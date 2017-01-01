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كي تحبي تتزوجي خيري واحد هههههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏21 جانفي 2018 على 22:38.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    كي تحبي تتزوجي خيري واحد أنوووووش ايه متحيريش[​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    .[​IMG][​IMG]
    .
    .[​IMG][​IMG]
    .
    .علابالك علاه؟ ركزي معاي شوية[​IMG]
    راح يعرف كيفاش يفرحك لأنه تعامل مع كل أنواع النساء [​IMG]
    يديك لأماكن عمرك ما شفتيها لأنه زارهم كامل وهو يحوس مع لبنات [​IMG]
    وكي حب يتزوج بيك معناتها حبك بزاف وديسيدا يستقر ويكمل حياتو معاك[​IMG]
    وزيد خلا كامل لبنات الشابين لي قبلك و خيرك نتي [​IMG][​IMG]
    وميزة اضافية يعرف يهدر ويقول كلام حلو ويشعرلك و يقلشك علا خاطر عندو خبرة فالموضوع [​IMG][​IMG]
    واكيد راح يكون مهبول [​IMG]؟[​IMG]
    والأهم طبعا كي ديسيدا يتزوجك انتي يكون صح قرر الإستقرار لأنه وصل مرحلة الإكتفاء
    يعني تديه شبعان خير من تديه صايم [​IMG]
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    عماد خطاب, ‏21 جانفي 2018 على 22:38
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    منين تجيب فهاذ الهدرة الرحمة على والديك هههه
    بصح أنا ما فهمتش واش هو أنوش خاطيني هذا المصطلح واقيلا كبرت أكيد كبرت لانو جيلي ما كانش يڤولها ههه:LOL:
     
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    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 15:24
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    @عماد خطاب
    حسيتك تهدر على روحك مهبول وتعرف تهدر ههههه
     
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    صفاءdz, ‏26 جانفي 2018 على 06:14
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    هههههههه الله يعطيك الخيييير والله عندك الحق
    انوش ههنههه ميكونش غي كيما انوش مافيا هههههه
    نهارك سعيد اخي
     
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    Malika Tlm, ‏26 جانفي 2018 على 07:15
    #4

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