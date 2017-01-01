كي تحبي تتزوجي خيري واحد هههههه

كي تحبي تتزوجي خيري واحد أنوووووش ايه متحيريش . . . . .علابالك علاه؟ ركزي معاي شوية راح يعرف كيفاش يفرحك لأنه تعامل مع كل أنواع النساء يديك لأماكن عمرك ما شفتيها لأنه زارهم كامل وهو يحوس مع لبنات وكي حب يتزوج بيك معناتها حبك بزاف وديسيدا يستقر ويكمل حياتو معاك وزيد خلا كامل لبنات الشابين لي قبلك و خيرك نتي وميزة اضافية يعرف يهدر ويقول كلام حلو ويشعرلك و يقلشك علا خاطر عندو خبرة فالموضوع واكيد راح يكون مهبول ؟ والأهم طبعا كي ديسيدا يتزوجك انتي يكون صح قرر الإستقرار لأنه وصل مرحلة الإكتفاء يعني تديه شبعان خير من تديه صايم