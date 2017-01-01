شياطين الإنس و الفتنة .. فضفضة

أرجو ألا يُنقل للنقاش الجاد .. / هو أقرب للفضفضة .. كما قلتُ، هم شياطين الإنس، العرق الدساس، آل الشّر و بؤس النفوس يُشجعون على العنصرية و التعصب من دون وجه حقّ !! فضفضتى اليوم عن الأمازيغ و العرب ..و من ينافقهما صنفٌ يُنكر الوجود الأمازيغي و يمقته و صنفٌ حاقد على العرب و أصولهم - و ربّما دينهم!- نعم هو الأمر كذلك، و كلاهما يُريد توسيع الفجوة و تفريق الإخوة .. و خاصة الصنف الثاني و بتُ أشكّ أيّ ما شك أنّهم مُوالون لفرق و مجموعات / لها مصلحة في الفتن ينشطون في الواقع و على المواقع .. يستنكرون، يستعطفون، ينددون، .. يُفعّلون كلّ الأساليب لتحريض طرف ضد آخر يقولون" نعم الجزائرية أمازيغية و لا مكان لشبه الجزيرة العربية بيننا" / و قد لا تعرف لهم أصلاً!! فيردّ عليهم حاقدٌ مثلهم أو متهوّر بما لا يُحقّ حقّا ../ و إن كان ردّا و إنّي أقول : الجزائر دولة اسلامية، تفتخر بإنتمائها للعرب و تعترف بالأصول الأمازيغية لشمال افريقيا يكفينا فخراً أننا نتحدث بلسان لغة القرآن، ندين بدين محمّد .. و لولا العرب لما عرفت الجزائر للهداية سبيلا فكيف نُنكر فضلا .. بدل شُكرٍ خسئتم أيها الخونة ..