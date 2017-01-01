الإسعافات الأولية

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 12:26.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    السلام عليكم
    خاوتي أمس في الثانوية أغمي على تلميذ لكن للأسف و لا واحد عرف يقدم ليه إسعافات أولية
    فقمت ببعض الأمور اللي متعودين نعملوها لما يصاب لاعب أثناء المقابلات
    كرفع رجلي المغمى عليه بحوالي 40 سم و هو مستلقى على الظهر و سحب الرأس إلى الخلف لفتح مجاري الهواء

    الحمد لله جابت نتيجة لكن جا في بالي أن الإسعافات الأولية ضرورية أن الإنسان يعرفها
    لذالك أطلب إذا يوجد أي واحد يقدر يعلمنا كيف تكون الاسعافات الأولية لحالات الأغماء أو الكسور أو الحروق
    أرجوا من اللي عنده علم يقدم لينا دورة تكوينية و تدريبية يعلمنا هاذ الأمر
    @Salah eddin
    إذا تقدر تعلمنا بارك الله فيك
     
    امنيات, NAPOLA, dahman kz و 5 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 12:26
    #1
  2. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية
    منتدى المطبخ الجزائري
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2010
    المشاركات:
    8,278
    الإعجابات المتلقاة:
    9,583
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم ورحمة الله..
    يعطيك الصحة خويا الامين على الفكرة..
    وي نورمالمو كل واحد فينا يكون عندو خبرة باه يسلك راسو كيطيح في موقف كيما هاك..
    انا عن نفسي معنديش معرفة بالأمور هذو مؤخرا برك التاحقت بواحد ليكول عندنا في سطيف يعلمونا فيها مي مزال مبديتش..
    ان شاء الله كاش ما يكون اني نفيد واستفيد معكم..
    شكرا اخي.    .​
     
    امنيات, حلم كبير, Salah eddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏2 فيفري 2018 على 14:01
    #2
  3. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,486
    الإعجابات المتلقاة:
    40,343
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    موضوع مميز و هام جدا و نشالله نقدملكم الاضافة ...
    ----
    بالنسبة للاسعافات الأولية ... اذا صادفتو شخص مغمى عليه
    ها كفاه اديرو نشالله :

    في البداية خلوه مستلقي على الظهر

    أولا ... كاين قاعدة ... اسمها قاعدة ...     " les 3 c "
    و معناها ... كول .. كرافات ... سينتير
    col ...cravate...ceinture
    يعني افتحو الكول و الكرافاط و السنتورة باه تخلي الجسم في أريحية و استرخاء

    ثانيا ... طلعو الراس ... باه تفتح مجاري التنفس ... و الهوا يدخل و يخرج بصفة عادية

    ثالثا ... شوف و فيريفي الفم تاع و اذا كاشما صرط " بلع " حاجة ... علكة ضرسة ولا سنة ولا شمة ( أكرمكم الله )

    و هذي الوضعية يسموها     PLS معناها
    الوضعية الأمنية الجانبية
    Position latéral de sécurité
    -------

    هذي الوضعية ديروها في انتظار قدوم اعوان الحماية المدنية
    او طبيب او غيرهم من المسعفين المتدربين
    هذي هي نشالله تكون فيها فايدة ليكم
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


     
    التعديل الأخير: ‏2 فيفري 2018 على 15:14
    dahman kz, امنيات و حلم كبير معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏2 فيفري 2018 على 15:04
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    شكرا حبيبي صلاح ياريت تزيد لينا تصاور على الوضعيات
    ثانيا خويا صلاح إذا كنا في وضع وين شفنا ان السيد التنفس عنده منقطع
    ثالثا كيف نقدر نرجع الوعي للمغمى عليه هل بشده من الأذن أم بصفعة طبعا صفع خفيف أم برش الماء عليه
    رابعا في حال لقينا أن السيد بالع حاجة أو بالع لسانه
    خامسا زيد حكيلنا على الغريق كيف ممكن ننقذوه طبعا بعدما نوصلوه للشط
    خامسا بخصوص الكسور زيد حكيلنا عليها شوي
     
    dahman kz, Salah eddin و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 15:45
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    45,079
    الإعجابات المتلقاة:
    59,369
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    عندك الحق خويا لازم كل واحد فينا يكون يعرف الاسعافات الاولية
    مرة بنتي طاحت على راسها فقدت الوعي
    معرفت واش ندير ولانتصرف
    كون ماش بن سلفي يعرف كيفاه فطنها
    كنت نبقى نبكي ونندب وفرات
    ان شاءالله نستفادو من موضوعك
     
    dahman kz و حلم كبير معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 15:49
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه طبع النساء هكذا
    عوض لا تعمل حاجة تبقى تصرخ
    شفتي لولانا نحن الرجال لبيكتن كثيرا حتى من الفئران و الخنافس ههههههههههههه
     
    حلم كبير, dahman kz و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 15:54
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    3,336
    الإعجابات المتلقاة:
    12,753
    نقاط الجوائز:
    791
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم
    هذه المعلومات منقولة من موقع كل يوم معلومة طبية


    الاسعافات الاولية للاختناق للأطفال


    يبتلع الأطفال الكثير من المواد مثل العملات المعدنية ، والكثير من الألعاب الصغيرة ، لهذا فإن هذه النصائح تفيدك في التعامل مع الاختناق، مثل: Advertisement انظر إلى فمه، لرؤية الجسم العالق، لا تحاول البحث عن الشيء في فم الطفل إن كنت لا تراه لأن هذا قد يدفعه أكثر داخل الحلق. قم برفع طفلك من قدمه، اجعل وجهه موجهاً للأرض ، والقدمين لأعلى، قم بضرب إبنك على ظهره عدة ضربات خفيفة بظهر يدك؛ حتى ينزل الشيء العالق، وانظر إلى فمه لرؤية إن سقط شيء أم لا، من الأفضل عدم مسك الطفل من الخلف لأن هذه الحركة قد تدفع الجسم الغريب إلى الداخل. إن بقى الجسم الغريب في فم طفلك، قم بجعل طفلك يستلقي على ظهره ثم اضغط على صدره 5 مرات يجب أن يكون الضغط من الداخل وأعلى اتجاه الحلق بحيث يكون على خط الصدر. في كل مرة تقوم بالضغط حاول أن ترى فم الطفل إن سقط فيه شيء أم لا ، لا تستخدم 5 ضغطات مرة واحدة. وقتها حاول الاتصال بسيارة الإسعاف إن لم تتمكن من رؤية الشيء العالق، وحاول أن تقوم بالضغط على صدره مع الدفع على ظهره.

    اختناق.jpg
    التنفس الصناعي للطفل
    كيف أقوم بمد القلب والرئتين بالأكسجين ؟ وما الذي يجب أن أفعله لإنعاش قلب الصغير
    670px-Do-First-Aid-on-a-Choking-Baby-Step-22-Version-2-e1484829141463.jpg
    ، اتبع الخطوات التالية لعمل تنفس صناعي لطفلك بعد الاختناق، وهي:
    قم بإمالة رأس طفلك إلى الخلف ، قم برفع ذقن طفلك لأعلى ، اضغط بيدك على جبينه واثنِ ركبتك بحيث تلامس الأرض وضع أذنك اليسرى على صدره، لسماع النبض. قم بإمساك رأس الطفل وتحديداً منطقة الجبين مع إمساك خلف رقبة الطفل بيديك ، وإمالة رأس الطفل إلى الوراء بلطف مع فتح مجرى التنفس، لدخول الهواء. استمع إلى نبض طفلك من جانب رقبته أو من الجانب الداخلي للمرفق، راقب وجه الطفل إذا زاد شحوباً وازرقت شفتاه، فوقتها يجب أن تعطيه قبلة الحياة. اجعل الطفل يستلقي على ظهره ، ضع شفتاك على شفتي طفلك، انفخ في الفم، وكأنك تتنفس في صدره املأ خديك بالهواء واعطيه لطفلك 5 مرات ، مع دفع الصدر لمدة 30 مرة في الدقيقة الواحدة، راقب طفلك إن عاد له التنفس يجب الذهاب إلى الطبيب فوراً.


    سأعود لأضع إسعافات أولية للكبار
    .....
     
    dahman kz معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 16:05
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ممتاز أخي حلييم بارك الله فيك
    زيدنا كاش صور و معلومات
     
    dahman kz و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 16:22
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    3,336
    الإعجابات المتلقاة:
    12,753
    نقاط الجوائز:
    791
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    الاسعافات الاوليه للأغماء

    يحدث الاغماء نتيجه توقف لحظي لوصول الدم ألي المخ مما يؤدي لفقدان الوعي وعاده مايكون هذا الاغماء او فقدان الوعي لفتره قصيره. في اغلب الاحيان لأيكون الاغماء بيبب مرض ما فأغلب حالات الاغماء تكون غير مرتبطه بأيه امراض مزمنه وأحيانا يكون الاغماء عرض لمرض خطير ..وعليه لو تكرر الاغماء أو طالت مدته فلابد من استشاره الطبيب للفحص وتحديد الاسباب والبدء بعلاجها

    الاغماء Fainting.gif
    كيف نتعامل مع حالات الاغماء:
    لو شعرت أنت بالدوار أو بدايه الاغماء فيجدر بك الجلوس أو الاستلقاء – وهو الافضل – وذلك لتقليل فرصه حدوث الاغماء بضمان وصول الدم للمخ
    الاسعافات الاوليه للأغماء:

    أما لو حدث الاغماء لشخص معك فيجب عليك القيام بالاتي:
    • أجعل المصاب مستلقي علي ظهره ارضا مع رفع القدمين قليلا عن الارض وذلك كما ذكرنا لضمان وصول أكبر قد من الدم للمخ..
    • قم بفحص النبض والتنفس لديه اذا كان لايوجد نبض او تنفس أبدأ فورا في اتعاش القلب والرئه Cardio Pulmonary Resuscitation
    قم بفحص فم المرض وأنفه للبحث عن ايه أجسام غريبه قد تعيق تنفس المريض أو يقوم بابتلاعها فتؤذيه
    • في حال استعاد المريض وعيه لاتسارع بعودته لنشاطه بل يفضل بقائه مستلقي لفتره حتي يسترد كامل وعيه ويشعر بالقدره علي النهوض
    • أتصل ابلاسعاف أذا كان المريض لا ينفس او لا يوجد نبض أو في حاله أصابته نتيجه وقوعه مغمي عليه

    690957077.jpg

    منقول للأمانة
    أتمنى أن يستفيد الجميع
     
    dahman kz معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 16:23
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    3,336
    الإعجابات المتلقاة:
    12,753
    نقاط الجوائز:
    791
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    وفيك بارك الرحمان
    هاني حطيت نتاع الاغماء
    بارك الله فيك على إثارة الموضوع
     
    dahman kz معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 16:24
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ممتااز أخي حليييم بارك الله فيك
     
    dahman kz و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 16:35
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    3,336
    الإعجابات المتلقاة:
    12,753
    نقاط الجوائز:
    791
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    الاسعافات الاولية للحروق

    -3-638.jpg
     
    dahman kz معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 16:45
    #12
  13. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    2,449
    الإعجابات المتلقاة:
    1,314
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    واد سوف
    معلومات مهمة فعلا لان الانسان كثيرا ما يجد نفسه في حيرة في هكذا مواقف
    بارك الله فيكم واستفدت كثيرا منكم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    dahman kz, ‏2 فيفري 2018 على 16:49
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ما شاااء الله رووووووووعة هذا التفصيل
    أخي إجمع لي كل الصور و الشرح اللي عندك في موضوع واحد في قسم اللمة العام
    رايح نثبت الموضوع و نخلي الفايذة عامة
     
    حلم كبير و dahman kz معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 16:52
    #14
  15. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    2,449
    الإعجابات المتلقاة:
    1,314
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    واد سوف
    أؤيد طلب اخونا الامين محمد وان يتم طرح موضوع توعوي كامل ومفصل وبالصور حتى يكون الامر مفيد للجميع.
     
    امنيات و حلم كبير معجبون بهذا.
    dahman kz, ‏2 فيفري 2018 على 16:58
    #15
  16. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    3,336
    الإعجابات المتلقاة:
    12,753
    نقاط الجوائز:
    791
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    محتويات صندوق الاسعافات الأولية
    في البيت
    العلبة يمكن أن تكون علبة كرتون عادية وترتب فيها الاشياء بعيدا عن متناول الاطفال طبعا

    firstaidkit4c.gif
    محرار
    Digital_Thermometer.jpg

    معقم درت الصورة برك قادر يكون الكحول عادي
    dettol.jpg
    كمادة للعين إذا كانت متوفرة

    eye_pad.jpg
    قفازات طبية على الأقل اثنين في العلبة
    333234525.jpg

    لاصق طبي


    hypoallergenic tape.JPG

    شاش

    MIINON25865_2_1.jpg
    مقص
    scissors.JPG
    طبعا هاذ الاشياء تشريهم مرة وحدة ،ومرة على مرة نشوف تاريخ انتهاء الصلاحية للمعقم
    وتقدرو تحطو معاهم بعض الأدوية اللي تتناولهم العائلة عادة نتاع المعدة والرأس للكبار
    ودوا القيا ونتاع الاسهال ونتاع الحمى والسيروم نتاع النيف للأطفال
    هاذو كامل تقدرو تجملوهم مع علبة الاسعافات الأولية ويطولو في مدة الصلاحية ...


    رايح نولي خويا الأمين إخوتي الاكارم أخواتي الكريمات باه ندير الاسعافات الأولية للجروح والكسور
    ........

     
    امنيات و أشــواق 19 معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 17:06
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    3,336
    الإعجابات المتلقاة:
    12,753
    نقاط الجوائز:
    791
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    نشالله أخي نجمع كلشي ونحطو موضوع بإذن الله
    فكرة رائعة
     
    حلم كبير, ‏2 فيفري 2018 على 17:07
    #17
  18. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,704
    الإعجابات المتلقاة:
    21,648
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ممتاز أخي حلييم
    كما أتمنى تجمعي كل المشاركات في موضوع واحد باش نثبته و نخليه للفائدة
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 17:08
    #18
  19. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,907
    الإعجابات المتلقاة:
    7,204
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    طلب العلم
    انتم اناس رائعون
     
    *حزن النبلاء*, ‏2 فيفري 2018 على 21:40
    #19
  20. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أفريل 2017
    المشاركات:
    214
    الإعجابات المتلقاة:
    341
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algérie
    موضوع جد مهم
     
    NAPOLA, ‏2 فيفري 2018 على 22:00
    #20
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة