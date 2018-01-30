ممكن افادة بخصوص عملية الشراء الالكتروني

السلام عليكم

احبتي قمت بعملية شراء الكتروني من موقع معروف وتم ارسال الشحنة يوم 10 جانفي عبر شركة DHL Packet الالمانية وتم دفع حقوق الشحن قرابة 35 اورو وتم اعطائي رقم تتبع الشحنة وللاسف للان لم تصلني الشحنة بالرغم من دخول الشحنة الى الجزائر...

للاسف سمعت انه توجد مقرات لشركة DHL بالجزائر لكن جهويا فقط يعني الوسط والغرب والشرق

ولهذا عملية توصيل الطرد تتم بالتوافق مع EMS كما قيل لي من بعض الاصدقاء وللاسف اقطن في منطقة نائية وبعيدة وكما قيل لي ان الطرد من المفروض يصل للعنوان المدون على الطرد او على الاقل الى الولاية التابعة لها ويتم الاتصال بي لاستلام الطرد ولكن للاسف للان لا جديد

من لديه هواتف ems لولاية الشرق الجزائري لاستفسر عن الامر او توجيهي لاني اول مرة اقتني منتوج عبر النت وشكرا لكم

هاته الصور مع رقم التتبع الخاص بالشحن.....