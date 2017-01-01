أقوال أبناء بلاد ميكي دولة شكوبيستان

سلاااااااام



لو كنت رئيسة البلاد

لااعطيت الشباب حقه كي لا

أسأل يوم القيامة



المسؤولية شيء صعب ولايعرف قيمتها إلا من يخاف الله



ربي يرزقنا من عنده ولا نحتاجهم



عجبا شعب فقير في دولة غنية...

