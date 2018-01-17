بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتنوع التراكيب القرآنية التي تصف القول وتعبر عنه في القرآن الكريم تنوعا فريدا، وذلك على النحو الآتي : فقد يستعمل التركيب الوصفي المعروف والمشهور في اللغة العربية. وذلك مثلما نلحظ في الآيات الكريمة الآتية: - قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. - اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. - وقل لهما قولا كريما. - يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت...... فالصفة هنا هي كالحلية الموصوف -الذي هو القول- وكالشيء الطارئ عليه. درس بعنوان: " التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم " فضيلة الشيخ: " مفرح سعفان " يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة ترسم لنا " التراكيب الوصفية للقول في القرآن الكريم " لمتابعة المقال مباشرة : العنوان هنا