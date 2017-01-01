الإسعافات الأولية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

موضوع مميز و هام جدا و نشالله نقدملكم الاضافة ...

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بالنسبة للاسعافات الأولية ... اذا صادفتو شخص مغمى عليه

ها كفاه اديرو نشالله :



في البداية خلوه مستلقي على الظهر



أولا ... كاين قاعدة ... اسمها قاعدة ...

" les 3 c

"

و معناها ... كول .. كرافات ... سينتير

col ...cravate...ceinture

يعني افتحو الكول و الكرافاط و السنتورة باه تخلي الجسم في أريحية و استرخاء



ثانيا

... طلعو الراس ... باه تفتح مجاري التنفس ... و الهوا يدخل و يخرج بصفة عادية



ثالثا