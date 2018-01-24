سرطان قاتل للحب

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
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المشاركات
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العمر
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#1
كتبت يوما هذه الخاطرة واحببت مشاركتكم بها
اتمنى ان تنال اعجابكم

السرطان القاتل للحب ...

راحلة أنت وما أخبرتني...!؟
سكنتي بين ضلوعي سنينا ولم أشعر يوما بظلمي لكي
سامحيني على السهوة والغفلة والا مبالات تجاهكي
واعذري تصرفا كان بالأمس مجحفا في حقكي..

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آآآآآآآه ليتها بهذه السهولة تحل ...!
يا من كنت تلقب بالأمس حبيبي تمهل
لقد أمهلتك من عمري زمنا ولم تتبدل
راقبتك عن بعد وعن كثب فوالله غير اللا مبالات منك لم أستقبل
كنت الحبيب وراحت ملامحك في قلبي تتغلغل
أعطيتك الحب والحنان وزدتك الإهتمام ... خائف أنت اليوم أن تترمل...؟
تاركة لك عشنا المزكوم وغرفه التي دائما كانت بحرمانك تتجمل
وعازمة على الرحيل الى اللا معلوم فلم أعد أطيق قربك مني ولم أعد لظلمك أتحمل
رؤيتك أمامي أصبحت مثل نار تنهش لحمي ودمارها في أحشائي يتغلغل

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ماذا ؟ سهوة الروح تنطق بين الظلوع أحيانا
وأنت سهوة الروح وراحة نفسي عندما أكون تعبانا
فالترحميني يا من بالقسوة ملأت قلبك ولم يعد بالحب ملآنا

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جروح الزمن تداويها الأيام
وجروحك لا يقدر على محوها ألف ألف من الأعوام
جروحك ممزوجة بالعلقم إن ذهبت هي ... تركت السم ينخر العظام
جروحك أكبر وأبعد حتى أن تصفها عبارات الكلام
جروحك مثل جبهات الحرب ما إن تغفل جبهة حتى تمطرها الأخرى بالسهام
فوداعا يا شاكلة لم أرى معك سوى الظلام
دعني أنعم براحة نفسي ما تبقى لي ...علني اداوي ما جرحت وانسى ذاك الهيام


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خسرتك ولم أعمل لهذا اليوم حساب
ذاهبة أنت وتاركة هذا العبء في نفسي ومعه صورتك ممزوجة بالسراب
كلماتك يا حبيبتي تسقط على ظهري مثل السياط ...لا عليكي فأنا أستحق منكي العتاب
لن أقول إذا إلى اللقاء... سأقول وداعا ظالمك مرة اخرى عندما أطلب مرة أخرى اللقاء ....
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اعلم يا من كنت حبيبي أن اللامبالات هي سرطان يقتل الحب ببطء وعلى مهل
وما إن في القلب يتغلغل
حتى تموت المشاعر وليس للشفاء من أمل ...


حلم كبير أفريل 2012
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
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#3
فعلا صدقت إن المبالاة هي سرطان الحب
لاحب مع مبالاة
قد يكون المحب محبا لكنه ان لم يهتم بشريكه فسيموت الحب
بارك الله فيك اخي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#4
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,532
الإعجابات
13,280
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#4
قال أم ياسمينdz:
فعلا صدقت إن المبالاة هي سرطان الحب
لاحب مع مبالاة
قد يكون المحب محبا لكنه ان لم يهتم بشريكه فسيموت الحب
بارك الله فيك اخي
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اعذريني على تأخر الرد أختي الفاضلة
نعم قلة الاهتمام تطفيء الحب والمودة مثلما يطفيء الماء النار بالضبط
مرورك دائما يسعدني أختي الكريمة
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
 
أ

أم الشبلين

:: عضو منتسِب ::
#5
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معسكر
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أنثى
#5
عجبتني خاطرة معبرة بينت مستواك فيها و صح الذي لا يبالي بك لا يستحق حبك الاهمال يبرد العاطفة

جروح الزمن تداويها الأيام
وجروحك لا يقدر على محوها ألف ألف من الأعوام
جروحك ممزوجة بالعلقم إن ذهبت هي ... تركت السم ينخر العظام

عجبتني بزاف هادي
شكرا لك في انتظار جديدك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#7
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
13,280
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#7
قال أم الشبلين:
عجبتني خاطرة معبرة بينت مستواك فيها و صح الذي لا يبالي بك لا يستحق حبك الاهمال يبرد العاطفة

جروح الزمن تداويها الأيام
وجروحك لا يقدر على محوها ألف ألف من الأعوام
جروحك ممزوجة بالعلقم إن ذهبت هي ... تركت السم ينخر العظام

عجبتني بزاف هادي
شكرا لك في انتظار جديدك
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السلام عليكم
بارك الله فيك على المرور العطر سيدتي المحترمة
وهو كذلك فقلة الاهتمام تقتل المودة شيئا فشيئا للأسف
شكرا على المرور العطر وعلى الاطراء هذا من لطفك
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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13,280
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791
العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#8
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
خاطرة ولا اروع
صدقت اخي والله
ربي يوفقك
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السلام عليكم
أهلا بالأخت الكريمة
اسعد دائما بمرورك الجميل
آمين لنا ولكم أختي وما التوفيق إلا من رب العالمين
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#9
إنضم
5 جانفي 2017
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Jijel
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#9
السلام عليكم

اهلا بعودتك يا أخي ، مبدع كعادتك ، خاطرة مليئة بالأحاسيس ، بالوجع ، بالعتاب

، و اللامبالاة حقا تطفئ كل الحب حتى وإن طال زمن موته في القلب فحتما مع الوقت سيموت ، و لكن تبقى الحرقة ، يبقى الأثر يؤلم يا اخي

إنها الذكريات في هذه الحياة لا شيء يرحم

تحياتي لك اخي

دمت مميزا
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#12
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العمر
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الإقامة
جيجل
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أنثى
#12
السلام عليكم
صدقت اخي الكريم ..والله كلامك جواهر ..ورائع
بوركت على الكلمات الراقية كالعادة
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#14
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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#14
قال جميلة أنا:
فعلا صدقت في انتقاء تلك الكلمة

سرطان الحب .....اللامبالاة

صدقت اناملك اخي و صدق احساسك
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أهلا بالأخت الكريمة
شكرا على المرور والرد الجميل
سعيد أنها راقتك
إحتراماتي العميقة
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#15
إنضم
24 ديسمبر 2016
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13,280
النقاط
791
العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#15
قال HAMZA USMA:
الحب صعيب وقاتل
ههههه
شكرا على الحروف المتناثرة
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أهلا بالاخ الكريم
قاتل هو الحب للضعفاء فقط أما الأقوياء فسحابة صيف وعبرت
شكرا جزيلا على مرورك الجميل
إحتراماتي العميقة
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#16
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,532
الإعجابات
13,280
النقاط
791
العمر
33
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فرنسا الجزائر وطني
#16
قال *amani*:
السلام عليكم
صدقت اخي الكريم ..والله كلامك جواهر ..ورائع
بوركت على الكلمات الراقية كالعادة
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أهلا بالأخت الكريمة
مشكورة على مرورك وردك الجميل
بارك الله فيك
إحتراماتي العميقة
 
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