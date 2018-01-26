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من مطبخي بيتزا رولي بدون خميرة الخبز ~~~حصريا~~~

الموضوع في 'ركن السندويشات والمعجنات والمخبوزات' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏26 جانفي 2018 على 21:08.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكم لبنات ان شاء الله تكونو بخير
    اليوم جبتلكم بيتزا مخكم يترعد ياللمويات
    ساهلة ماهلة متقولوليش كاين اسهل منها
    نحتاجو :
    2كسان ونصف فرينة (حوالي 250غ) نضفولها 3مغارف زبدة(حوالي 125غ) نخلطهم غير بأصبع اليد حتى زبدة تدخل مليح مع الفرينة ثم نضيفو 1كيس خميرة الحلوى وشوية ملح ونلموها بالحليب حتى تصبح عجينة 1516995348917_480x480.jpg
    ونخلوها تريح شوية (حوالي 3 الى 5 دقائق) ونحلوها رقيقة 1سم وندهنوها بطماطم المصبرة(طماطم المركزة) ونضيفو فوقها الفلفل حلو والبصل مقطعين رقيق والطون والمعدنوس والجبن 1516995857147_480x480.jpg ثم نلفوها ZBeautyCamera-20180126_195404_480x480.jpg ZBeautyCamera-20180126_195437_480x480.jpg ونقطعوهاوفي كل واحدة نديرو حبة زيتون في الوسط نديرها في السنيوة وندخلوها تطيب 1516995186410_480x480.jpg ونقدموها بالصحة والهناء caesarapp_201812620170136_480x480.jpg رني قسمت لكم حبة طرية وهشيشة جربوها متندموش 1516995554471_480x480.jpg
     
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    قطر الندىdz, ‏26 جانفي 2018 على 21:08
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    ماشاء الله وتبارك الرحمان
    باينة بنينة ونخرجو بيها على الروتين تاع البيتزا العادية
    رايحة نحاول نجربها ونرجعلك الخبر
    شكرا حبيبتي على الوصفة وبصحتكم ^^
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 جانفي 2018 على 21:11
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    الله يسلمك حنونة
    يسعدني مرورك وتعليقك الأروع
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏26 جانفي 2018 على 21:17
    #3
  4. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    وعليكم السلام روحمة الله وبركاته
    اسعد الله مساءكم بالخير والعافية
    ماشاء الله لا قوة الا بالله
    رب يبارك ويزيدكم من فضله
    ذكرتني مرة في رمضان عملتها هك
    يعطيك الصحة
    بصحتكم
    وواضح من الصور انها رائعة
    بارك الله فيك على المشاركة

    يستحق ختم التميز.
     
    Soumia hadj mohammed, ‏26 جانفي 2018 على 22:15
    #4

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