بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم بل الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف ▫نص المالكية والشافعية على تحريم بلّ الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف بها. ▪قالت الشافعية : ============== يحرم مس المصحف بإصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى شيء من أجزاء المصحف . [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2/ 150]، ▪وقالت المالكية : ============== أما إن بل أصابعه يريقه بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور . [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 301]،منح الجليل شرح مختصر خليل - (9 / 206) ▫وقال ابن العربي : ================= وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ، ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها ! وهذه قذارة كريهة ، وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة .ولقد رأيتُ بعض من يعتني بعدِّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها ! فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي ........" عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي " (10 / 240 ، 241 ) . ▫وقال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال - : ===================================== ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر ؛ وفيه امتهان ، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل ، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه. " المدخل " ( 2 / 318 ) .