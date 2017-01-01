نكرهك وعمري ماحبيتك وعمري مانحبك

ههههه

الله يهديك خويا الحبيب

و انا نقول ويناها هذي المصيبة هههه

ايا حتى ظهرت ضرسة ههه

الله لا يشوف فيها مومن

ياك قالك الي ما عندو عدو يستنى الضرسة

الله يبعد علينا اسي ههه

ربي يجيبلك الشفا نشالله خويا الحبيب



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