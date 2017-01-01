نبدأ من أنفسنا ،،،، نحن الحل

السلام عليكم ،،،،

كثرت المشاكل في مجتمعاتنا العربية ، ولو تركنا طفل يتحدث فسوف يقول ويقول ، البطالة ، الفقر ، الجوع، العنوسة، الاخلاق المتردية، المشردين بالشوارع، البيوت التي لا تسترها الا جدران ضعيفة وووووووو تطول القائمة ونحن في المنتدى نزيد عن ١٥٥٠ شاب وشابة ، الكل له طموح وامنيات والجميل أن طموحنا وأمنياتنا متقاربة ، ولكن لا نعمل شيء لتحقيقها بل نصيع وقتنا بالتنمنى

انا من فلسطين من غزة

- قبل الشهر والنصف جمعنا دجاج من عدة مزارع دجاج( بالمجان) وصل ما جمعناه ٢٠٠ دجاجة وزعناها على ١٠٠ اسرة فقيرة لواقع دجاجتين لكل أسرة

- قبل شهر قمنا بحملة مع مجموعة من الشباب اطلقنا عليها اسم كسوة الشتاء ، جمعنا الثياب المستعملة والجيدة من الناس واعطيناها للفقراء

- قبل اسبوعين قمنا بحملة جمعنا الخضروات من المزارعين وعملنا تشكيلة خضروات ووزعناها على الفقراء

وهناك الكثير في جعبتي ، رغم ما تعانيه غزة الا ان الخير موجود من اراد أن يفعل خير فوالله والله والله سيعينه الله ويوفقه

لا تنسوا ان الله سيسألكم عن شبابكم فيما قضيتموه

اخوكم اياد - فلسطين - غزة