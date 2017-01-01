السلام عليكم خاوتي أمس في الثانوية أغمي على تلميذ لكن للأسف و لا واحد عرف يقدم ليه إسعافات أولية فقمت ببعض الأمور اللي متعودين نعملوها لما يصاب لاعب أثناء المقابلات كرفع رجلي المغمى عليه بحوالي 40 سم و هو مستلقى على الظهر و سحب الرأس إلى الخلف لفتح مجاري الهواء الحمد لله جابت نتيجة لكن جا في بالي أن الإسعافات الأولية ضرورية أن الإنسان يعرفها لذالك أطلب إذا يوجد أي واحد يقدر يعلمنا كيف تكون الاسعافات الأولية لحالات الأغماء أو الكسور أو الحروق أرجوا من اللي عنده علم يقدم لينا دورة تكوينية و تدريبية يعلمنا هاذ الأمر @Salah eddin إذا تقدر تعلمنا بارك الله فيك