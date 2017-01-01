لغز للاذكياء فقط.....!!!

الموضوع في 'ركـن الألغـاز' نشر بواسطة ♥نجلاء♥, 24 جانفي 2018 على 00:43.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم هذا اللغز شكون لي ذكي فيكم هياااا
السيارة الصفراء
رقم 4
الله يبارك أخي صلاح الدين
يعطيك الصحة وألف مبروك والجائزة تديها العام الجاي كيما اليوم ههههههه
يبارك فيك نشالله
ماعليهش الجايزة ههه
مانيش مستعجل ههه
اووكي هههههه
نونونونو راك غالط للأسف ههههه
- ماهو الشيء الذي يبدأ يوم الأحد وينتهي ليلة التراويح ؟
حرف الحاء لالا هههههه
ابحثي جيدا" يافتاااة
مالقيتوش ههههه
كاش نهار نقلك الحل مانيش حاب نقول الحل ضرك باه زائر ما يعرف والو (منحلبوش)
الذ حاجة في الثلاجة التفاحة
شطوووووووووور ههههه
شكرااا امووورة ههههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).