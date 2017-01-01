من أجمل ماقرأت اليوم أحد أصحاب رؤوس الأموال في الصين مات وأرملته ورثت ( ١.٩$ ) بليون دولار .. وتزوجت سائقه ... قال السائق : كل الوقت وأنا أعتقد أنني أعمل في خدمة معلمي ... ولكن الآن فقط علمت أن معلمي كان يعمل كل الوقت من أجلي ...!! الحقيقة المرة هي : أن تعيش أطول أكثر أهمية من أن تحصل على ثروة أكبر .. لذلك يجب أن تسعى لأن يكون جسدك صحيحآ وقويا .. في الموبايلات الأفضل .. ( ٧٠٪ ) من الميزات لا تلزمك .. في السيارات الأغلى .. ( ٧٠٪ ) من الإضافات والسرعة لاتفيدك إذا كان عندك بيت أو فيللا ضخمة فإن( ٧٠٪ ) من المكان لاتستعمله ولايشغل بالك .. وماذا عن ملابسك ..!! ( ٧٠٪ ) منها غير ملبوسة ..! ََ َ حياتك التي قضيتها في جني المال ... ٧٠٪ منها للناس الآخرين ليتمتعوا بها لذلك .. يجب أن تتمتع بحصتك من ال ٣٠٪ َ َ ١. إذهب للفحص الطبي حتى لو لم تشكو من مرض . ٢. إشرب ماء أكثر حتى لو لم تكن عطشان ٣. تعلم أن تنسى حتى لو كانت المشكلة كبيرة ٤. إبقى متواضع، حتى لو كنت غني جدآ وفي مركز قوة ٥. تعلم أن تكون قنوعا حتى لو لم تكن غنيآ ٦. مرن عقلك وجسمك، حتى لو كنت مشغول جدآ ٧. أترك وقتآ للناس الذين يهمك أمرهم ٨ . إقضي وقت مع نفسك ، تنزه ، إقرأ ، أشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى . الحمدلله الحمدلله الحمدلله