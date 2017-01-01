  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

شياطين الإنس و الفتنة .. فضفضة

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة بين الحقيقة و السراب, ‏18 جانفي 2018 على 15:05.

  1. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    437
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ربما السراب

    أرجو ألا يُنقل للنقاش الجاد .. / هو أقرب للفضفضة
    ..

    كما قلتُ، هم شياطين الإنس، العرق الدساس، آل الشّر و بؤس النفوس
    يُشجعون على العنصرية و التعصب من دون وجه حقّ !!

    فضفضتى اليوم عن الأمازيغ و العرب ..و من ينافقهما
    صنفٌ يُنكر الوجود الأمازيغي و يمقته و صنفٌ حاقد على العرب و أصولهم - و ربّما دينهم!-
    نعم هو الأمر كذلك، و كلاهما يُريد توسيع الفجوة و تفريق الإخوة .. و خاصة الصنف الثاني

    و بتُ أشكّ أيّ ما شك أنّهم مُوالون لفرق و مجموعات / لها مصلحة في الفتن
    ينشطون في الواقع و على المواقع ..
    يستنكرون، يستعطفون، ينددون، .. يُفعّلون كلّ الأساليب لتحريض طرف ضد آخر
    يقولون" نعم الجزائرية أمازيغية و لا مكان لشبه الجزيرة العربية بيننا" / و قد لا تعرف لهم أصلاً!!
    فيردّ عليهم حاقدٌ مثلهم أو متهوّر بما لا يُحقّ حقّا ../ و إن كان ردّا

    و إنّي أقول : الجزائر دولة اسلامية، تفتخر بإنتمائها للعرب و تعترف بالأصول الأمازيغية لشمال افريقيا
    يكفينا فخراً أننا نتحدث بلسان لغة القرآن، ندين بدين محمّد .. و لولا العرب لما عرفت الجزائر للهداية سبيلا
    فكيف نُنكر فضلا .. بدل شُكرٍ

    خسئتم أيها الخونة ..
     
    بين الحقيقة و السراب, ‏18 جانفي 2018 على 15:05
    #1
  2. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    437
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ربما السراب
    لو قام جزائري بقتل آخر - ظُلماً- .. هل سيُحاسب على الجريمة كأيّ فرد أم بناءً على الأصل !!

    أتخيّل ..
    لو كان أحدهما من أصول عربية و الآخر أمازيغي الأصل .. هل سيتحوّل الأمر إلى صراع جماعات ؟!
    هل يُعقل ؟ هل من المنطق أن تكون المحاكمة على الأصل و يُستبعد مبدأ العدل ؟!

    هل يُعقل -مجددا -؟!!!
    أيّ حقد هذا على تراب بلد واحد ؟
    و قبله، هل تجوز تلك التسميات الداعمة للعنصرية و التفرقة ؟
     
    بين الحقيقة و السراب, ‏18 جانفي 2018 على 15:18
    #2
  3. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    437
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ربما السراب
    الموضوع لم يُعتمد بعد!

    يعني المشرفون بغاوه بيني بينهم .. هاصحا وين المشكل

    ياالله نكمّل
     
    بين الحقيقة و السراب, ‏19 جانفي 2018 على 08:38
    #3
  4. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    437
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ربما السراب

    العنصرية وقف تشغيل العقل مع سبق الإصرار
     
    بين الحقيقة و السراب, ‏19 جانفي 2018 على 17:39
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    15,852
    الإعجابات المتلقاة:
    19,203
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    تم الاعتماد و إن خرج عن هدفه يغلق
     
    آمِيْرَتُه, ‏19 جانفي 2018 على 18:53
    #5
  6. بين الحقيقة و السراب

    بين الحقيقة و السراب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    102
    الإعجابات المتلقاة:
    437
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ربما السراب
    تهديد يعني!
    اغلقيه قبل ما يخرج .. لأني من الأساس رفضت النقاش فهذا يعني أنّي المعني بـ"الكلام"
    والله سؤال وجيه " عارفة هدف الموضوع نتيا؟"

    و ماتزعفيش لأني مصدومة!
     
    بين الحقيقة و السراب, ‏20 جانفي 2018 على 19:24
    #6

مشاركة هذه الصفحة