تلايق للخزانة من صنعي بالكروشي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيعطيك الصحة أختي على مشاركتنا الصور وعلى المجهود الواضح في العمل الله يبارك خدمتك متقونة .عييت نفهم كيفاه تقدرو تبداو في الحاجة وتكملوها وأنا مع نبدا حاجة نقلق ونمل ونطيشها عليا ههه .مشكورة على الصور وأي جديد لا تحرمينا منو