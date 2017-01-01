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تلايق للخزانة من صنعي بالكروشي

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة كهينة القبائلية, ‏28 جانفي 2018 على 14:48.

  1. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو مُشارك ::

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    كهينة القبائلية, ‏28 جانفي 2018 على 14:48
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يعطيك الصحة أختي على مشاركتنا الصور وعلى المجهود الواضح في العمل الله يبارك خدمتك متقونة .

    عييت نفهم كيفاه تقدرو تبداو في الحاجة وتكملوها وأنا مع نبدا حاجة نقلق ونمل ونطيشها عليا ههه .

    مشكورة على الصور وأي جديد لا تحرمينا منو :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏28 جانفي 2018 على 16:10
    #2
  3. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    جميل ابداعك
    وكيما قالت اختي @الورد الأحمر
    شيء يتطلب مجهود وصبر
    ربي يقدرك
     
    كهينة القبائلية و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏28 جانفي 2018 على 17:11
    #3
  4. كهينة القبائلية

    كهينة القبائلية :: عضو مُشارك ::

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    الله يسلمكم
    شكرا على المرور العطر
     
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    كهينة القبائلية, ‏29 جانفي 2018 على 08:32
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    مشكورة هايلين أختي يعطيك الصحة
     
    صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 08:39
    #5

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