اقرَؤُوها! . / بقلمي

قصةٌ اشرأبَّت حُزنا و ألماًٰ .. حكَوها لي بدمع الزمان ،، عن فتى مات عنه ابوه الحنينُ و أُمُّه حُبلى به ..... ...و بعد سِنون من اليتمِ اخذت امُّه بيده في الصَّحراء المترامية الاطراف ليزور قبر ابيه و تزورَ روحُه ذكرى والدٍ و خيالٍ لم يره .... ليستبقَ ملكُ الموت اجلَ امِّه ايضا فيقبضَ روحهَا و لا زال ذاااك الفتى لم يسۡتكملِ السابعةَ من عمره ... يذوقُ يتمَ الابِ تامَّا و يتمَ الأُمِّ يحرقُ في قلبه ايَّما حُرقَهۡ ... يستشيرُ في وجلٍ ليزور قبرَ امِّه حينَ كبرَ و كَبُرَ معه حَنِينُهُ الحَاٰرِقُ . فيبكي عند قبرها بكاءا مُرا أَبۡكىٰ رجالا حوله ... أوی إلی زوجۃ حنوووووون لكن مات ابنه البكرُ و زوجتُه التي ذابَ في حبها و يموتُ ابناؤه و كثيرون حوله .. من كمثل محمد - صلى الله عليه وسلم - يُختَارُ في كفةِ التوحيد و الحقِ المبين .. فانظرۡ الى احزانِك كم تساوي أَلمًٰا , جما و كيفا , امامَ جبالٍ ركامٍ من الالامِ عاناها سيد البشر ... فهلۡ منها اشتكى !؟ امّ بها اجۡتُبِي ؟؟