اقرَؤُوها! . / بقلمي

الموضوع في 'منتدى تاريخ وعلماء الإسلام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏31 جانفي 2018 على 23:15.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    قصةٌ اشرأبَّت حُزنا و ألماًٰ .. حكَوها لي بدمع الزمان ،،

    عن فتى مات عنه ابوه الحنينُ و أُمُّه حُبلى به .....



    ...و بعد سِنون من اليتمِ





    اخذت امُّه بيده في الصَّحراء المترامية الاطراف
    ليزور قبر ابيه و تزورَ روحُه ذكرى والدٍ و خيالٍ لم يره ....



    ليستبقَ ملكُ الموت اجلَ امِّه ايضا فيقبضَ روحهَا
    و لا زال ذاااك الفتى لم يسۡتكملِ السابعةَ من عمره

    ...



    يذوقُ يتمَ الابِ تامَّا و يتمَ الأُمِّ يحرقُ في قلبه ايَّما حُرقَهۡ ...



    يستشيرُ في وجلٍ ليزور قبرَ امِّه حينَ كبرَ و كَبُرَ معه حَنِينُهُ الحَاٰرِقُ .


    فيبكي عند قبرها بكاءا مُرا أَبۡكىٰ رجالا حوله ...




    أوی إلی زوجۃ حنوووووون


    لكن


    مات ابنه البكرُ و زوجتُه التي ذابَ في حبها
    و يموتُ ابناؤه و كثيرون حوله ..








    من كمثل محمد - صلى الله عليه وسلم - يُختَارُ في كفةِ التوحيد و الحقِ المبين ..





    فانظرۡ الى احزانِك كم تساوي أَلمًٰا , جما و كيفا , امامَ جبالٍ ركامٍ من الالامِ عاناها سيد البشر ...
    فهلۡ منها اشتكى !؟ امّ بها اجۡتُبِي ؟؟
     
    *حزن النبلاء*, ‏31 جانفي 2018 على 23:15
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