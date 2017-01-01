منتسب متألق

السلام عليكم أعضاء اللمة و عضوات اسعد الله مسائكم بكل خير ، انه وقت اللمة للأغلبية للاطلاع على الجديد وطرح المواضيع مع النقاش ،كل عضو لديه قدرة على العطاء الفكري و الثقافي لاثراء هذا المنتدى ، و كل حسب جهده و ثقافته و مستواه . و بين اللحظة و الاخرى نلاحظ أعضاء مميزين بمشاركاتهم الهادفة و الواعية ، و قد لفت انتباهي مؤخرا انضمام عضو منتسب جديد للمة لكن مشاركات قيمة للغاية و هادفة تجعلنا نتنبه لاخطائنا و نتعلم دروس جديدة ، و لا نشعر انه جديد علينا بل هو جزء منا تعودناه منذ مدة طويلة متألق في نشاطه بسرعة ، و لا يجب ان نستغرب ذلك لانه ببساطة من ارض الرصاص و النار و شعب قهر العدو ، انه من غزة . ارغب الليلة ان ترحبوا جميعا بالاخ في الله @عاشق الاقصى لنطرح عليه العديد من الاسئلة المهمة للتعرف عليه و على أهل غزة في ظل الحصار الذي تتعرض له طيلة سنوات و كيف تقاوم اليهود من جهة و الحصار من جهة أخرى أتمنى ان ياخذ الموضوع مكانته التي يستحقها مع الضيف الكريم تفضلوا