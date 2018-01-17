بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد يستعمل التركيب الوصفي المعروف والمشهور في اللغة العربية.



وذلك مثلما نلحظ في الآيات الكريمة الآتية:



- قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.



- اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.



- وقل لهما قولا كريما.



- يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت......



فالصفة هنا هي كالحلية الموصوف -الذي هو القول- وكالشيء الطارئ عليه.

درس بعنوان:

" التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم "



فضيلة الشيخ:

" مفرح سعفان "

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا " التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم "

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العنوان

تتنوع التراكيب القرآنية التي تصف القول وتعبر عنه في القرآن الكريم تنوعا فريدا، وذلك على النحو الآتي :