من مطبخي بيتزا رولي بدون خميرة الخبز ~~~حصريا~~~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم لبنات ان شاء الله تكونو بخير اليوم جبتلكم بيتزا مخكم يترعد ياللمويات ساهلة ماهلة متقولوليش كاين اسهل منها نحتاجو : 2كسان ونصف فرينة (حوالي 250غ) نضفولها 3مغارف زبدة(حوالي 125غ) نخلطهم غير بأصبع اليد حتى زبدة تدخل مليح مع الفرينة ثم نضيفو 1كيس خميرة الحلوى وشوية ملح ونلموها بالحليب حتى تصبح عجينة ونخلوها تريح شوية (حوالي 3 الى 5 دقائق) ونحلوها رقيقة 1سم وندهنوها بطماطم المصبرة(طماطم المركزة) ونضيفو فوقها الفلفل حلو والبصل مقطعين رقيق والطون والمعدنوس والجبن ثم نلفوها ونقطعوهاوفي كل واحدة نديرو حبة زيتون في الوسط نديرها في السنيوة وندخلوها تطيب ونقدموها بالصحة والهناء رني قسمت لكم حبة طرية وهشيشة جربوها متندموش