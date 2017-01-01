مساعدة لتنظيم حياة ابنتي

الموضوع في 'ركن صحة الاطفال' نشر بواسطة badra1, ‏31 جانفي 2018 على 21:47.

  1. badra1

    badra1 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بنتي عمرها ستة اشهر لم استطع بعد تنظيم وقت نومها او اكلها
    فهي احيانا تنام نهارا ربع ساعة وتبقى مستيقضة لحوالي نصف ساعة( تلعب)
    وتعود للنوم ...كذلك بالنسبة لوجبات طعامها لم اعد اعرف الكمية التي تشبعها...مثلا كانت تشرب الحليب كل 3 او 4 ساعات بكمية محددة لا تتحاوز 90 او 120 للرضعة الواحد ...و الان اعطيها الحليب 3 مرات يوميا بنفس الكمية ....و ادخلت معها علبة صغيرة زبادي طبيعي مع عصير و احيانا حبات تمر في حدود 10 صباحا و حساء الخضار وقت الغداء و بسكويت مساءا
    و فرينة ليلا ...احس انني اضرها بهذه الاطعمة لذلك اتمنى منالامهات يساعدنني في هذا الامر...و اعطائي جدول مواعيد لانواع الوجبات التي اعتمدها و لكن مني جزيل الشكر .
     
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    badra1, ‏31 جانفي 2018 على 21:47
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السلام عليكم


    اهلا اختي
    بصراحة لست أما لكن قد افيدك بتجربتي مع فطومة التي امضيت معها
    ايامها مند كانت في عمر 6 اشهر نظمها الغذائي ليس من يدي بل كانت تتبعه امها و مشينا عليها نحن :
    في الصباح كانت تنام لحد 9
    بعدها تشرب حليب 120 كيما قلتي فيها 4ملاعق من حليب اطفال
    بعدها لساعه 10 او 10:30 تاخد وجبتها المتكونة من حساء مكوناته فرينة + ملاعق حليب
    او تأخد زبادي بحجم صغير في البداية لم تكن تكمله لكن في 7 اشهر اصبحت تتناوله كله

    بالاضافة للجبن يوميا او يوم بعد يوم

    على 12 تتناول اما حساء الخضر جزر
    او بطاطا و تفاح مع قلي من الجبن

    هنا فطومة احيانا تشعر بالنعاس في هذا الوقت نقوم باإلهائها قليلا
    لحتى تصل السعاة 13:30 او 14:00
    بعدها نقوم بجعلها تاخذ قيلولتها
    لكن كانت لديها عادة بحكم انها كانت تنام معي و للآن مازلت فيها لا تنام في
    ذلك الوقت الا قبل ان تشرب حليبها
    احيانا تكمله و احيانا لا
    لترجع تستيقظ على15 عندما تشعر بالجوع فتكمل حليبهااو اقوم بتجهيز لها حليب اخر لتنام بعده لحتى 16
    بعدها ترجع تفيق وتقضي يومها بالملاعبة من طرف الأهل و كي تشعر بالنعاس نحاولو منخلوهاش ترقد لحتى الليل باش يتنظم نومها



    آسفة ع الإطالة ان شاء الله نقدر نكون افدتك
     
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    yaso ياسمين, ‏31 جانفي 2018 على 22:07
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    التحضير لـبكالوريا 2018
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    yaso ياسمين, ‏31 جانفي 2018 على 22:14
    #3
  4. badra1

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    مشكورة ياسمين ...و هل توقضونها ليلا لتناول الحليب؟
    لانني افعل ..لاعتقادي انها لم تاخذ كفايتها من العشاء
    كما انها تحب الزبادي و تريد اكثر من علبة ...و لكني اخاف ان يضرها فلا اعطيها ...ما رايك ؟
     
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    badra1, ‏31 جانفي 2018 على 22:18
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    لا لا اختي فلليل برك الحليب
    كذلك لا نوقضها لان طفل
    بطبيعته يستيقظ في الليل
    في حالة بكائه يكون بسبب الجوع
    في وقت انتي تولي تلاحظيه
    كذلك ليس دائما من الجوع يستيقظ
    قديكون منزعج من حفاظه او الم في معدته ....
     
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    yaso ياسمين, ‏31 جانفي 2018 على 22:24
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    قصدي برك الحليب يعني لما
    تنام في نص الليل اذا استيقظت
    يكفيها الحليب فقط!
     
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    yaso ياسمين, ‏31 جانفي 2018 على 22:26
    #6
  7. badra1

    badra1 :: عضو منتسِب ::

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    هههههه نعم هذا ما قصدته
    الحليب فقط اما الزبادي ففي الصباح اكيد ...
     
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    badra1, ‏31 جانفي 2018 على 22:36
    #7

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