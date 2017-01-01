أقوال أبناء بلاد ميكي دولة شكوبيستان

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, 19 جانفي 2018 على 00:22.
في بلاد ميكي
أنزل راية الشهداء واستبدلها بأخرى، يكون لك عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر!!
لغة شكوبيستان
عندما يكون الظلم قانون .. يصبح التمرد واجب .
اُمٍي يقود امة من يتحمل اللوم
هل هو الزمن الملعون
ام
الشعب الجاهل الذي اختار جلاده بعناية
بلاد ميكي
التاء المربوطة
قفلت الدومينو على دوبل سيس !!
اكتب و الا اندب في بلاد ميكي .
الطرقات في
دولة شكوبيستان
بشعار :
لي ما عامش في الصيف يعوم في الشتاء
اكبر بلاد
تحطم الشباب هي بلاد ميكي
وقالك ايزيدولهم ضريبة العزوبية
في
بلاد ميكي
* 500 مليون... يعملوا "بوتو" (!!!!)
* 300 مليون... يعملوا "علٓم" (!!!)
* 650 مليون... يعملوا "صنبة" (!!!)
* 2 ملاين... يعملوا "مشروع" (!!!!!!!!!!)
سلاااااااام
لو كنت رئيسة البلاد
لااعطيت الشباب حقه كي لا
أسأل يوم القيامة
المسؤولية شيء صعب ولايعرف قيمتها إلا من يخاف الله
ربي يرزقنا من عنده ولا نحتاجهم
عجبا شعب فقير في دولة غنية...
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).