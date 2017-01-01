نبدأ من أنفسنا ،،،، نحن الحل

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الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة عاشق الاقصى, ‏29 جانفي 2018 على 07:50.

  1. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو منتسِب ::

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    الإقامة:
    غزة
    السلام عليكم ،،،،
    كثرت المشاكل في مجتمعاتنا العربية ، ولو تركنا طفل يتحدث فسوف يقول ويقول ، البطالة ، الفقر ، الجوع، العنوسة، الاخلاق المتردية، المشردين بالشوارع، البيوت التي لا تسترها الا جدران ضعيفة وووووووو تطول القائمة ونحن في المنتدى نزيد عن ١٥٥٠ شاب وشابة ، الكل له طموح وامنيات والجميل أن طموحنا وأمنياتنا متقاربة ، ولكن لا نعمل شيء لتحقيقها بل نصيع وقتنا بالتنمنى
    انا من فلسطين من غزة
    - قبل الشهر والنصف جمعنا دجاج من عدة مزارع دجاج( بالمجان) وصل ما جمعناه ٢٠٠ دجاجة وزعناها على ١٠٠ اسرة فقيرة لواقع دجاجتين لكل أسرة
    - قبل شهر قمنا بحملة مع مجموعة من الشباب اطلقنا عليها اسم كسوة الشتاء ، جمعنا الثياب المستعملة والجيدة من الناس واعطيناها للفقراء
    - قبل اسبوعين قمنا بحملة جمعنا الخضروات من المزارعين وعملنا تشكيلة خضروات ووزعناها على الفقراء
    وهناك الكثير في جعبتي ، رغم ما تعانيه غزة الا ان الخير موجود من اراد أن يفعل خير فوالله والله والله سيعينه الله ويوفقه
    لا تنسوا ان الله سيسألكم عن شبابكم فيما قضيتموه
    اخوكم اياد - فلسطين - غزة
     
    ميلينا و صفاءdz معجبون بهذا.
    عاشق الاقصى, ‏29 جانفي 2018 على 07:50
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    مشاء الله عليك أخي إياد بارك الله فيك وفي شباب حيكم ووفقكم الله وسدد خطاكم حنا عندنا مثل شعبي يقول ( الجود بالموجود) يعني الشخص الذي يريد أن يتصدق لا ينتظر حتى تكون له أموال طائلة بل يسارع ويتصدق بشيء الذي عنده حتى الكلمة الطيبة صدقة
    مشكور على الموضوع الرائع (y)
     
    صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 08:18
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    و من مثل أبطال غزة حررتم غزة و قاومتم الحصار و قهرتم العدو ،ذات يوم كان عندنا موضوع للاخ @حلم كبير طلب فيه منا قول كلمة لأهل فلسطين فكان قولي
    كونوا مثل أهل غزة
    و الله انكم مفخرة لنا وفقكم الله و رعاكم يا خيرة الناس
    شبابنا للااسف لا يقدر نعمة الوقت و يضيعها في الفراغ و لنقص الوازع الديني و التفقه فيه دور اكبر في ذلك
     
    ميلينا, ‏29 جانفي 2018 على 09:14
    #3

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