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أنواع النفس و طرف من آثار السلف في محاسبة أنفسهم

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏25 جانفي 2018 على 20:53.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    السَّلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
    حيَّاكمْ اللهُ جميعًا
    مقطع للشيخ : محمد سعيد رسلان - حفظه الله -
    بعنوان : أنواع النفس و طرف من آثار السلف في محاسبة أنفسهم.
    مـــدتــه: 10:52
    أسأل الله أن ينفع بها الجميع

    فائدة
    قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه :

    '' الخشوع في الصلاة ، الخشوع هو روح الصلاة ، وصلاة لا خشوع فيها ، ولا استحضار فيها لعظمة الله سبحانه وتعالى
    ولا تدبر لما يقرؤه المصلي ، فيها خلل شديد ، يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} يحرم
    من هذا الثناء ومن هذا ومن هذا المدح العظيم .فاحرص على أن تخشع في صلاتك ، أن تنسى الدنيا ، تنسى المال والعيال ، وتنسى
    كل شيئ ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ، وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيمانا '' .
    [نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن : 405]    .
    أنواع النفس و طرف من آثار السلف في محاسبة أنفسهم.للشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله.MP3
     
    *حزن النبلاء*, NAPOLA و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏25 جانفي 2018 على 20:53
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حياك الله وبياك
    بارك الله فيك
    اللهم ثبتنا على عماد الدين ووفقنا لآدائها على النحو الذي يرضيك وارزقنا فيها خشوعا يريح النفس ويطمئن القلب وينزل الدمع طمعا في مغفرتك ورجاءا في ثبات القلب على دينك .
     
    Soumia hadj mohammed, ‏26 جانفي 2018 على 16:53
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    اللهم آمين، لنا و لسائر المسلمين.
     
    ابو ليث, ‏26 جانفي 2018 على 20:50
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    طلب العلم
    جزاك الله الفردوس الاعلى و جوار نبيه و الاصحاب
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏27 جانفي 2018 على 12:44
    #4
  5. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    NAPOLA, ‏27 جانفي 2018 على 12:57
    #5
  6. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    أحسن الله إليكما
     
    ابو ليث, ‏27 جانفي 2018 على 19:16
    #6
  7. SWITH PRO

    SWITH PRO :: عضو منتسِب ::

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    جزاك الله كل خير
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    SWITH PRO, ‏27 جانفي 2018 على 19:38
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
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    وإياك أخي الكريم.
     
    ابو ليث, ‏28 جانفي 2018 على 21:31
    #8

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