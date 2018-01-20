فكرة رائعة بتغليف السجد (الزربية) والحفاظ عليها

الموضوع في 'ركن الديكور والعناية المنزلية' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏20 جانفي 2018.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اليوم جبتلكم فكرة اكيد راح يستفاد منها الكثير
    مثلا عندك زربية قديمة او ملتي منها او متخرجش على الديكور تعك او جديدة وتخفي تتوسخ وكامل نعرفو غسيل الزربية صعيب خاصتا اذا كانت كبيرة
    ان شاء الله جبتلكم الحل لي صركم :giggle:
    صراحة هذي شفتها في مواقع تركية يعني مشكيتش يتباعو في الجزائر لكن انتم شفو الفكرة و وروها كاش خياطة هي تقلكم كيفاه خيطهم و القماش المستعمل انا مرنيش خياطة وبانتلي ساهلة اي واحد يقدر يطبقها
    بلاك تخرج حتى على الحصيرة تع البلاستيك اكيد كل بيت جزائري عندو منها hqdefault.jpg
    المهم نجوز لصور
    كاين نوعية القماش
    ديكورات فخمة
    ديكورات عادية
    كاين للاطفال
     

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    قطر الندىdz, ‏20 جانفي 2018
    #1
  2. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    فكرة رائعة اختي
    يعطيك الصحة
     
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    طيب الكلام, ‏20 جانفي 2018
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة اختي فكرة روووعة
     
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    Ryry_Ndj, ‏20 جانفي 2018
    #3
  4. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    الله يسلمك
     
    طيب الكلام و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏20 جانفي 2018
    #4
  5. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    الله يسلمك حنونة
     
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    قطر الندىdz, ‏20 جانفي 2018
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يعطيك الصحة اختي فكرة رائعة تقدر الوحدة تطبقها في دارها وحدها
     
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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2018 على 13:45
    #6
  7. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    انا قلت حتى نطبقها ونحط الموضوع به يكون من جهدي لكن ملقيتش هنايا القماش المناسب لكن في الجزائر ماشاء الله القماش على كل نوع ولون
     
    قطر الندىdz, ‏30 جانفي 2018 على 16:55
    #7
  8. همسة نجاح

    همسة نجاح :: عضو منتسِب ::

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    مشالله فكرة مليحة
     
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    همسة نجاح, ‏1 فيفري 2018 على 15:41
    #8
  9. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    @بنقابي افتخر
    اروحي هنايا انت من هواياتك الخياطة بلاك تستفادي وتغلفينا حتى زربية
     
    قطر الندىdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:10
    #9
  10. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    فكرة تحفة فعلاً وخصوصاً تلك المخصصة للضيوف، بوركتِ عزيزتي
     
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    سكون الفجر, ‏2 فيفري 2018 على 23:03
    #10
  11. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُتميز ::

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    الله يبارك فيك اختي
     
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    قطر الندىdz, ‏2 فيفري 2018 على 23:05
    #11
  12. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    يعطيك الصحة فكرة جميلة
    في انتظار مزيدك
     
    Queen Fati, ‏2 فيفري 2018 على 23:16
    #12

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