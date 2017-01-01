شياطين الإنس و الفتنة .. فضفضة



أرجو ألا يُنقل للنقاش الجاد .. / هو أقرب للفضفضة

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كما قلتُ، هم شياطين الإنس، العرق الدساس، آل الشّر و بؤس النفوس

يُشجعون على العنصرية و التعصب من دون وجه حقّ !!