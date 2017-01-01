لولاالرجال /// لولا النساء

قال. النساء هن الدواهي والدوا هُنَّ/////لاطيب للعيش بِلا هُنَّ والبلا هُنَّ قالت:والرجال هم المرهَم والمُرُّ هم//////لاطيب للعيش بِلا هم والبلا هُم السلام عليكم أحبتي الموضوع سيكون سجالا مرحا و حكما متناثرة بين الرجل و المرأة بكل أدب و أحترام الرجل يذكر محاسنه و فضله و دوره الكبير و ما يمكنه عمله و لا يمكن للمرأة أن تحققه لولاه و المرأة ترد لتذكر لنا أيضا ما يمكنها صنعه و يعجز عنه الرجل لولانا نحن الرجال لبقيتم في الخيام ساكنين و لولانا نحن لمتم و انتن تولولون خوفا من الصراصير و لولانا نحن لقتلكم البرد لأنكن لا تعرفن تصليح المدفأة و لولانا نحن لبقيتم تتفرجون في اللونتان لأننا نحن من يركب الأطباق ( البرابول ) نياهعههههههههههههههههههه