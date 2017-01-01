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حنان الحيوان مع اجمل تعليق

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 18:30.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    جمعت لكم صور حيوانات وهي تعطي كامل الحب لصغارها
    لكن..... لكن
    مع تعليق صغير من اخوكم
    أتمنى أن تنال إعجابكم

    نبدأ باسم الله



    - يما يما ذاك السبع وما كبرو خبيني ..خبيني ماما
    -هذاك ميش سبع لاه راك تخرف هذاك فيل فيل ،خايفاتك نهار تتلاڤى بالسبع تڤولي قزالة
    خايفة عليك وليدي
    حضانه.png
    **************
    -ماما ضربتني مروة حضنيني
    -والله ق يكذب الستوت هذا

    9CY03111.jpg

    **************
    -عيط عليك بابا اسكت اسكت وانت لاه تدور بيه وهو يتفرج فالماتش يخي عارفو ما يلاويش

    120105145835_1_540x360.jpg
    **************************
    -يا ربي احميلي وليدي يكبر ويولي بيلوت نتاع طيارة

    hqdefault (2).jpg
    ********************

    -ماما وكت نوصلو مزال بعيد ولا
    -اسكت اسكت مزال بعيد ،ودير في حسابك نزيد شويه ونحطك
    -ماها والله ماني هابط
    anteater_1595903i.jpg

    ****************************
    -راكم أكل هنا يخي ما خص حتى واحد
    -ماما جمال راح يعوم وما ڤالكش
    -اليوم يدي طريحة اسكتي...

    كيف_تعتني_الطيور_بصغارها.jpg

    **********
    -بابا يعني نكبر ونولي نمر كيما نتا ؟
    - واش طامع وليدي تكبر تولي فرس النهر
    -يعني ڤلت أنا برك ....
    -أرڤد أرڤد وليدي أرڤد

    téléchargement (8).jpeg

    ********************
    يا طفل روح ارڤد في بلاصتك
    ماها نرڤد عند ماما
    يا راجل خلي الطفل يريح وروح ارڤد في بلاصة أخرى
    هاذي مْهُم ثاني كل يوم راڤد فالخلا .... الصبر من عندك يا رب

    من الحيوانات التي تهتم بصغارها وتسهر على راحتها - %28أرشيفية%29.jpg

    *********************
    -ماما ماما واش جبتيلنا اليوم
    -جبتلكم الدود ها راح نجيبلكم الحناش؟؟؟
    - أووووف كرهنا جدو هذا الدود كل يوم دود دود كرهنا
    -هاني رايحة نضرب واحد اشهد يا ربي كولو واسكتو ....

    sojka-obecna-109482.jpg

    *******************
    -بابا نحوس نلعب بيه واش هو هذا !!!
    -واش تلعب هاذ الحية تاكلك
    -يا حفيظ ولاو الالعاب ياكلو في هاذ الزمان

    elephant-vs-alligator-fight-1_28154_600x450-500x375.jpg

    ******************
    -كرهت حياتي وانا نضال غير فالشمبرة مخزون
    -اسكت واش خصك ترضع ترڤد وماكش حامد ربي وشكون نحطك تمشي
    -لالا لالا خلاص ما ڤلنا والو

    kangaroo-2.jpg

    **********************************
    -يا خاه نندب واش درت في حياتي نجيب عشرة ضربة وحدة
    -حايدو خليوني نطلع بلاصتي ...بلاصتي
    -يا طفل اسكت كشما بقات فيا بلاصة تركب فيها راني كومبلي ...

    CFQI72PVEAE7Bbf.jpg

    ***********************
    -يا راجل وجعتني رڤبتي وأنا مطابسة عليه
    -وانا ثاني أيا هاذي آخر تسليمة تكبر نشالله وتطلع ليا وليدي ونزيد نسلم عليك
    - يخي بوخالة يخي

    Viral-Animal-Photos-1-2.jpg

    *************************
    -ثم ثم حكلي وليدي ظهري شه شه
    -هااااااااااه .....    أ
    -آآو تحك ولا تخلص فالضربات اللي مديتهملك !!!!
    article-2152052-135CE3E6000005DC-880_634x422.jpg

    *******************************
    -يا وخذي لابوليس وانا ميش دايرلك السانتورة اتّخذت ببروسي اليوم
    -واش راك عمي البوليسي مانيش داير السنتورة ههه
    -شد فمك الله لا تربحك شد فمك ما روحنا للدار ونوريلك عمك البوليسي
    grizzly.jpg

    يتبع
    ...........​
     
    بشرى ملاك, Malika Tlm, لؤلؤة قسنطينة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 18:30
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    -اللي يڤرب لاولادي يشوف معايا
    -ماما رانا وحدنا واش بيك خالعة
    -اسكت راني نميز في روحي كيفاه نكون واعرة

    images (5).jpg
    *********************
    بابا جيت من الخدمة وااااي
    بسم الله اللڤمة ما ناكلوهاش في قروضنا
    b3uirp.jpg

    ******************
    نسلم على راسك يا مّا خليني نروح نلعب بالبالو
    ڤلت لالا لالا
    80502290c780fe07e1a9e54ae5011ec951c88786ef6f49e001ec09d8567bf47c_large.jpeg


    ******************
    كثرت البارح السهر وزادت نوضتني مّا بكري علاجالش في رأيكم
    حلي قرعة الڤاز رايحة ندير الكسرة
    انا اللي كون راني نشرب الڤاز ونتهنى
    n9lB4oR.jpg


    انتهى



    إن شاء الله تنال اعجابكم
    المرة الجاية نشالله
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك, أم منيــــــر, Malika Tlm و 6 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 18:40
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 19:03
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خويا
    قتلتني بالضحك ههههههههه
    حسيتهم صح راهم يحكو ههههههههه
     
    وحي القلم, بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏25 جانفي 2018 على 19:06
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    ابداع هه_هه
     
    وحي القلم, بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏25 جانفي 2018 على 19:08
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    هههههههه والله يقتلو تاع الصح
    يعطيك الصحة والله ابداع
    عجبتني سورتو تاع ولدي تكبر وتلحق ليا ونسلم عليك هههه
    وتاع وين تطلع راني كومبلي ههههه
    والله ضحكت من قلبي
    موهبة ماشاء الله
    ان شاء الله نشوفو منك مواضيع كيما هكا مجددا
    بارك الله فيك
    تحياتي
     
    بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 جانفي 2018 على 19:15
    #6
  7. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هههههه جميلة تلك الصور والعبارات
    مشكور أخي بارك الله فيك
    مودتي
     
    بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    وحي القلم, ‏25 جانفي 2018 على 19:18
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    يعطيك ااخييير خويا
    والله رووووعة
    مبدع
     
    بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏25 جانفي 2018 على 19:31
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام
    اهلا بالاخت الكريمة كان قصدي نلطف الجو شويه
    والحمد لله كي نالو الاعجاب وهذا هو الهدف تنحيو على خاطركم
    شكرا على المرور
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 19:35
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أهلا بالأخ الكريم
    المهم انها نالت اعجابك وهذا هو المطلوب
    شكرا على المرور اخي
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 19:37
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أهلا بالاخت الكريمة
    مليح كي عجبوكم كنت حاب نبدللكم الجو شويه حسيت كاين ملل ههه
    هههه والله رڤابيهم وجعوهم مساكن كي يكبر راهم يسلمو عليه ههه
    شكرا على المرور والاطراء
    نشالله ساعة ساعة ندير نوعية اخرى من الحركات للحيوانات مع تعليق
    بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 19:41
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم
    مليح كي عجبوك الاخ ونحاولك على خاطرك وهذا هو المطلوب
    وفيك بارك الرحمان
    شكرا على مرورك من هنا
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 19:43
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام
    أهلا بالاخت الكريمة
    مليح كي عجبوك ونحاولك على خاطرك
    شكرا على المرور والاطراء
    بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك و Malika Tlm معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 19:44
    #13
  14. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله
    و الله صور رائعة و خاصة التعليقات المصاحبة
    ههه
    و المخيرة فيهم تاع النمر و بنو
    و ثاني الصورة تاع الزرافات ههه
    و الله يعطيك الصحة

     
    Malika Tlm, بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏25 جانفي 2018 على 19:52
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أهلا بالأخ الكريم
    مليح عجباتك خويي وهذا المطلوب تنحيو على خاطركم وتتفرجو في روعة الخالق سبحانه
    ههههه النمر الصغير شاك في روحو يكبر ويولي كيما بويو هههه
    والله كلماتك شهادة اعتز بها خاصة انك ملك التعليقات والفكاهة الرائعة يعني انها تعجبك راني نجحت في السيزيام نتاع ركن الفكاهة:ROFLMAO::ROFLMAO:
    ربي يحفظك
    بارك الله فيك على المرور والاطراء
    احترامي وتقديري
     
    Salah eddin, بشرى ملاك و Malika Tlm معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏25 جانفي 2018 على 20:00
    #15
  16. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مايخرجوليش ليفوطو لنت ناقصة اهيء اهيء
    لما ترجع لكونكسيون ان شاء الله نضرب طلة
    ربي يحفظك اخي الكبير
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    missing heart, ‏25 جانفي 2018 على 20:29
    #16
  17. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    يعطيك الصحة هايلين
    عجبتني نتع باباك يتفرج في لماتش هههه
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    أم منيــــــر, ‏25 جانفي 2018 على 21:58
    #17
  18. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    هههههههه كي العادة اخي حليم كيما عودتنا تضرب عصفورين بحجر واحد اسلوب رائع فكاهة ومشاعر جياشة في نفس الوقت...
    اكثر من رائع ايها الكاتب المرموق...
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏25 جانفي 2018 على 22:47
    #18

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