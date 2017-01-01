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اللحاق بالشمس قبل الندم

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة حسين إبراهيم الشافعي, ‏20 جانفي 2018 على 19:35.

  1. حسين إبراهيم الشافعي

    حسين إبراهيم الشافعي :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 فيفري 2014
    المشاركات:
    68
    الإعجابات المتلقاة:
    64
    نقاط الجوائز:
    3
    اللحاق بالشمس قبل الندم





    تغازلنا الشمسُ في كلِّ يومْ
    وتضحكُ لكنْ تُخفّي الألمْ



    تقولُ هلمُّوا إليَّ ابحثوا
    وهيموا بحبي وشدّوا الهمَمْ



    ألا تعلمونَ بشوقي لكمْ
    ومن فرط شوقي قذفتُ الحمَمْ



    أشرتُ إليكمْ بحرِّ اللهيبْ
    وفي الحرِّ تلقون سيلَ النعَمْ




    فقد ينفدُ النفطُ من أرضكم
    فيتّشحُ الليل بكمَ الظلَمْ




    فعدّوا ليومٍ يشحُّ الوقودْ
    من الأرض بالفكر قبل الندمْ




    هلمّوا إلى ساحتي يا كرامْ
    ففي ساحتي تعرفون الكرَمْ




    ولكنْ أفيضوا عليَّ العقولْ
    أفضْ طاقتي تحت هدي القلَمْ




    يحرِّكني الفكرُ نحو العطاءْ
    فبالفكر ترقى وتحيَ الأمَمْ






    حسين إبراهيم الشافعي
    سيهات
     
    حسين إبراهيم الشافعي, ‏20 جانفي 2018 على 19:35
    #1

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