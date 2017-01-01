أنواع الحب

إقتباس لمشاركة عماد خطاب:

الحب ماشي. ...........des statuts

الحب ماشي...........دارلي جام و دارلي كومونتار

الحب ماشي........... فيسبوك

الحب ماشي..........تقول راني en couple

الحب ماشي..............خنقة

الحب ماشي..............بريستيج

الحب ماشي...........مصلحة

الحب ماشي..........تضيع الوقت

الحب ماشي ..........لعبة

الحب ماشي............مذلة

الحب ماشي...........رخص

الحب ماشي...........دراهم

الحب ماشي..........خرجات

الحب ماشي..........تاع نهار وفوت

الحب ماشي..........مظاهر

الحب ...........مسؤولية

الحب............ثقة

الحب............قدر و عشرة

إلي يحبك يغلق ودنيه

ويسمع منك قبل ما يسمع عليك

إلي يحبك كي يشوفك غلطت يصلحلك اغلاطك و يعاقبكmais ميخليكش

إلي يحبك يضحي و يصبر معاك يطيح من روحو شويا

إلي يحبك كي يغلط يطلب السماح ما يشوفها

رخص.......ولا تطيييييحة

إلي يحبك يحبك بالمليح و بالدوني لي فيك

إلي يحبك يقبل العيوب لي فييييييك

يصلح لي لازم يتصلح✔......... و مايخليكش

ما.........يبكييييييكش

ما.........يذلكش

إلي يحبك ما..........يخذلكش

و jamais و عمروووووووو و حياتوووووووو لااااااا يسمح فيييييييك





مشاهدة المرفق 77375 حب ماشي.............mot de passeالحب ماشي. ...........des statutsالحب ماشي...........دارلي جام و دارلي كومونتارالحب ماشي........... فيسبوكالحب ماشي..........تقول راني en coupleالحب ماشي..............خنقةالحب ماشي..............بريستيجالحب ماشي...........مصلحةالحب ماشي..........تضيع الوقتالحب ماشي ..........لعبةالحب ماشي............مذلةالحب ماشي...........رخصالحب ماشي...........دراهمالحب ماشي..........خرجاتالحب ماشي..........تاع نهار وفوتالحب ماشي..........مظاهرالحب ...........مسؤوليةالحب............ثقةالحب............قدر و عشرةإلي يحبك يغلق ودنيهويسمع منك قبل ما يسمع عليكإلي يحبك كي يشوفك غلطت يصلحلك اغلاطكو يعاقبكmais ميخليكشإلي يحبكيضحي و يصبر معاك يطيح من روحو شوياإلي يحبككي يغلط يطلب السماح ما يشوفهارخص.......ولا تطيييييحةإلي يحبك يحبك بالمليح و بالدوني لي فيكإلي يحبك يقبل العيوب لي فييييييكيصلح لي لازم يتصلح✔......... و مايخليكشما.........يبكييييييكشما.........يذلكشإلي يحبك ما..........يخذلكشو jamais و عمروووووووو و حياتوووووووو لااااااا يسمح فيييييييك إضغط للتوسيع...

سلمت يمناك عماد

الحب ليس مجرد كلمة بل احساس

جميل جدا أن يكون متبادل

وإن كان من طرف واحد فعندها

لن يسمى الحب حبا

بل عذاب وحسرات وألم ومعاناة وآهات