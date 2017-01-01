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أقوال أبناء بلاد ميكي دولة شكوبيستان

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:22.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    في بلاد ميكي
    أنزل راية الشهداء واستبدلها بأخرى، يكون لك عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر!!

    DSPFnvUWAAAhWO5.jpg

     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:22
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    لغة شكوبيستان
    عندما يكون الظلم قانون .. يصبح التمرد واجب .
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:29
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    اُمٍي يقود امة من يتحمل اللوم
    هل هو الزمن الملعون
    ام
    الشعب الجاهل الذي اختار جلاده بعناية
    بلاد ميكي
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:34
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
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    موزمبيق
    التاء المربوطة
    قفلت الدومينو على دوبل سيس !!
    اكتب و الا اندب في بلاد ميكي .

    970520887.jpg
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:38
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    الطرقات في
    دولة شكوبيستان
    بشعار :
    لي ما عامش في الصيف يعوم في الشتاء

    hussein-dey tram.jpg

    [​IMG]
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:45
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    اكبر بلاد
    تحطم الشباب هي بلاد ميكي
    وقالك ايزيدولهم ضريبة العزوبية

    articles-divers-Capture1212_362715924.jpg




     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 00:57
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    في
    بلاد ميكي


    * 500 مليون... يعملوا "بوتو" (!!!!)
    * 300 مليون... يعملوا "علٓم" (!!!)
    * 650 مليون... يعملوا "صنبة" (!!!)

    * 2 ملاين... يعملوا "مشروع" (!!!!!!!!!!)

    DPVTfoxX4AEiJLG.jpg

     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 01:03
    #7
  8. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    لو كنت رئيسة البلاد
    لااعطيت الشباب حقه كي لا
    أسأل يوم القيامة

    المسؤولية شيء صعب ولايعرف قيمتها إلا من يخاف الله

    ربي يرزقنا من عنده ولا نحتاجهم

    عجبا شعب فقير في دولة غنية...
     
    صفاءdz, ‏19 جانفي 2018 على 06:26
    #8

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