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أنواع الحب

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏21 جانفي 2018 على 23:32.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    حب ماشي.............mot de passe
    الحب ماشي. ...........des statuts
    الحب ماشي...........دارلي جام و دارلي كومونتار[​IMG]
    الحب ماشي........... فيسبوك
    الحب ماشي..........تقول راني en couple
    الحب ماشي..............خنقة
    الحب ماشي..............بريستيج
    الحب ماشي...........مصلحة
    الحب ماشي..........تضيع الوقت
    الحب ماشي ..........لعبة
    الحب ماشي............مذلة
    الحب ماشي...........رخص
    الحب ماشي...........دراهم
    الحب ماشي..........خرجات
    الحب ماشي..........تاع نهار وفوت
    الحب ماشي..........مظاهر
    الحب ...........مسؤولية
    الحب............ثقة
    الحب............قدر و عشرة
    إلي يحبك يغلق ودنيه
    ويسمع منك قبل ما يسمع عليك
    إلي يحبك كي يشوفك غلطت يصلحلك اغلاطك[​IMG] و يعاقبكmais ميخليكش
    إلي يحبك[​IMG]يضحي و يصبر معاك يطيح من روحو شويا
    إلي يحبك [​IMG]كي يغلط يطلب السماح ما يشوفها
    رخص.......ولا تطيييييحة
    إلي يحبك يحبك بالمليح و بالدوني لي فيك
    إلي يحبك يقبل العيوب لي فييييييك
    يصلح لي لازم يتصلح✔......... و مايخليكش
    ما.........يبكييييييكش
    ما.........يذلكش
    إلي يحبك ما..........يخذلكش
    و jamais و عمروووووووو و حياتوووووووو لااااااا يسمح فيييييييك


    هذا هو الحب.jpg

     
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    عماد خطاب, ‏21 جانفي 2018 على 23:32
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    كلامك صح اخي عماد
    الحب تضحية اكيد
    مشكووور أخي
     
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    ♥نجلاء♥, ‏21 جانفي 2018 على 23:50
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    ومن يعرف قيمة الحب من غيرك
    شكرا للعبور هه
    ;):)


     
    صفاءdz و ♥نجلاء♥ معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏21 جانفي 2018 على 23:51
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلمت يمناك عماد
    الحب ليس مجرد كلمة بل احساس
    جميل جدا أن يكون متبادل
    وإن كان من طرف واحد فعندها
    لن يسمى الحب حبا
    بل عذاب وحسرات وألم ومعاناة وآهات
     
    صفاءdz, ‏24 جانفي 2018 على 04:10
    #4

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