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نكرهك وعمري ماحبيتك وعمري مانحبك

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة السحاب العابر, ‏27 جانفي 2018 على 12:12.

  1. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الحمد لله حمدا يليق بجلاله
    والشكر والثناء له على عطائه وإنعامه
    والفضل والجود منه لاإله سواه
    والصلاة والسلام على محمد أفضل من تمنى القلب لقياه
    وأله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد
    .
    ╣۩╠ أردت أن أفرغ قلبي فرأيته قد تدفق╣۩╠.
    وريح بالي
    .
    .
    .وظننته لن يمتلئ فإذا به ينكسر
    .
    .
    [​IMG]
    .فلم أجد صراخا ولادموعا

    .
    .
    إلا بكاء فيه جفاف مثل الغيوم لاحت لراء وراحت دون قطرة ماء

    .
    .
    [​IMG]
    اليوم أردت أن أكتب هذه الكلمات لكن اختلطت علي الفصحة بالدارجة ومافهمت واش نكتب

    .
    لكن بغيت نقول الحقيقة ومانجمتش
    .
    .
    .لأنها تركتني لاأنام الليل

    .
    .
    .
    .حتى عيناي لم تستطع أن تنغلق
    .
    .
    .
    أبق الليل باكيا ولااحد يحزن معي

    قررت أن أخبرها بأني أكرهك ولايهمني ماتفعلينه بي
    .
    .
    .
    إنها الحقيقة التي عانيت منها
    .
    فأنا أكرهك وسوف ابق كارها لك ماحييت
    .
    .
    .
    لايهمني رايك لأن نفسي بحاجة إلى راحة

    واش نقولك بكيتني

    بيتني الليل قاعد

    والنهار نظل هايم نحوس راحة

    ونظل نضرب في راسي على الحيط

    وعمرك ماحشمتي وقلتي

    نخلي ولد الناس هاني ويبق راقد
    المهم اليوم حبيت نخبركم عليها واش دارت فيا حتى تعرفوها وتحذروا منها وتحذروا

    إعلمي بأني لم احبك وماتمنيت يوما أني أحبك

    فأنااااااااااااااا أكرهك

    هل تعرفين ذلك

    ساخبركم عنها إنها الحقيقة التي لابد منها
    .
    .
    تريدون معرفة إسمها
    صبرا صبرا صبرا

    فالقلم لم يجف بعد


    ودموعي لاتزال تنهمر


    [​IMG]

    [​IMG]



    إسمها : الضِرْسُ التي هبلتني ولم تجعلني أنام
    ههههههههه تصفيقا حارة


    هل أنتم كذلك

    أتمنى ان يكون الموضوع أعجبكم
    الهربة تسلك ههه

    وماتنسوش ديروا جام ومتابعة حتى يصلكم كل جديد

    أتمنى معرفة راييكم ههههه


    [​IMG]

    معذرة على الإطالة

    ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛
    لأني لم ارد ذكر إسمها لكني كنت مضطرا لتفريغ قلبي باه نعمره من جديد

    إذا شكيت في إسمك سوف تجده في الأاعلى وليس في الأسفل

    شكرا لكم
    لي قريتها وصبرتوا علي
    استراحة قلم
     
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    السحاب العابر, ‏27 جانفي 2018 على 12:12
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههههههههه
    مراوغة ضريييفة من اخي الحبيب
    ربي يجيب ساعة الخير بينك و بينها حنا ما عدنا ما دخلنا ههههههههههههههه
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏27 جانفي 2018 على 16:24
    #2
  3. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    خخخخخ ونا نقرا حتان شكيت في موضوع ايا قلت نكمل ونلقاها ظرسة
    خخخخخ
     
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    مشاغب, ‏27 جانفي 2018 على 16:41
    #3
  4. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    السحاب العابر, ‏27 جانفي 2018 على 17:34
    #4
  5. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    ههه العدوة اللدودة
     
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    fadwa maria, ‏27 جانفي 2018 على 18:42
    #5
  6. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    والله توقعتها منك اخي انوا رح يكون فخ من العنوان ههه لكنوا وصف صاااادق أحييك (y)
     
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    جميلة أنا, ‏27 جانفي 2018 على 19:01
    #6
  7. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    ههههههه الله يعطيك الخير خويا العابر
    و نا نقول شكون هذي لي قلبتلو حياتو لا نوم لا راحة هههههه
    الضرسة صح واعرة و شكون مايكرهاش ههههه
    نحيها و ارتاح منها يا خويا ههه
    تحياتي
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏27 جانفي 2018 على 19:24
    #7
  8. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام
    ههههههه
    أهلا ومرحبا
    غير نحبوا مرات نخرج عن المعتاد بضحكة
    هههه
    تحيتي العطرة
     
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    السحاب العابر, ‏27 جانفي 2018 على 20:50
    #8
  9. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    الأرض
    ههههههه
    راكي عارف خوك يعرف المراوغة في الملعب وخارج الملعب
    هههههه
    رب يحفظك

    هههههه
    المهم وقعت في الفخ
    هههه
    صح كانت تهبلني الليل وفي النهار حتى طردتها

    هههههههه
    رب يديم الفرحة على قلبك
    شكرا لك
     
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    السحاب العابر, ‏27 جانفي 2018 على 20:52
    #9
  10. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    الضرس صعيبه
    ربي معاك
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏27 جانفي 2018 على 21:06
    #10
  11. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    الأرض
    اللهم امين
    شكرا لك
     
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    السحاب العابر, ‏27 جانفي 2018 على 21:10
    #11
  12. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة
    ههههه
    الله يهديك خويا الحبيب
    و انا نقول ويناها هذي المصيبة هههه
    ايا حتى ظهرت ضرسة ههه
    الله لا يشوف فيها مومن
    ياك قالك الي ما عندو عدو يستنى الضرسة
    الله يبعد علينا اسي ههه
    ربي يجيبلك الشفا نشالله خويا الحبيب

     
    Princess nour, السحاب العابر و Malika Tlm معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏27 جانفي 2018 على 21:15
    #12
  13. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    Algeria
    هههههههه والله خلعتني ههه وانا قلت كمخلوق مسكين راه يعاني وهي غير الضرس هههه
     
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    Princess nour, ‏27 جانفي 2018 على 23:23
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    هههههههههههه
    والله حسيت بالمقلب لي راح ديرو راني فرحاااااانة بروحي ههههههههههه
    مشكووور ضحكتني
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏28 جانفي 2018 على 07:21
    #14
  15. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ههههه عرفتها من بدية بلي راك تراوغ في كلام وفي تالية تقول الضرسة كي خونا صلاح
    ربي يشفيكم ويعافيكم منها إن شاء الله
    تحياتي
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    وحي القلم, ‏28 جانفي 2018 على 07:26
    #15
  16. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    ههههههههههه تستاهل نيتي يا بني هههه
    خلعتني وانا نقرأ ومتشوقة نعرف شكون لي دارتلك كامل هاك ههههههه
    وفي اخييييير ضرسة يا شريييييييييييير ههههه
     
    صمت المشاعر, ‏28 جانفي 2018 على 08:43
    #16
  17. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    عالمي الخاص
    ههههههههه نعيشو وناكلو غيرها
    مشكووور أخي
     
    ♥نجلاء♥, ‏28 جانفي 2018 على 09:00
    #17

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