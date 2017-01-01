نكرهك وعمري ماحبيتك وعمري مانحبك

الحمد لله حمدا يليق بجلاله والشكر والثناء له على عطائه وإنعامه والفضل والجود منه لاإله سواه والصلاة والسلام على محمد أفضل من تمنى القلب لقياه وأله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد . ╣۩╠ أردت أن أفرغ قلبي فرأيته قد تدفق╣۩╠. وريح بالي . . .وظننته لن يمتلئ فإذا به ينكسر . . .فلم أجد صراخا ولادموعا . . إلا بكاء فيه جفاف مثل الغيوم لاحت لراء وراحت دون قطرة ماء . . اليوم أردت أن أكتب هذه الكلمات لكن اختلطت علي الفصحة بالدارجة ومافهمت واش نكتب . لكن بغيت نقول الحقيقة ومانجمتش . . .لأنها تركتني لاأنام الليل . . . .حتى عيناي لم تستطع أن تنغلق . . . أبق الليل باكيا ولااحد يحزن معي قررت أن أخبرها بأني أكرهك ولايهمني ماتفعلينه بي . . . إنها الحقيقة التي عانيت منها . فأنا أكرهك وسوف ابق كارها لك ماحييت . . . لايهمني رايك لأن نفسي بحاجة إلى راحة واش نقولك بكيتني بيتني الليل قاعد والنهار نظل هايم نحوس راحة ونظل نضرب في راسي على الحيط وعمرك ماحشمتي وقلتي نخلي ولد الناس هاني ويبق راقد المهم اليوم حبيت نخبركم عليها واش دارت فيا حتى تعرفوها وتحذروا منها وتحذروا إعلمي بأني لم احبك وماتمنيت يوما أني أحبك فأنااااااااااااااا أكرهك هل تعرفين ذلك ساخبركم عنها إنها الحقيقة التي لابد منها . . تريدون معرفة إسمها صبرا صبرا صبرا فالقلم لم يجف بعد ودموعي لاتزال تنهمر إسمها : الضِرْسُ التي هبلتني ولم تجعلني أنام ههههههههه تصفيقا حارة هل أنتم كذلك أتمنى ان يكون الموضوع أعجبكم الهربة تسلك ههه وماتنسوش ديروا جام ومتابعة حتى يصلكم كل جديد أتمنى معرفة راييكم ههههه معذرة على الإطالة ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛ لأني لم ارد ذكر إسمها لكني كنت مضطرا لتفريغ قلبي باه نعمره من جديد إذا شكيت في إسمك سوف تجده في الأاعلى وليس في الأسفل شكرا لكم لي قريتها وصبرتوا علي استراحة قلم