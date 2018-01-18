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من مطبخي دولمة الكرنب (في الفرن) بنة زمان

الموضوع في 'ركن الأطباق الرئيسية' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏18 جانفي 2018 على 19:23.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذي الدولمة ذوقها مثل العصبان وحنا نسموها (عصبان الهجالة) لخطرش يجي بلا لحم ويطيب في القدر ونزيدولو الحمص لكن انا درتو في الفرن وزدتلو شوية لحم مفروم
    لعمل هذا الطبق نحتاج :
    1.رأس كرنب ندره في قدر فيه ماء يغلي به نحلو الورق والأوراق لي نحهم نخلوهم يغلو مدة 10 دقائق مع شوية ملح وبعدها نقطرهم 2018-01-18-19-01-35.jpg 2.تحضير الصلصة في قد نديرو الزيت والثوم يتقلاو ونزيدولهم طماطم مركزة وطماطم مراپيا ونزيدو فلفل اسود والكمون وفلفل احمر والكروية والحار وشوية ماء ونخلوها تكتك بعد متطيب نزيدولها القسبر 2018-01-18-19-02-55.jpg 3.تحضير الحشوة شوية لحم مفروم و شوية روز يكون طايب وقسبور ونعناع وثوم وفلفل اسود وفلفل احمر وكمان وكروية نخلطوهم مليح 2018-01-18-19-02-19.jpg ونحشو الأوراق وندرهم في سنيوة 2018-01-18-19-03-27.jpg ونفرغو علهم الصلصة 2018-01-18-19-04-34.jpg وندخلوها تطيب وكي ونخرجوها ونزينوها بالقسبر 2018-01-18-19-05-18.jpg
     
    قطر الندىdz, ‏18 جانفي 2018 على 19:23
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