خطر التطاول على العلماء وتتبع زلاتهم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.





أولا: أود من صاحب القناة أن يعرفنا بنفسه كرما، حتى نعلم من نخاطب، و ليوثق لنا المعلومات حول ذلك و قد قال الأمام إبن سرين رحمه الله : إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، و القناة كما هو معلوم تنقل لنا أشياء من الدين، و الناقل فيها مسئول أمام الله رب العالمين، و نحن كذلك كمشرفين مسئولون كمثل مسؤوليته، لذا انبغى لنا أن نعرف حال صاحب القناة و مَن العلماء الذين يعتد بالنقل عنهم.





ثانيا: الكلام المجمل في المسائل المنهجية لا ينبغي، لذا لزمك أخي الكريم أن تبين لنا من المتطاول و من المتطاول عليه.





ثالثا: بين لنا ما سبق من الطعن المبهم بالدليل و البرهان و التعليل حتى لا نظلم أحدا حفظك الله.





رابعا: ليس مطلقا تغفل أخطاء من ينتسب إلى العلم و أهله، فثمة خطأ من خطأ، فالخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الفروع، و الواحد في الفروع ليس كالكثير، و المخطئ المصر ليس كالتائب من الخطأ، و كذلك الخطأ المعلن ليس كالمسر، وهلم جر، فتبصر في ذلك بكلام الشاطبي في كتابه الاعتصام، و لعلي أنقل كلامه حول ذلك فيما بعد (بإذنه تعالى).





خامسا: الناقل عن أهل العلم تجريحهم للمخالف لا يسمى طاعنا و لا مجترئا، و ليس ممن لم يعرف للكبار مكانتهم هذا إن كانوا حقا كبار.





سادسا: بيان حال المخالف من خيرية الأمة و به تحفظ حرمات الدين و يذاد عن حياضه، و هو من الأمر بالمعروف و النهي المنكر الذي أمرنا به.





سابعا: ديدننا كما قلت فيما سبق النقل عن الكبار و الثقات من أهل العلم، و لنا فيهم غنية و كفاية، هذا أسلم لديننا و أزكى لنفوسنا فلسنا في حاجة للأخذ بالوعظ من المجاهيل ممن قد يدسون السم في العسل.





و أخير، الله أسأل أن يوفقني و يوفقك إلى الخير و الرشاد، و أن يجنبني و يجنبك الزلل و الضلال، إنه ولي ذلك و القادر عليه.



