السَّلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

حيَّاكمْ اللهُ جميعًا

مقطع للشيخ : محمد سعيد رسلان - حفظه الله -

بعنوان : أنواع النفس و طرف من آثار السلف في محاسبة أنفسهم.

مـــدتــه: 10:52

أسأل الله أن ينفع بها الجميع



فائدة

قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه :



'' الخشوع في الصلاة ، الخشوع هو روح الصلاة ، وصلاة لا خشوع فيها ، ولا استحضار فيها لعظمة الله سبحانه وتعالى

ولا تدبر لما يقرؤه المصلي ، فيها خلل شديد ، يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} يحرم

من هذا الثناء ومن هذا ومن هذا المدح العظيم .فاحرص على أن تخشع في صلاتك ، أن تنسى الدنيا ، تنسى المال والعيال ، وتنسى

كل شيئ ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ، وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيمانا '' .

[نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن : 405]