نبدأ من أنفسنا ،،،، نحن الحل

السلام عليكم ،،،، كثرت المشاكل في مجتمعاتنا العربية ، ولو تركنا طفل يتحدث فسوف يقول ويقول ، البطالة ، الفقر ، الجوع، العنوسة، الاخلاق المتردية، المشردين بالشوارع، البيوت التي لا تسترها الا جدران ضعيفة وووووووو تطول القائمة ونحن في المنتدى نزيد عن ١٥٥٠ شاب وشابة ، الكل له طموح وامنيات والجميل أن طموحنا وأمنياتنا متقاربة ، ولكن لا نعمل شيء لتحقيقها بل نصيع وقتنا بالتنمنى انا من فلسطين من غزة - قبل الشهر والنصف جمعنا دجاج من عدة مزارع دجاج( بالمجان) وصل ما جمعناه ٢٠٠ دجاجة وزعناها على ١٠٠ اسرة فقيرة لواقع دجاجتين لكل أسرة - قبل شهر قمنا بحملة مع مجموعة من الشباب اطلقنا عليها اسم كسوة الشتاء ، جمعنا الثياب المستعملة والجيدة من الناس واعطيناها للفقراء - قبل اسبوعين قمنا بحملة جمعنا الخضروات من المزارعين وعملنا تشكيلة خضروات ووزعناها على الفقراء وهناك الكثير في جعبتي ، رغم ما تعانيه غزة الا ان الخير موجود من اراد أن يفعل خير فوالله والله والله سيعينه الله ويوفقه لا تنسوا ان الله سيسألكم عن شبابكم فيما قضيتموه اخوكم اياد - فلسطين - غزة