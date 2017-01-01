مساعدة لتنظيم حياة ابنتي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بنتي عمرها ستة اشهر لم استطع بعد تنظيم وقت نومها او اكلها فهي احيانا تنام نهارا ربع ساعة وتبقى مستيقضة لحوالي نصف ساعة( تلعب) وتعود للنوم ...كذلك بالنسبة لوجبات طعامها لم اعد اعرف الكمية التي تشبعها...مثلا كانت تشرب الحليب كل 3 او 4 ساعات بكمية محددة لا تتحاوز 90 او 120 للرضعة الواحد ...و الان اعطيها الحليب 3 مرات يوميا بنفس الكمية ....و ادخلت معها علبة صغيرة زبادي طبيعي مع عصير و احيانا حبات تمر في حدود 10 صباحا و حساء الخضار وقت الغداء و بسكويت مساءا و فرينة ليلا ...احس انني اضرها بهذه الاطعمة لذلك اتمنى منالامهات يساعدنني في هذا الامر...و اعطائي جدول مواعيد لانواع الوجبات التي اعتمدها و لكن مني جزيل الشكر .