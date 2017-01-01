لماذا يسمى الموز بقاتل أبيه؟

يعتبر الموز من أهم المحاصيل الزراعية التي تنمو بالمناطق الاستوائية و ذلك لأن شجرة الموز تعيش في ظروف مناخية تتطلب وجود حرارة ليست بالمنخفضة و لا المرتفعة جدا و تحتاج أيضا إلى كمية مطرية معتبرة و رطوبة عالية ، و إن انخفضت الحرارة تجمد الماء الذي بسيقانها فتموت . لهذا لا تنمو أشجار الموز إلا في المناطق الاستوائية الحارة على مدار السنة ، و الموز من أهم الفواكه و أكثرها انتشارا نظرا لكونه حول المذاق و القيمة الغذائية الكبيرة التي يحتوي عليها ، ففوائده الغذائية لا تحصى . و لكن لماذا سمي الموز بقاتل أبيه ؟ شجرة الموز تثمر مرة واحدة في عمرها ، أي بعد ظهور الثمار و استوائها و بعد أن تصير يانعة تموت الشجرة الأصلية و تجتث ، و لكن تظهر في جذورها شتلات جديدة صغيرة تنمو هي الأخرى و تبدأ دورة حياة جديدة و لهذا السبب سمي بالموز بقاتل أبيه لأن الشجرة التي تحتضن الثمار الموز تموت .