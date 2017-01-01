*الليرة التركية مقابل الدولار* الفاينانشيال تايمز: تاريخ مختصر لسعر الدولار أمام الليرة التركية: أثناء إنقلابات جمهورية الضباط. سنة 1966 : الدولار = 9 ليرة سنة 1980 : الدولار = 90 ليرة سنة 1988 : الدولار = 1300 ليرة سنة 1995 : الدولار = 45000 ليرة سنة 2001 : الدولار = 1650000 ليرة (مليون وستمائة وخمسين ألف ليرة) *بداية حكم العدالة والتنمية* وبعد 13 عام من حكم مدني إسلامي عادل: سعر الدولار اليوم 2.77 ليرة للدولار. ملاحظة : في سنة 1995 سجلت موسوعة جينيس الليرة التركية كأكثر عملات العالم إنخفاضا.. بينما فى العام 2014 سجلت نفس الموسوعة الليرة التركية كأكثر عملات العالم إرتفاعا.. ذلك هو *الفرق بين حكم العسكر والحكم المدني* ✍ *للتأمل* : حصل انقلاب في #مصر خرج مصري يرقص أمام الدبابة على أنغام #تسلم_الأيادي ... حصل انقلاب في #تركيا خرج تركي ليتصدى للدبابة وقال #يسقط_الانقلاب الأول يبكي اليوم من الجوع والقهر والإذلال .. الثاني يعيش اليوم في ظل واحد من أفضل الأنظمة في العالم. الطيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا البارحة خلال افتتاح اكثر من ٨٠ مستشفى في جميع انحاء تركيا يعلن ان العلاج لجميع ابناء تركيا من اليوم مجاناً مهما كانت سعره.....امانه رسلوها لاصحابنا ...وقولوا لهم ....اردوغااااااان خرب البلاد ....