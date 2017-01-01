شرح مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمقدسي للشيخ محمد مزيان حفظه الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، مجموع دروس شرح كتاب : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. لمؤلفه : الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. للشيخ الفاضل : محمد مزيان حفظه الله تعالى. الدرس الأول : https://b.top4top.net/m_736n3lcn1.mp3 الدرس الثاني : https://r.top4top.net/m_737fld331.mp3 الدرس الثالث : https://a.top4top.net/m_738mszrr1.mp3 الدرس الرابع : https://p.top4top.net/m_739pe2mv1.mp3 الدرس الخامس : https://e.top4top.net/m_742u7saj1.mp3 الدرس السادس : https://c.top4top.net/m_742kit1b1.mp3 الدرس السابع : https://a.top4top.net/m_743efqai1.mp3 الدرس الثامن : https://f.top4top.net/m_745y7wn61.mp3 الدرس التاسع : https://b.top4top.net/m_746bvoor1.mp3 الدرس العاشر : https://e.top4top.net/m_747uoove1.mp3 الدرس الحادي عشر : https://f.top4top.net/m_750nthbh1.mp3 الدرس الثاني عشر : https://f.top4top.net/m_752as9r21.mp3 الدرس الثالث عشر : https://c.top4top.net/m_753kdmwu1.mp3 الدرس الرابع عشر : https://d.top4top.net/m_755u36801.mp3 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزى الله شيخنا أبا عبد البر خير الجزاء وأوفره.