أفضل طبيب العظام في الهند

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دكتور هيمانت شارما هو متخصص في إعادة تأهيل العظام الكبار، واستبدال المفاصل، الأورام والجهاز العضلي الهيكلي في مرحلة ما بعد شلل الأطفال والشلل الدماغي مع خبرة أكثر من 22 عاما (10 عاما في الهند و 12 عاما في انكلترا) في مجال العظام وهو زميل معتمد من قبل الكلية الملكية للجراحين في انكلترا.

قد يود اجراء كثير من حالات إعادة الصدمة والإصابات الرياضية التي تنطوي على إعادة بناء واحد أو متعددة الرباط وإجراءات التوفير المشتركة في المرضى اصغر سنا مع التهاب المفاصل. أنه يعمل ايضا على المراهقين الذين يعانون من مشاكل مثل خلل تنسج الورك، عندما الورك لا يصلح بشكل صحيح في المقبس، و انزلاق رأس المشاشة الفخذي أوSCFE. لديه أيضا خبرة كبيرة في المرضى الذين يعانون من مرض الخلايا المنجلية حيث تلف المفاصل.​