السَّلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه حيَّاكمْ اللهُ جميعًا مقطع للشيخ : محمد سعيد رسلان - حفظه الله - بعنوان : أنواع النفس و طرف من آثار السلف في محاسبة أنفسهم. مـــدتــه: 10:52 أسأل الله أن ينفع بها الجميع فائدة قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه : '' الخشوع في الصلاة ، الخشوع هو روح الصلاة ، وصلاة لا خشوع فيها ، ولا استحضار فيها لعظمة الله سبحانه وتعالى ولا تدبر لما يقرؤه المصلي ، فيها خلل شديد ، يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} يحرم من هذا الثناء ومن هذا ومن هذا المدح العظيم .فاحرص على أن تخشع في صلاتك ، أن تنسى الدنيا ، تنسى المال والعيال ، وتنسى كل شيئ ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ، وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيمانا '' . [نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن : 405]. أنواع النفس و طرف من آثار السلف في محاسبة أنفسهم.للشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله.MP3