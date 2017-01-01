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لماذا يسمى الموز بقاتل أبيه؟

الموضوع في 'ركن عالم الحيوانات والطيور والنباتات' نشر بواسطة belk73, ‏20 جانفي 2018 على 15:03.

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  1. belk73

    belk73 :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    يعتبر الموز من أهم المحاصيل الزراعية التي تنمو بالمناطق الاستوائية و ذلك لأن شجرة الموز تعيش في ظروف مناخية تتطلب وجود حرارة ليست بالمنخفضة و لا المرتفعة جدا و تحتاج أيضا إلى كمية مطرية معتبرة و رطوبة عالية ، و إن انخفضت الحرارة تجمد الماء الذي بسيقانها فتموت . لهذا لا تنمو أشجار الموز إلا في المناطق الاستوائية الحارة على مدار السنة ، و الموز من أهم الفواكه و أكثرها انتشارا نظرا لكونه حول المذاق و القيمة الغذائية الكبيرة التي يحتوي عليها ، ففوائده الغذائية لا تحصى . و لكن لماذا سمي الموز بقاتل أبيه ؟ شجرة الموز تثمر مرة واحدة في عمرها ، أي بعد ظهور الثمار و استوائها و بعد أن تصير يانعة تموت الشجرة الأصلية و تجتث ، و لكن تظهر في جذورها شتلات جديدة صغيرة تنمو هي الأخرى و تبدأ دورة حياة جديدة و لهذا السبب سمي بالموز بقاتل أبيه لأن الشجرة التي تحتضن الثمار الموز تموت .
     
    Salah eddin, أم منيــــــر و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    belk73, ‏20 جانفي 2018 على 15:03
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    شكرا اخي للمعلومة لم اكن اعلم هدا...
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏20 جانفي 2018 على 22:11
    #2

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