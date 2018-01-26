من مطبخي بيتزا رولي بدون خميرة الخبز ~~~حصريا~~~

وعليكم السلام روحمة الله وبركاته

اسعد الله مساءكم بالخير والعافية

ماشاء الله لا قوة الا بالله

رب يبارك ويزيدكم من فضله

ذكرتني مرة في رمضان عملتها هك

يعطيك الصحة

بصحتكم

وواضح من الصور انها رائعة

بارك الله فيك على المشاركة



يستحق ختم التميز. ​