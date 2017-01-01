مساعدة لتنظيم حياة ابنتي

السلام عليكم





اهلا اختي

بصراحة لست أما لكن قد افيدك بتجربتي مع فطومة التي امضيت معها

ايامها مند كانت في عمر 6 اشهر نظمها الغذائي ليس من يدي بل كانت تتبعه امها و مشينا عليها نحن :

في الصباح كانت تنام لحد 9

بعدها تشرب حليب 120 كيما قلتي فيها 4ملاعق من حليب اطفال

بعدها لساعه 10 او 10:30 تاخد وجبتها المتكونة من حساء مكوناته فرينة + ملاعق حليب

او تأخد زبادي بحجم صغير في البداية لم تكن تكمله لكن في 7 اشهر اصبحت تتناوله كله



بالاضافة للجبن يوميا او يوم بعد يوم



على 12 تتناول اما حساء الخضر جزر

او بطاطا و تفاح مع قلي من الجبن



هنا فطومة احيانا تشعر بالنعاس في هذا الوقت نقوم باإلهائها قليلا

لحتى تصل السعاة 13:30 او 14:00

بعدها نقوم بجعلها تاخذ قيلولتها

لكن كانت لديها عادة بحكم انها كانت تنام معي و للآن مازلت فيها لا تنام في

ذلك الوقت الا قبل ان تشرب حليبها

احيانا تكمله و احيانا لا

لترجع تستيقظ على15 عندما تشعر بالجوع فتكمل حليبهااو اقوم بتجهيز لها حليب اخر لتنام بعده لحتى 16

بعدها ترجع تفيق وتقضي يومها بالملاعبة من طرف الأهل و كي تشعر بالنعاس نحاولو منخلوهاش ترقد لحتى الليل باش يتنظم نومها







آسفة ع الإطالة ان شاء الله نقدر نكون افدتك ​