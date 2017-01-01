منتسب متألق

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الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 19:16.

  1. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    أعضاء اللمة و عضوات اسعد الله مسائكم بكل خير ،
    انه وقت اللمة للأغلبية للاطلاع على الجديد وطرح المواضيع مع النقاش ،كل عضو لديه قدرة على العطاء الفكري و الثقافي لاثراء هذا المنتدى ، و كل حسب جهده و ثقافته و مستواه .
    و بين اللحظة و الاخرى نلاحظ أعضاء مميزين بمشاركاتهم الهادفة و الواعية ، و قد لفت انتباهي مؤخرا انضمام عضو منتسب جديد للمة لكن مشاركات قيمة للغاية و هادفة تجعلنا نتنبه لاخطائنا و نتعلم دروس جديدة ، و لا نشعر انه جديد علينا بل هو جزء منا تعودناه منذ مدة طويلة متألق في نشاطه بسرعة ، و لا يجب ان نستغرب ذلك لانه ببساطة من ارض الرصاص و النار و شعب قهر العدو ، انه من غزة .
    ارغب الليلة ان ترحبوا جميعا بالاخ في الله @عاشق الاقصى
    لنطرح عليه العديد من الاسئلة المهمة للتعرف عليه و على أهل غزة في ظل الحصار الذي تتعرض له طيلة سنوات و كيف تقاوم اليهود من جهة و الحصار من جهة أخرى
    أتمنى ان ياخذ الموضوع مكانته التي يستحقها مع الضيف الكريم
    تفضلوا​

     
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    ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 19:16
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    موضوع مميز يعطيك الصحة أختنا ميلينا

    كاين ياسر أعضاء جدد أبانو عن تميز مبكر

    منهم الاخ المذكور اعلاه

    فأهلا و سهلاو مرحبا

     
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    Salah eddin, ‏1 فيفري 2018 على 19:19
    #2
  3. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو منتسِب ::

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    أختى ميلينا بارك الله فيك
    والله لا استحق كل ما ذكرته
    بالغتى كثيرا( بزاف) في حديثك
    بارك الله فيك ربي يسعدك
     
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    عاشق الاقصى, ‏1 فيفري 2018 على 20:22
    #3
  4. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو منتسِب ::

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    اخي بارك الله فيك
    حقيقة المنتدى مميز بأهله ما يحتاج امثالي حتى يتميز
    اجدد شكري لك
     
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    عاشق الاقصى, ‏1 فيفري 2018 على 20:25
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    يتميز الموضوع بالنوع و النقاش و الضيف
    يمكنك طرح الاسئلة علبه في أطار مجالك و هو الصحة و واقعها في غزة
    شكرا لمشاركتك التي ننتظر ان تستمر
     
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    ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 20:29
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    لا ابالغ مطلقا لان المبالغة في غير محلها نفاق و العياذ بالله
    لا نريد الا ان نعطيك حق مكانتك عندنا
     
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    ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 20:31
    #6
  7. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو منتسِب ::

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    هاي مكانة افتخر فيها مع اني لا استحقها ويارب كون عند حسن ظنكم
     
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    عاشق الاقصى, ‏1 فيفري 2018 على 20:35
    #7
  8. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم و رحمة الله من جديد
    أسئلة للضيف :

    أول ما لفت انتباهك في المنتدى ؟

    الأركان التي تراها أنشط ؟

    في أي ركن ترى أنه يمكنك تقديم الاضافة ؟

     
    التعديل الأخير: ‏1 فيفري 2018 على 20:51
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    Salah eddin, ‏1 فيفري 2018 على 20:37
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    ميلينا, ‏1 فيفري 2018 على 20:49
    #9
  10. عاشق الاقصى

    عاشق الاقصى :: عضو منتسِب ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ، فسهل علينا انك انت المعين وبعد ، اخي الكريم اشكرك على الاسئلة وارجو الله التوفيق

    حقيقة اول ما لفت انتباهي في المنتدى هو شيئين ، الاول عدد الاعضاء النتسببن للمنتدى في ظل المنافسة الشديدة من مواقع التواصل الاجتماعية مثل الفيس بوك والتويتر وغيرها،والثاني العدد الكبير للاقسام في المنتدي وفي الحقيقة يدل على ان المنتدى شامل لكافة المواضيع التي يمكن ان يفكر فيها اي شخص

    الاركان التي اراها نشطة ، ما شاء الله النشاط يعم سائر الاقسام وكان المنتدى خلية نحل لا تجد زاوية الا وبها حياة تنبض

    في اي ركن ارى انه يمكنني الاضافة هاي السؤال حيرني بصراحة ، باذن الله راح حاول اجتهد في مشاركاتي وبعد ذلك نرى اين يمكن ان اتواجد اكثر شيء

    اكرر شكري لك واتمنى ان اكون وفقت بالاجابة عن الاسئلة وبارك الله فيك
     
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    عاشق الاقصى, ‏1 فيفري 2018 على 20:51
    #10
  11. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    تحية مني لبلدنا الثاني فلسطين الحبيبة
    @عاشق الاقصى
    كيف تعرفت على المنتدى؟
    حدثنا عن نفسك و عن الاوضاع الراهنة هناك
    لكم مني ازكى السلام
     
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    NAPOLA, ‏1 فيفري 2018 على 21:06
    #11
  12. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك غاليتي ميلينا على الموضوع الجميل والراقي
    ومرحبا بالأخ بيننا أولا وفي موضوعك ثانيا
    سعيدون جدا بانضمام واحد من أبناء فلسطين الشقيقة والحبيبة إلى منتدانا الراقي
    كنت أود أن أطرح كذلك السؤال المتعلق بطريقة تعرفك على المنتدى ولكن سبقني الإخوة
    على كل حال هل كنت تراقب المنتدى كضيف قبل انضمامك له كعضو؟
    واذا كان نعم هل ما رأيت فيه من تشويق وحماس ودفعك للمشاركة وجدته كذلك بعدما أصبحت عضوا هنا؟
    في العالم كله معروف عن الجزائريين والفلسطينيين أنهم إخوة وتجمعهم محبة كبيرة
    هل لاحظت مثل هذه الأمور ولاحظت بالفعل أخوة الشعب الجزائري اتجاهك؟
    سأكتفي بهذه الاسئلة حتى لا اثقل عليك ولي عودة بحول الله
    وإقامة طيبة بيننا ^^
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 فيفري 2018 على 21:25
    #12
  13. وحي القلم

    وحي القلم :: نجم اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهلا وسهلا بالأخ الكريم عاشق الأقصى
    أشرقت الأنوار بقدومك وتدفق النهر بـــ اطلالك
    وغردت الطيور بك فـــ أهلا وسهلا بك أخي العزيز
    بالقلب نبعثر التراحيب ونزف استقبالنا معطر بالورد والكادي
    مملؤوء بالحب والشوق والمشاعر أتمنى لك الإستفادة بيننا وقضاء وقت ممتع معنا إن شاء الله
    فلسطين بلدنا وحبها يجري في دمائنا وإن شاء الله نكون من داخليها بإذن الله
    إشتقت لدخول أرضيها ولقاء أصدقائي والصلاة بالقدس
    نسأل الله الصلاح والفلاح والثباث لأخوتنا في فلسطين والنصر إن شاء الله
    تحياتي أخي العزيز عاشق الأقصى
    وبارك الله فيك أختي على الموضوع




     
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    وحي القلم, ‏1 فيفري 2018 على 21:27
    #13
  14. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُتميز ::

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    fadwa maria, ‏1 فيفري 2018 على 22:32
    #14

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