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أمواج الفتن والأزمات

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة عيونها خضراء, ‏17 جانفي 2018 على 22:07.

  1. عيونها خضراء

    عيونها خضراء :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 أفريل 2014
    المشاركات:
    237
    الإعجابات المتلقاة:
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    نقاط الجوائز:
    13
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ‏الذي يتصور أن زمننا هذا هو أشد الأزمة محنة وفتنة للمتدين من جهة الأعداء وتخاذل الأصحاب، فإنه لم يعرف التاريخ الإسلامي والإنساني الماضي!

    ‏إقرأ -على سبيل المثال- ما كتبه ابن الأثير عن فاجعة وكارثة المغول، التي شهد أولها فقط، إلى درجة توقعه أنه لا يصدقه أحد لعظم ما وصف من مصائب!

    ‏وما من عصر من عصور امتحن فيها الإسلام إلا وعلت أصوات النياحة بهلاك الإسلام وأهله، وخراب العمران، وأنه نهاية العالم، ويخرج الإسلام منتصرا.

    ‏الضعف والقوة العزة والذلة الانتصار والهزيمة هي منحنيات مرت وستمر بها الأمة، وستفقد فيها الأمة الكثير، لكن المستقبل لهذا الدين حتمًا وصدقًا.

    ‏وربما مارست بعض أصوات النياحة "الإسقاط النفسي" دون أن تشعر، بصراخها بهلاك الأمة وهزيمتها...إلخ، هو وصف لإحباطه ولما يشعر به في نفسه عن نفسه!
    درس بعنوان:
    " أمواج الفتن والأزمات "

    فضيلة الشيخ:
    " عايض بن سعد الدوسري "

    يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة
    ترسم لنا " أمواج الفتن والأزمات "

    لمتابعة المقال مباشرة :
    العنوان     هنا
     
    عيونها خضراء, ‏17 جانفي 2018 على 22:07
    #1

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