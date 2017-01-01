حنان الحيوان مع اجمل تعليق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعت لكم صور حيوانات وهي تعطي كامل الحب لصغارها لكن..... لكن مع تعليق صغير من اخوكم أتمنى أن تنال إعجابكم نبدأ باسم الله - يما يما ذاك السبع وما كبرو خبيني ..خبيني ماما -هذاك ميش سبع لاه راك تخرف هذاك فيل فيل ،خايفاتك نهار تتلاڤى بالسبع تڤولي قزالة خايفة عليك وليدي ************** -ماما ضربتني مروة حضنيني -والله ق يكذب الستوت هذا ************** -عيط عليك بابا اسكت اسكت وانت لاه تدور بيه وهو يتفرج فالماتش يخي عارفو ما يلاويش ************************** -يا ربي احميلي وليدي يكبر ويولي بيلوت نتاع طيارة ******************** -ماما وكت نوصلو مزال بعيد ولا -اسكت اسكت مزال بعيد ،ودير في حسابك نزيد شويه ونحطك -ماها والله ماني هابط **************************** -راكم أكل هنا يخي ما خص حتى واحد -ماما جمال راح يعوم وما ڤالكش -اليوم يدي طريحة اسكتي... ********** -بابا يعني نكبر ونولي نمر كيما نتا ؟ - واش طامع وليدي تكبر تولي فرس النهر -يعني ڤلت أنا برك .... -أرڤد أرڤد وليدي أرڤد ******************** يا طفل روح ارڤد في بلاصتك ماها نرڤد عند ماما يا راجل خلي الطفل يريح وروح ارڤد في بلاصة أخرى هاذي مْهُم ثاني كل يوم راڤد فالخلا .... الصبر من عندك يا رب ********************* -ماما ماما واش جبتيلنا اليوم -جبتلكم الدود ها راح نجيبلكم الحناش؟؟؟ - أووووف كرهنا جدو هذا الدود كل يوم دود دود كرهنا -هاني رايحة نضرب واحد اشهد يا ربي كولو واسكتو .... ******************* -بابا نحوس نلعب بيه واش هو هذا !!! -واش تلعب هاذ الحية تاكلك -يا حفيظ ولاو الالعاب ياكلو في هاذ الزمان ****************** -كرهت حياتي وانا نضال غير فالشمبرة مخزون -اسكت واش خصك ترضع ترڤد وماكش حامد ربي وشكون نحطك تمشي -لالا لالا خلاص ما ڤلنا والو ********************************** -يا خاه نندب واش درت في حياتي نجيب عشرة ضربة وحدة -حايدو خليوني نطلع بلاصتي ...بلاصتي -يا طفل اسكت كشما بقات فيا بلاصة تركب فيها راني كومبلي ... *********************** -يا راجل وجعتني رڤبتي وأنا مطابسة عليه -وانا ثاني أيا هاذي آخر تسليمة تكبر نشالله وتطلع ليا وليدي ونزيد نسلم عليك - يخي بوخالة يخي ************************* -ثم ثم حكلي وليدي ظهري شه شه -هااااااااااه .....أ -آآو تحك ولا تخلص فالضربات اللي مديتهملك !!!! ******************************* -يا وخذي لابوليس وانا ميش دايرلك السانتورة اتّخذت ببروسي اليوم -واش راك عمي البوليسي مانيش داير السنتورة ههه -شد فمك الله لا تربحك شد فمك ما روحنا للدار ونوريلك عمك البوليسي يتبع ...........