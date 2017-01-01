لولاالرجال /// لولا النساء





اذا أجبتك من ناحية الجدية فسنجد الكثير من الأشيااء أصبحت تقوم بيها نساء ورجال اي كلاهم لديهم القدرة على فعل ذلك...بمعنى راجل ولا يقدر يسلك راسو بلا مرا ولمرا كيف كيف هههههههههه

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لولا النساء لمتم من الجوع..لولا نساء لاكلاكم غبار والأوساخ...

مشكور اخي على الموضوع المرح ​