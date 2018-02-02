الإسعافات الأولية ... الكل معني ...

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هي فكرة الاخ @الامين محمد بارك الله فيه وجزاه الله خيرا ...وأوكل الي الموضوع وهذا شرف كبير لي ...
سنتحدث عن الاسعافات الاولية
كثيرا ما تحدث حوادث والناس حول الحادث لا تعرف كيفية التصرف مع المصاب ...وفي بعض الأحيان قلة الوعي في كيفية تطبيق الاسعافات الاولية يؤدي إلى موت المصاب ،فيما كان احتمال نجاته أكبر لو طبق أحد الاسعافات الاولية ....
ولكل حادث نوع من الاسعافات الاولية
ونبدأ بشيء يجب على كل بيت أن يكون يحتويه وهو علبة الإسعافات الأولية
يمكن لأي سيدة بيت أن تصنعها بمفردها بعلبة فارغة وتفرشها بقماش نظيف وتضع فيها كل الأدوات والأدوية الضرورية
تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
وتتكون من :
( من الاحسن أن تحتوي على أكبر قدر ممكن من الأدوات ...)
1-محرار لقياس درجة حرارة المريض في البيت
( خاصة الأطفال )
2- معقم : وضعت الصورة فقط يمكن أن يكون كحول ...المهم معقم للجروح ...
3- كمادة للعيون
4- قفازات طبية : في العلبة على الأقل إثنين .
5- لاصق طبي..
6- شاش ...
7- مقص نظيف ومعقم
كما يمكن إضافة هذه الأدوية بداخلها
للكبار : دواء آلام الرأس .. دواء للمعدة ..
للصغار : دواء الحمى .. دواء الاسهال .. مصل ( سيروم ) الانف ..
وأدوية أخرى يمكن حفظها مدة طويلة
تذكير دائما دائما
أنظرو الى تاريخ إنتهاء الصلاحية للأدوية والمعقم
يتبع بطرق الاسعافات الاولية باختلاف الحوادث
كسر ... جرح ...حرق ... إغماء ... إختناق ... حادث مرور
كل واحد في رد بإذن الله
........
هي فكرة الاخ @الامين محمد بارك الله فيه وجزاه الله خيرا ...وأوكل الي الموضوع وهذا شرف كبير لي ...
سنتحدث عن الاسعافات الاولية
كثيرا ما تحدث حوادث والناس حول الحادث لا تعرف كيفية التصرف مع المصاب ...وفي بعض الأحيان قلة الوعي في كيفية تطبيق الاسعافات الاولية يؤدي إلى موت المصاب ،فيما كان احتمال نجاته أكبر لو طبق أحد الاسعافات الاولية ....
ولكل حادث نوع من الاسعافات الاولية
ونبدأ بشيء يجب على كل بيت أن يكون يحتويه وهو علبة الإسعافات الأولية
يمكن لأي سيدة بيت أن تصنعها بمفردها بعلبة فارغة وتفرشها بقماش نظيف وتضع فيها كل الأدوات والأدوية الضرورية
تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
وتتكون من :
( من الاحسن أن تحتوي على أكبر قدر ممكن من الأدوات ...)
1-محرار لقياس درجة حرارة المريض في البيت
( خاصة الأطفال )
2- معقم : وضعت الصورة فقط يمكن أن يكون كحول ...المهم معقم للجروح ...
3- كمادة للعيون
4- قفازات طبية : في العلبة على الأقل إثنين .
5- لاصق طبي..
6- شاش ...
7- مقص نظيف ومعقم
كما يمكن إضافة هذه الأدوية بداخلها
للكبار : دواء آلام الرأس .. دواء للمعدة ..
للصغار : دواء الحمى .. دواء الاسهال .. مصل ( سيروم ) الانف ..
وأدوية أخرى يمكن حفظها مدة طويلة
تذكير دائما دائما
أنظرو الى تاريخ إنتهاء الصلاحية للأدوية والمعقم
يتبع بطرق الاسعافات الاولية باختلاف الحوادث
كسر ... جرح ...حرق ... إغماء ... إختناق ... حادث مرور
كل واحد في رد بإذن الله
........