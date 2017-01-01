اللحاق بالشمس قبل الندم تغازلنا الشمسُ في كلِّ يومْ وتضحكُ لكنْ تُخفّي الألمْ تقولُ هلمُّوا إليَّ ابحثوا وهيموا بحبي وشدّوا الهمَمْ ألا تعلمونَ بشوقي لكمْ ومن فرط شوقي قذفتُ الحمَمْ أشرتُ إليكمْ بحرِّ اللهيبْ وفي الحرِّ تلقون سيلَ النعَمْ فقد ينفدُ النفطُ من أرضكم فيتّشحُ الليل بكمَ الظلَمْ فعدّوا ليومٍ يشحُّ الوقودْ من الأرض بالفكر قبل الندمْ هلمّوا إلى ساحتي يا كرامْ ففي ساحتي تعرفون الكرَمْ ولكنْ أفيضوا عليَّ العقولْ أفضْ طاقتي تحت هدي القلَمْ يحرِّكني الفكرُ نحو العطاءْ فبالفكر ترقى وتحيَ الأمَمْ حسين إبراهيم الشافعي سيهات