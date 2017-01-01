منتسب متألق

السلام عليكم

بارك الله فيك غاليتي ميلينا على الموضوع الجميل والراقي

ومرحبا بالأخ بيننا أولا وفي موضوعك ثانيا

سعيدون جدا بانضمام واحد من أبناء فلسطين الشقيقة والحبيبة إلى منتدانا الراقي

كنت أود أن أطرح كذلك السؤال المتعلق بطريقة تعرفك على المنتدى ولكن سبقني الإخوة

على كل حال هل كنت تراقب المنتدى كضيف قبل انضمامك له كعضو؟

واذا كان نعم هل ما رأيت فيه من تشويق وحماس ودفعك للمشاركة وجدته كذلك بعدما أصبحت عضوا هنا؟

في العالم كله معروف عن الجزائريين والفلسطينيين أنهم إخوة وتجمعهم محبة كبيرة

هل لاحظت مثل هذه الأمور ولاحظت بالفعل أخوة الشعب الجزائري اتجاهك؟

سأكتفي بهذه الاسئلة حتى لا اثقل عليك ولي عودة بحول الله

وإقامة طيبة بيننا ^^

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