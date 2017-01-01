لولاالرجال /// لولا النساء

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 17:46.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    قال. النساء هن الدواهي والدوا هُنَّ/////لاطيب للعيش بِلا هُنَّ والبلا هُنَّ
    قالت:والرجال هم المرهَم والمُرُّ هم//////لاطيب للعيش بِلا هم والبلا هُم

    السلام عليكم
    أحبتي الموضوع سيكون سجالا مرحا و حكما متناثرة
    بين الرجل و المرأة بكل أدب و أحترام

    الرجل يذكر محاسنه و فضله و دوره الكبير و ما يمكنه عمله و لا يمكن للمرأة أن تحققه لولاه
    و المرأة ترد لتذكر لنا أيضا ما يمكنها صنعه و يعجز عنه الرجل

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    لولانا نحن الرجال لبقيتم في الخيام ساكنين

    و لولانا نحن لمتم و انتن تولولون خوفا من الصراصير

    و لولانا نحن لقتلكم البرد لأنكن لا تعرفن تصليح المدفأة

    و لولانا نحن لبقيتم تتفرجون في اللونتان لأننا نحن من يركب الأطباق ( البرابول )

    نياهعههههههههههههههههههه
     
    حلم كبير و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2018 على 17:46
    #1
  2. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية
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    اذا أجبتك من ناحية الجدية فسنجد الكثير من الأشيااء أصبحت تقوم بيها نساء ورجال اي كلاهم لديهم القدرة على فعل ذلك...بمعنى راجل ولا يقدر يسلك راسو بلا مرا ولمرا كيف كيف هههههههههه
    ~




    لولا النساء لمتم من الجوع..لولا نساء لاكلاكم غبار والأوساخ...
    مشكور اخي على الموضوع المرح
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    أشــواق 19, ‏2 فيفري 2018 على 18:54
    #2
  3. أشــواق 19

    أشــواق 19 :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية
    منتدى المطبخ الجزائري
     طاقم المشرفات

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    لولا النساء لأغلق بائع الورد دكانه احم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    أشــواق 19, ‏2 فيفري 2018 على 18:55
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    لولا ستر الله على الرجال لما ارتضتهم النساء
    و لا ستر الله على النساء لما ارتضاهن الرجال


    @الامين محمد ^_
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏2 فيفري 2018 على 19:51
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    السلام عليكم
    موضوع جميل بارك الله فيك ...

    وأقول
    لولا الرجال
    لما وضعت النساء كحلا:cool: ...
    ولما لبست مبهرجا     :)
    هههههههههه​
     
    حلم كبير, ‏4 فيفري 2018 على 08:29
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    ووجدت هذه لست أنا قائلها يا معشر النساء
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    حلم كبير, ‏4 فيفري 2018 على 08:30
    #6

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