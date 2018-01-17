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التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة عيونها خضراء, ‏23 جانفي 2018 على 20:21.

  1. عيونها خضراء

    عيونها خضراء :: عضو مُشارك ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تتنوع التراكيب القرآنية التي تصف القول وتعبر عنه في القرآن الكريم تنوعا فريدا، وذلك على النحو الآتي :
    فقد يستعمل التركيب الوصفي المعروف والمشهور في اللغة العربية.

    وذلك مثلما نلحظ في الآيات الكريمة الآتية:

    - قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.

    - اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.

    - وقل لهما قولا كريما.

    - يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت......

    فالصفة هنا هي كالحلية الموصوف -الذي هو القول- وكالشيء الطارئ عليه.
    [​IMG]
    درس بعنوان:
    " التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم "

    فضيلة الشيخ:
    " مفرح سعفان "

    يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة
    ترسم لنا " التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم "

    لمتابعة المقال مباشرة :
    العنوان     هنا


     
    عيونها خضراء, ‏23 جانفي 2018 على 20:21
    #1

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