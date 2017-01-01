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الهاتف الوحش يصل الي صاحبه UMIDIGI S2 Pro 4G من gearbest

الموضوع في 'متجر أيوب للتسوق الإلكتروني' نشر بواسطة aYyÖub aDaM, ‏17 جانفي 2018 على 00:34.

  1. aYyÖub aDaM

    aYyÖub aDaM :: عضو متألق :: وسيط تسوق معتمد

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    ارض الله
    السلام عليكم ورحمته وبركاته

    [​IMG]
    الحمد لله بمنه وكرمه وصل الهاتف الوحش الي صاحبه UMIDIGI S2 Pro 4G
    بمواصفات جبارة وعملاقة وكان الطلب مسبق قبل طرحه في الاسواق :
    شاشة العرض 6.0 إنش بدقة 2160x1080 بكسل .
    نظام تشغيل أندرويد الأخير 7.0 .
    معالج Helio ثماني النواة .2.6GHz
    الذاكرة تصل في هذا الجهاز إلى 128 جيجا .
    مدخلين كرت سيم ومدخل ذاكرة خارجية بحدود 256 جيجا .
    رام بلغت 6 جيجا .
    الكاميرا الأمامية بدقة 16 جيجا بكسل والخلفيتين 13 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل مع ميزة التركيز اليدوي .
    يدعم شبكة الجيل الرابع .
    تبلغ قدرة البطارية 5100mAh .
    ويتمتع الجهاز بخاصية الإستشعار (Accelerometer ، Ambient Light Sensor ... ) .

    متجر ايوب للتسوق الالكتروني يشكر جميع زبائنه الكرام والاوفياء على ثقتهم في متجرنا

    رابط الموقع والهاتف : https://www.gearbest.com/cell-phones/pp_774572.html

    صورة الهاتف

    [​IMG]
    [​IMG]
     
    aYyÖub aDaM, ‏17 جانفي 2018 على 00:34
    #1

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