خطر تشيلسي الحقيقي يفسد مفعول خطة بينيتيز

أصبح نادي تشيلسي يقدّم مباريات مميزة، طالما أن إيدن هازارد متواجد في التشكيلة، كما أن غياب ألفارو موراتا لم يعد مؤثرا، وذلك بعدما حقّق الفريق اللندني الأزرق فوزا سهلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. وأشرك مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي تشكيلة قوية رغم غياب موراتا والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فكانت النتيجة طبيعية، رغم اعتماد نيوكاسل على خطة دفاعية بحتة، لم توقف المد الهجومي للفريق المضيف.

أصبح نادي تشيلسي يقدّم مباريات مميزة، طالما أن إيدن هازارد متواجد في التشكيلة، كما أن غياب ألفارو موراتا لم يعد مؤثرا، وذلك بعدما حقّق الفريق اللندني الأزرق فوزا سهلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. وأشرك مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي تشكيلة قوية رغم غياب موراتا والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فكانت النتيجة طبيعية، رغم اعتماد نيوكاسل على خطة دفاعية بحتة، لم توقف المد الهجومي للفريق المضيف.

أصبح نادي تشيلسي يقدّم مباريات مميزة، طالما أن إيدن هازارد متواجد في التشكيلة، كما أن غياب ألفارو موراتا لم يعد مؤثرا، وذلك بعدما حقّق الفريق اللندني الأزرق فوزا سهلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. وأشرك مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي تشكيلة قوية رغم غياب موراتا والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فكانت النتيجة طبيعية، رغم اعتماد نيوكاسل على خطة دفاعية بحتة، لم توقف المد الهجومي للفريق المضيف.



ولم يبذل دفاع البلوز جهدا كبيرا لاحتواء هجمات نيوكاسل القليلة، الأمر الذي منح زاباكوستا وألونسو حريّة التقدّم على الطرفين، فقدّم الأول مباراة جيّدة لا سيما في الشوط الأوّل عبر اختراقاته الخطيرة من الناحية اليمنى، فيما كان ألونسو نجم اللقاء الأوّل، فسجّل هدفا، لعب دوره على أكمل وجه بالجانب الأيسر



الأمر اللافت في أداء اللاعب الإسباني هو تقدّمه نحو منطقة الجزاء كثيرا، ما ساهم في تخفيف العبء على الثلاثي الهجومي، لا سيما وأن طريقة اللعب لا تشمل وجود لاعب وسط مدعّم لصناعة الألعاب.



الخطر الحقيقي