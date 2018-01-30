ممكن افادة بخصوص عملية الشراء الالكتروني

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة wawa16, ‏30 جانفي 2018 على 21:19.

  1. wawa16

    wawa16 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    السلام عليكم
    احبتي قمت بعملية شراء الكتروني من موقع معروف وتم ارسال الشحنة يوم 10 جانفي عبر شركة DHL Packet الالمانية وتم دفع حقوق الشحن قرابة 35 اورو وتم اعطائي رقم تتبع الشحنة وللاسف للان لم تصلني الشحنة بالرغم من دخول الشحنة الى الجزائر...
    للاسف سمعت انه توجد مقرات لشركة DHL بالجزائر لكن جهويا فقط يعني الوسط والغرب والشرق
    ولهذا عملية توصيل الطرد تتم بالتوافق مع EMS كما قيل لي من بعض الاصدقاء وللاسف اقطن في منطقة نائية وبعيدة وكما قيل لي ان الطرد من المفروض يصل للعنوان المدون على الطرد او على الاقل الى الولاية التابعة لها ويتم الاتصال بي لاستلام الطرد ولكن للاسف للان لا جديد
    من لديه هواتف ems لولاية الشرق الجزائري لاستفسر عن الامر او توجيهي لاني اول مرة اقتني منتوج عبر النت وشكرا لكم
    هاته الصور مع رقم التتبع الخاص بالشحن.....


    [​IMG]
     
    wawa16, ‏30 جانفي 2018 على 21:19
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    45,003
    الإعجابات المتلقاة:
    59,171
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2018 على 21:33
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,434
    الإعجابات المتلقاة:
    13,776
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله

    المروض بالتعامل مع هذه الشركة الوسيطة للشحن المدفوع يكون توصيل السلعة إلى العنوان المدون بالضبط بغض النظر عن منطقتك نائية أم لا لأن الشحن مدفوع ودفعت حق إيصاله إلى بيتك لا إلى منطقة ثانية !

    خدمة EMS خدمة تابعة لبريد الجزائر وهي خدمة مدفوعة أيضا أي من المفروض أن تسأل أقرب مركز بريد لبلديتك .

    بالتوفيق .
     
    wawa16 معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏31 جانفي 2018 على 10:49
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,434
    الإعجابات المتلقاة:
    13,776
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة
    wawa16 معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏31 جانفي 2018 على 10:51
    #4

مشاركة هذه الصفحة