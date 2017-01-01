مجموع دروس شرح كتاب : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة

الموضوع في 'منتدى تاريخ وعلماء الإسلام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏30 جانفي 2018 على 13:25.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    شرح مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمقدسي للشيخ محمد مزيان حفظه الله
    الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
    أما بعد، مجموع دروس شرح كتاب : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة.
    لمؤلفه : الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
    للشيخ الفاضل : محمد مزيان حفظه الله تعالى.

    الدرس الأول : https://b.top4top.net/m_736n3lcn1.mp3
    الدرس الثاني : https://r.top4top.net/m_737fld331.mp3
    الدرس الثالث : https://a.top4top.net/m_738mszrr1.mp3
    الدرس الرابع : https://p.top4top.net/m_739pe2mv1.mp3
    الدرس الخامس : https://e.top4top.net/m_742u7saj1.mp3
    الدرس السادس : https://c.top4top.net/m_742kit1b1.mp3
    الدرس السابع : https://a.top4top.net/m_743efqai1.mp3
    الدرس الثامن : https://f.top4top.net/m_745y7wn61.mp3
    الدرس التاسع : https://b.top4top.net/m_746bvoor1.mp3
    الدرس العاشر : https://e.top4top.net/m_747uoove1.mp3
    الدرس الحادي عشر : https://f.top4top.net/m_750nthbh1.mp3
    الدرس الثاني عشر : https://f.top4top.net/m_752as9r21.mp3
    الدرس الثالث عشر : https://c.top4top.net/m_753kdmwu1.mp3
    الدرس الرابع عشر : https://d.top4top.net/m_755u36801.mp3
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزى الله شيخنا أبا عبد البر خير الجزاء وأوفره.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏30 جانفي 2018 على 13:25
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    نقلا عن منتديات التصفية و التربية.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏30 جانفي 2018 على 22:00
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .
    اخي ابا ليث جزاك الله الفردوس الاعلى و صحبة نبيه و الاصحاب .
    ابشرك الوالدة كانت تنصت الى الدرس الاول و الثاني
    و انا خرجت و لما دخلت المنزل قالت لي :
    لواحد ما يجوزلوش يلقب روحو ب ابا القاسم علاخاطش خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم
    مام كي كان حي كان حرام بزاف ووو مور ما مات كاين علماء يقولو بالكراهة     (ابتسامة ).
    اييبا قصرت معاها في الموضوع ..
    و زادت قالتلي بلي النبي صلى الله عليه وسلم زاد نهار الاثنين و هذا صحيح و في عام الفيل و لو كان جا مولود حاجا مليحا كان الاحتفال بيه في التاسع و لا العاشر .. اصلا نحتافلو بيه كل اسبوع بالصيام

    هههه و هكدا الوالدة دائما محبة للتعلم و العلم و المثير الكثير يزيدني حملا على حمل و ثقلا على ثقل .

    تم تحميل السلسلة شيخنا ابا عبد البر محمد مزيان حفظه الله و ساعيد رفعها على موقع www.box.com
    حتى تحفظ جيدا .
    عذرا على الاطالة
     
    *حزن النبلاء*, ‏30 جانفي 2018 على 22:23
    #3

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