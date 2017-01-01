الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ابو ليث, 25 جانفي 2018.
مجموعة تلاوات عذبه وجميله للقارئ هزاع البلوشي (تلاوه رائعه جدا)
قراءۃ ليليۃ عذبۃ
جزاك ﷲ خيرا
بارك الله فيكم أخي أباليث
و فيك بارك الله . نيابة عن ابي ليث ^____^
و فيك بارك الله حبيبي أمير
هكذا نكون قد استفدنا من الدعاء بالبركة ثلاثتنا
السلااام عليكم..
تلاوات القارئ هزاع البلوشي رائعة..
بارك الله فيك أخي جعله الله في ميزان حسناتك..
سلام
اخوة ^_
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
و فيكم بارك الله .نيابة عن ابي ليث
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