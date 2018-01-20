فكرة رائعة بتغليف السجد (الزربية) والحفاظ عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبتلكم فكرة اكيد راح يستفاد منها الكثير مثلا عندك زربية قديمة او ملتي منها او متخرجش على الديكور تعك او جديدة وتخفي تتوسخ وكامل نعرفو غسيل الزربية صعيب خاصتا اذا كانت كبيرة ان شاء الله جبتلكم الحل لي صركم صراحة هذي شفتها في مواقع تركية يعني مشكيتش يتباعو في الجزائر لكن انتم شفو الفكرة و وروها كاش خياطة هي تقلكم كيفاه خيطهم و القماش المستعمل انا مرنيش خياطة وبانتلي ساهلة اي واحد يقدر يطبقها بلاك تخرج حتى على الحصيرة تع البلاستيك اكيد كل بيت جزائري عندو منها المهم نجوز لصور كاين نوعية القماش ديكورات فخمة ديكورات عادية كاين للاطفال