مجموع دروس شرح كتاب : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة

ابشرك الوالدة كانت تنصت الى الدرس الاول و الثاني

و انا خرجت و لما دخلت المنزل قالت لي :

لواحد ما يجوزلوش يلقب روحو ب ابا القاسم علاخاطش خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم

مام كي كان حي كان حرام بزاف ووو مور ما مات كاين علماء يقولو بالكراهة

اييبا قصرت معاها في الموضوع ..

و زادت قالتلي بلي النبي صلى الله عليه وسلم زاد نهار الاثنين و هذا صحيح و في عام الفيل و لو كان جا مولود حاجا مليحا كان الاحتفال بيه في التاسع و لا العاشر .. اصلا نحتافلو بيه كل اسبوع بالصيام