثقافة مفقودة عند الأسر الجزائرية
    ولو وجد في بعض الأسر ،تري الصراخ بين الزوجين والاب مع ابنائه وووووووو
    جميل ان تتحاور العائلة ويكون تفاهم بينهم
    وكم هو رااائع حين يفهم الزوج زوجته والعكس كذلك
    تنشأ عائلة متحابة،متماسكة
    ربي يجيب الخير
    شكرا لك علي الموضوع
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏13 جانفي 2018 على 21:03
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    عفوا هدا وين شفت الموضوع عجبني بزاااااف يستاهل الختم...
    نرجع ونقولك رايي مع ان كلامك كله حكم
     
    قمر الوادي و Skor m@k معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏13 جانفي 2018 على 22:00
    #8
  9. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
    ركن لـقطات من تصويري
     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    الحمد لله كي شفتي لحالنا وطلعتينا المورال شويا هههههههه
    ثقافة الحوار في الشعب الجزائري قليلة وخاصة مع الناس كبار
    انا واش رأيت في مجتمعنا أنو تقريبا الآباء والأمهات عندهم عقدات نفسية مع أزواجهم الى ما رحم ربي
    يوجد الكثير من العائلات الصمت هو المادة الدسمة فوق طاولة الفطور
    فلا تجد نقاشات على الطاولة مطروحة من الوضع الخارجي وحتى الداخلي
    فكرتيني في فيلم تاع عثمان عريوات تاع سوق مك يفتح فالليل كي كانو يتعشاو وقالتلهم بنتهم نجوز البيرمي هههه
    نولو للموضوع هههههه
    ومع هذا المشاكل قليلة بين الزوجين لأنو المفاهم تكون بدون كلام اذا كانت مصلحة العائلة على المحك
    أما الأزواج الجدد لهذا الجيل فالحوارات لاتنتهي وتكون قبل الزواج وبعده
    لكن المشاكل دائما هي واجهة المنزل
    فالعقلية المتبعة في زماننها وهي أنو مكاش لي يتنازل على حقوقو رغم التشاور والتحاور
    ولهذا تتشكل الصراعات داخل الأسرة وتنتقل العدوى الى الأبناء
     
    قمر الوادي و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏13 جانفي 2018 على 22:16
    #9
  10. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    موضوعك مكمل لموضوعي عن صمت الرجال هههههه
    صحيح النقاش افضل واجود وسيلة لحل المشاكل وتقريب المسافات فلو تناقشنا وحاولنا فهم بعضنا لما كانت المشاكل جزء مهم في حياتنا وليس النقاش فقط بين الزوجين وانما حتى الابناء والاخوان فمثلا لو أخطأ ابني احاوره وافهمه خطأه بالحوار اللين اما العنف لا يجني الا العنف والضغط يولد الانفجار...
    صحيح افتقرنا للنقاش واصبح الصمت سيد المواقف وابتعدنا عن بعضنا البعض للاسف واصبح لكل فرد من العائلة عالمه الخاص...
     
    قمر الوادي معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏13 جانفي 2018 على 22:55
    #10
  11. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    الله يسلمك..
    شكرا مرحبا بعودتك وإثرائك...
     
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 10:57
    #11
  12. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    هههههه وكم نحتاج لهكذا (قنابل موقوتة)...
    كلماتك تدل على انفعالك سيدي الفاضل...فعلاً الأمر مرّ ويحتاج اكثر من مجرد تحليل...
    وقصدت بكلمة البيت الجزائري بعضاً من تلك النقائص والمساوئ التي تميزه ( وأقولها وأتأسف عن حالنا لا عن كلمة الحق)..
    أصبتَ ...لكن ألا يسعنا التغيير يوماً ما؟؟ مادام التغيير بأيدينا فلما نحن مقصرون؟؟
    شكرا لمروركم الطيب
     
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 12:49
    #12
  13. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    وصباحك أسعد غاليتي...
    وهل ينفع الاسف؟؟
    وان كان التعميم غير وارد ، فنحن نتحدث عن اغلبية المجتمع ومنها نأخذ الحكم أليس كذلك؟؟
    جميل ان نستمع اكثر مما نتكلم كذلك..وتلكم صفة تدل على الحلم والعقلانية ...
    طاولة الحوار ماذا ينقصها في كل عائلة لتكون بأبهى حللها؟؟
    سعدت بمرورك الأنيق كالعادة
     
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 13:03
    #13
  14. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا ملوكة كيف الحال؟؟
    يعني ولو وُجد لا يكون نقاشاً بل صراخاً وعصبيةً ...وذاك ابعد من ان يكون نقاشًا..
    انشالله اسعدك الله دوماً...
     
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 13:05
    #14
  15. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    ولما الاعتذار عزيزتي...
    شكراً ع الختم مروركم واحرفكم هي مايميّزه..
    تسلمي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 13:07
    #15
  16. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
    ماتخافوش رانا هنا ساعة على ساعة نرفدو ذوك الأنقاض على العزاب لمساكن ( علاه ماكفاش همّ الزمان والبلاد نزيدو نفشلوهم حنا ثاني هههه)..
    مع الناس لكبار ...يعني اختلاف الأجيال نصيب من الضرر؟؟
    اتدري ان معظم العقد في الابناء هي من صنع الآباء الذين بدورهم نسخة من عقد الأجداد كما أوضح الزميل @rycerz ..
    الامر وراثي لا محالة والأدهى والأمر ان لا احد يفكر في ان يغير طريقة تربيته لاولاده بحيث يخالف ماتربى عنه هو من نقائص..( الهمً والغم فيه وفرحان باه يعمرو في عقلية اولادو تقول داير انجاز؟؟)
    الصمت...المشكلة ان داخلياً يغلي
    ( ها افصح ولا افضح المهم عالج المشكلة)..
    ..
    هذاك هو الرد نتاع عريوات ربي يرحمو ( الردّ الغاضب والمتسلط والذي يُسكت اي حرف يقابله خاصة اذا كان المتكلم ( امراة او بنت)...هذي زبدة الموضوع..

    ومع هذا المشاكل قليلة بين الزوجين لأنو المفاهم تكون بدون كلام اذا كانت مصلحة العائلة على المحك

    ايعني هذا انك تفضل الصمت على النقاش لاجل مصلحة الأسرة؟؟
    أما الازواج الجدد لهذا الجيل فالحوارات لاتنتهي وتكون قبل الزواج وبعده
    لكن المشاكل دائما هي واجهة المنزل
    فالعقلية المتبعة في زماننها وهي أنو مكاش لي يتنازل على حقوقو رغم التشاور والتحاور
    ولهذا تتشكل الصراعات داخل الأسرة وتنتقل العدوى الى الأبناء
    الا يمكن ان تكون حوارات فقط لا تصل الى معنى النقاش عن حق؟؟
    ( سعات والله نسميها وقاحة وقلة تربية وخلاص يعني المهم يهدرو ويرفعو صوتهم ومايتنازلوش ولو كانو غالطين كيما قلت..)
    الله يهدينا اجمعين...
    شكرا للمرور الطيب
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 13:28
    #16
  17. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
    ماتخافوش رانا هنا ساعة على ساعة نرفدو ذوك الأنقاض على العزاب لمساكن ( علاه ماكفاش همّ الزمان والبلاد نزيدو نفشلوهم حنا ثاني هههه)..
    مع الناس لكبار ...يعني اختلاف الأجيال نصيب من الضرر؟؟
    اتدري ان معظم العقد في الابناء هي من صنع الآباء الذين بدورهم نسخة من عقد الأجداد كما أوضح الزميل @rycerz ..
    الامر وراثي لا محالة والأدهى والأمر ان لا احد يفكر في ان يغير طريقة تربيته لاولاده بحيث يخالف ماتربى عنه هو من نقائص..( الهمً والغم فيه وفرحان باه يعمرو في عقلية اولادو تقول داير انجاز؟؟)
    الصمت...المشكلة ان داخلياً يغلي
    ( ها افصح ولا افضح المهم عالج المشكلة)..
    ..
    هذاك هو الرد نتاع عريوات ربي يرحمو ( الردّ الغاضب والمتسلط والذي يُسكت اي حرف يقابله خاصة اذا كان المتكلم ( امراة او بنت)...هذي زبدة الموضوع..

    ومع هذا المشاكل قليلة بين الزوجين لأنو المفاهم تكون بدون كلام اذا كانت مصلحة العائلة على المحك

    ايعني هذا انك تفضل الصمت على النقاش لاجل مصلحة الأسرة؟؟
    أما الازواج الجدد لهذا الجيل فالحوارات لاتنتهي وتكون قبل الزواج وبعده
    لكن المشاكل دائما هي واجهة المنزل
    فالعقلية المتبعة في زماننها وهي أنو مكاش لي يتنازل على حقوقو رغم التشاور والتحاور
    ولهذا تتشكل الصراعات داخل الأسرة وتنتقل العدوى الى الأبناء
    الا يمكن ان تكون حوارات فقط لا تصل الى معنى النقاش عن حق؟؟
    ( سعات والله نسميها وقاحة وقلة تربية وخلاص يعني المهم يهدرو ويرفعو صوتهم ومايتنازلوش ولو كانو غالطين كيما قلت..)
    الله يهدينا اجمعين...
    شكرا للمرور الطيب
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 13:28
    #17
  18. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    أرض الخير
    انتِ يالالة قصدتي الرجال برك وانا قلت ندير هجوم من كل الجبهات باه يفيقوا لارواحهم كامل هههه
    ( المهم راني معولة على قسمك كثريلي من الخواتم خخخخ)
    نحن فقراء بحق ...وا أسفاه
    ( واستبدل كل شخص شريكه او صدره الحنون الذي يلقي فيه همومه بآلة عساها تستمع له وتفهمه؟؟؟) تلك الكارثة..
    ويبقى السؤال : هل كان التعويض جيداً بما فيه الكفاية؟؟؟
    تسلمي يا طيبة..
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏14 جانفي 2018 على 13:33
    #18
  19. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    ذكر
    السلام عليكم ساقول انه موضوع يومي مهم اخت قمر الوادي.
    ساقتبس من مقالك ما أظنه نقطة ارتكاز لما سأشارك به .
    ونفس الحال والسؤال :
    اذا تمكنا من ذلك فقد حُزنا مفتاح كل نقاش وبادرة كل تفاهم وحل لكل خلاف .
    بفحوى الكلام وطريقة الكلام والاحسان في الكلام .
    لو وفرنا كل شيء لحل اي خلاف وغاب فيها حسن الكلام فلن نصل الى شيء .
    الكلام الحسن يطفئ نار الغضب ويذيب التعنت ويطرد الحيرة والتردد .
    من كلا الطرفين لهذا علينا تهذيب وتثقيف انفسنا اولا ليكون كلامنا مسموع ومقبول ومؤثر . يجب ان نعرف ماذا نقول والمقصود من القول وندقق ونحدد ونختصر لا نتفرع ولا نتشعب ونستمع مثلما نتكلم ونتكلم بعد ان نسمع ونختار الزمان والمكان في السِّتر والأمان .
    ثانيا العائلة التي تعيش في صخب الصراخ وعويل الكلام وقلة الاحترام لن تصل الى اي تفاهم ووئام ولن يُنصت واحد فيها لأي كلام ويجتمعون ويتفرقون دوما على الشجار و الخصام .
    لهذا نحاول دوما فرض الهدوء والسكينة في البيوت وتربية الاولاد على ذلك ولو ان هذا الامر في مجتمعنا نادر والفوضى تسود كل بيت بسبب تراكم الاعباء والمشاكل والانشغال بها عن التربية والانشاء.

    الصورة العامة توحي بانفلات في الاوضاع داخل أسرنا نعلم الاسباب ونعي بالمخاطر والاعراض لكن لا توجد ارادة للاصلاح واعادة كل أصل لأصله .
    لا توجد ارادة يوجد تخوف وشعور عام بالانحلال والانحراف والانجراف لا يقابله ارادة لمجابهته.

    لماذا لا نملك الارادة ؟
    انصياعنا للوضع العام وانجرارنا وراءه ومن ثمَّ الاحساس بسيطرته علينا وعدم القدرة على التملص منه بمعنى انه دائما نرى انفسنا جزء غارق في هذا المستنقع تجرنا الاحداث اليه . لا نبحث عن التميز ولا نسعى للانعتاق . نعتبر انفسنا ضحايا وانتهى.
    نحن في وسط الركام لكن نحسن اننا نتفرج عليه . كالحُلم . ننام ونستيقظ على احلام لا نستطيع السيطرة عليها او تغييرها نفس الشيء نحسه في الواقع .
    لسنا مثاليين ولكن نحاول دوما ونجتهد المهم لا نستسلم ولا تأسِرنا السلوكات السلبية والطباع الغبية .

    يعطيك الصحة .
     
    التعديل الأخير: ‏14 جانفي 2018 على 14:45
    قمر الوادي و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏14 جانفي 2018 على 14:39
    #19
  20. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    مرحبا مرحبا راني تستنى قلمك الذهبي ينشط شويا هاد القسم راه نعسان والخواتم راني هنا هههههههه
     
    قمر الوادي معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏14 جانفي 2018 على 15:46
    #20
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