الهاتف الوحش يصل الي صاحبه UMIDIGI S2 Pro 4G من gearbest

السلام عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله بمنه وكرمه وصل الهاتف الوحش الي صاحبه UMIDIGI S2 Pro 4G بمواصفات جبارة وعملاقة وكان الطلب مسبق قبل طرحه في الاسواق : شاشة العرض 6.0 إنش بدقة 2160x1080 بكسل . نظام تشغيل أندرويد الأخير 7.0 . معالج Helio ثماني النواة .2.6GHz الذاكرة تصل في هذا الجهاز إلى 128 جيجا . مدخلين كرت سيم ومدخل ذاكرة خارجية بحدود 256 جيجا . رام بلغت 6 جيجا . الكاميرا الأمامية بدقة 16 جيجا بكسل والخلفيتين 13 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل مع ميزة التركيز اليدوي . يدعم شبكة الجيل الرابع . تبلغ قدرة البطارية 5100mAh . ويتمتع الجهاز بخاصية الإستشعار (Accelerometer ، Ambient Light Sensor ... ) . متجر ايوب للتسوق الالكتروني يشكر جميع زبائنه الكرام والاوفياء على ثقتهم في متجرنا رابط الموقع والهاتف : https://www.gearbest.com/cell-phones/pp_774572.html صورة الهاتف