تلايق للخزانة من صنعي بالكروشي

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة كهينة القبائلية, 28 جانفي 2018 على 14:48.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة أختي على مشاركتنا الصور وعلى المجهود الواضح في العمل الله يبارك خدمتك متقونة .
عييت نفهم كيفاه تقدرو تبداو في الحاجة وتكملوها وأنا مع نبدا حاجة نقلق ونمل ونطيشها عليا ههه .
مشكورة على الصور وأي جديد لا تحرمينا منو
جميل ابداعك
وكيما قالت اختي @الورد الأحمر
شيء يتطلب مجهود وصبر
ربي يقدرك
الله يسلمكم
شكرا على المرور العطر
مشكورة هايلين أختي يعطيك الصحة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).