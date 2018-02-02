الإسعافات الأولية ... الكل معني ...

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
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الإعجابات
13,327
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هي فكرة الاخ @الامين محمد بارك الله فيه وجزاه الله خيرا ...وأوكل الي الموضوع وهذا شرف كبير لي ...


سنتحدث عن الاسعافات الاولية

كثيرا ما تحدث حوادث والناس حول الحادث لا تعرف كيفية التصرف مع المصاب ...وفي بعض الأحيان قلة الوعي في كيفية تطبيق الاسعافات الاولية يؤدي إلى موت المصاب ،فيما كان احتمال نجاته أكبر لو طبق أحد الاسعافات الاولية ....
unnamed.png
ولكل حادث نوع من الاسعافات الاولية
ونبدأ بشيء يجب على كل بيت أن يكون يحتويه وهو علبة الإسعافات الأولية
يمكن لأي سيدة بيت أن تصنعها بمفردها بعلبة فارغة وتفرشها بقماش نظيف وتضع فيها كل الأدوات والأدوية الضرورية
تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
firstaidkit4c.gif
وتتكون من :
( من الاحسن أن تحتوي على أكبر قدر ممكن من الأدوات ...)
1-محرار لقياس درجة حرارة المريض في البيت
( خاصة الأطفال )
Digital_Thermometer.jpg
2- معقم : وضعت الصورة فقط يمكن أن يكون كحول ...المهم معقم للجروح ...

dettol.jpg
3- كمادة للعيون

eye_pad.jpg
4- قفازات طبية : في العلبة على الأقل إثنين .
333234525.jpg

5- لاصق طبي..
hypoallergenic tape.JPG

6- شاش ...
MIINON25865_2_1.jpg

7- مقص نظيف ومعقم
scissors.JPG
كما يمكن إضافة هذه الأدوية بداخلها
للكبار : دواء آلام الرأس .. دواء للمعدة ..
للصغار : دواء الحمى .. دواء الاسهال .. مصل ( سيروم ) الانف ..
وأدوية أخرى يمكن حفظها مدة طويلة
تذكير دائما دائما
أنظرو الى تاريخ إنتهاء الصلاحية للأدوية والمعقم


270px-Furstaidpic1.jpg

يتبع بطرق الاسعافات الاولية باختلاف الحوادث
كسر ... جرح ...حرق ... إغماء ... إختناق ... حادث مرور
كل واحد في رد بإذن الله
........​
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,542
الإعجابات
13,327
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
الاسعافات الاولية لاختناق الأطفال


يبتلع الأطفال الكثير من المواد مثل العملات المعدنية ، والكثير من الألعاب الصغيرة ، لهذا فإن هذه النصائح تفيدك في التعامل مع الاختناق،مثل: Advertisement انظر إلى فمه، لرؤية الجسم العالق، لا تحاول البحث عن الشيء في فم الطفل إن كنت لا تراه لأن هذا قد يدفعه أكثر داخل الحلق. قم برفع طفلك من قدمه، اجعل وجهه موجهاً للأرض ، والقدمين لأعلى، قم بضرب إبنك على ظهره عدة ضربات خفيفة بظهر يدك؛ حتى ينزل الشيء العالق، وانظر إلى فمه لرؤية إن سقط شيء أم لا، من الأفضل عدم مسك الطفل من الخلف لأن هذه الحركة قد تدفع الجسم الغريب إلى الداخل. إن بقى الجسم الغريب في فم طفلك، قم بجعل طفلك يستلقي على ظهره ثم اضغط على صدره 5 مرات يجب أن يكون الضغط من الداخل وأعلى اتجاه الحلق بحيث يكون على خط الصدر. في كل مرة تقوم بالضغط حاول أن ترى فم الطفل إن سقط فيه شيء أم لا ، لا تستخدم 5 ضغطات مرة واحدة. وقتها حاول الاتصال بسيارة الإسعاف إن لم تتمكن من رؤية الشيء العالق، وحاول أن تقوم بالضغط على صدره مع الدفع على ظهره.
اختناق.jpg
التنفس الصناعي للطفل

كيف أقوم بمد القلب والرئتين بالأكسجين ؟ وما الذي يجب أن أفعله لإنعاش قلب الصغير
670px-Do-First-Aid-on-a-Choking-Baby-Step-22-Version-2-e1484829141463.jpg
اتبع الخطوات التالية لعمل تنفس صناعي لطفلك بعد الاختناق، وهي:
قم بإمالة رأس طفلك إلى الخلف ، قم برفع ذقن طفلك لأعلى ، اضغط بيدك على جبينه واثنِ ركبتك بحيث تلامس الأرض وضع أذنك اليسرى على صدره، لسماع النبض. قم بإمساك رأس الطفل وتحديداً منطقة الجبين مع إمساك خلف رقبة الطفل بيديك ، وإمالة رأس الطفل إلى الوراء بلطف مع فتح مجرى التنفس، لدخول الهواء. استمع إلى نبض طفلك من جانب رقبته أو من الجانب الداخلي للمرفق، راقب وجه الطفل إذا زاد شحوباً وازرقت شفتاه، فوقتها يجب أن تعطيه قبلة الحياة.

قبلة الحياة

اجعل الطفل يستلقي على ظهره ، ضع شفتاك على شفتي طفلك، انفخ في الفم، وكأنك تتنفس في صدره املأ خديك بالهواء واعطيه لطفلك 5 مرات ، مع دفع الصدر لمدة 30مرة في الدقيقة الواحدة، راقب طفلك إن عاد له التنفس يجب الذهاب إلى الطبيب فوراً.
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
شكرا أخي حليييم و بارك الله فيك
لقد تم تثبيت الموضوع و ارجوا من الإخوة أنهم يشاركوا بالصور و المعلومات
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#4
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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#4
الاسعافات الاوليه للأغماء

يحدث الاغماء نتيجه توقف لحظي لوصول الدم ألي المخ مما يؤدي لفقدان الوعي وعاده مايكون هذا الاغماء او فقدان الوعي لفتره قصيره. في اغلب الاحيان لا يكون الاغماء بسبب مرض ما فأغلب حالات الإغماء تكون غير مرتبطه بأيه امراض مزمنه وأحيانا يكون الاغماء عرض لمرض خطير ..وعليه لو تكرر الإغماء أو طالت مدته فلابد من استشاره الطبيب للفحص وتحديد الاسباب والبدء بعلاجها
الاغماء Fainting.gif
كيف نتعامل مع حالات الاغماء:

لو شعرت أنت بالدوار أو بدايه الاغماء فيجدر بك الجلوس أو الاستلقاء – وهو الافضل – وذلك لتقليل فرصه حدوث الاغماء بضمان وصول الدم للمخ
الاسعافات الاوليه للأغماء:

أما لو حدث الاغماء لشخص معك فيجب عليك القيام بالاتي:
• أجعل المصاب مستلقي على ظهره أرضا مع رفع القدمين قليلا عن الارض وذلك كما ذكرنا لضمان وصول أكبر قدر من الدم للمخ..
• قم بفحص النبض والتنفس لديه اذاكان لايوجد نبض او تنفس أبدأ فورا في انعاش القلب والرئه CardioPulmonary Resuscitation
قم بفحص فم المرض وأنفه للبحث عن اية أجسام غريبه قد تعيق تنفس المريض أو يقوم بابتلاعها فتؤذيه
• في حال استعاد المريض وعيه لاتسارع بعودته لنشاطه بل يفضل بقائه مستلقي لفتره حتي يسترد كامل وعيه ويشعر بالقدره على النهوض.
• أتصل بالاسعاف أذا كان المريض لايتنفس او لا يوجد نبض أو في حالة إصابته نتيجه وقوعه مغمى عليه...

690957077.jpg
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#9
إسعافات الجروح والنزيف

تؤثر إصابات النزيف و الجروح على الدورة الدموية التي تعد من بين الوظائف الحيوية في الجسم حيث أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للدم عبر الجروح في الجلد أو عبر المخارج الطبيعية (الفم ،الاذن،....) او من خلال النزيف الداخلي. و تتفاوت خطورة هذا النزيف حسب كمية الدم المفقودة و حسب مكان الإصابة لكن قد تؤدي إلى تدهور حالة المصاب و تهديد حياته ما يستوجب التدخل السريع و الإسعاف المظبوط لتجنب المخاطر التي تنتج عن تلك الإصابات.

ما هي إسعافات النزيف و الجروح.gif

فكيف يمكن تقديم الإسعافات في حالات النزيف و الجروح؟

الفرق بين النزيف و الجروح
يجب معرفة الفرق بين النزيف و الجروح:
- الجرح يكون فيه خروج الدم ظاهرا بتمزق أنسجة الجلد.
- أما النزيف فيشمل كل من الجروح و خروج الدم من المخارج الطبيعية و كذا النزيف الداخلي.

الإسعافات الأولية للجروح

الهدف الأساسي في إسعافات الجروح هو إيقاف نزيف الدم وحماية الجرح من التلوث.
يكون ذلك بعدة تقنيات حسب حالة المصاب (أو المصابين):
- التقنية الأولى | الضغط المباشر:

يتم ذلك بالضغط مباشرة على الجرح بقطعة قماش نظيفة ومعقمة و حاول رفع الطرف المصاب أعلى من مستوى القلب إن أمكن(لا ترفعه إن كان احتمال تعرض الطرف للكسور).
بعد توقف النزف، نظف الجرح بعناية, وقم بتضميدها بضمادات نظيفة ثم نقل المصاب إلى المستشفى إن لزم الأمر.
سواء كان الجرح صغيرا أو كبيرا اضغط عليه بقوة ، ثم خفف الضغط كي يصل الدم للأعضاء التي تتزود من العروق الدموية المصابة، وإذا استمر النزيف فأعد الكرة مرة أخرى.
- التقنية الثانية نقاط الضغط عن بعد:
تستخدم نقاط الضغط عن بعد في حالة النزيف الشديد وإذا كان الضغط المباشر غير فعال أو إن وجد كسور خطيرة مرافقة لنزف للدم و ذلك من خلال الضغط على الشريان الرئيسي المغذي للعضو المصاب, نقاط الضغط هي كالتالي:
1) الضغط في الشريان السباتي بالعنق:
يضغط على جانب الحنجرة في حالات نزف حاد في الرأس.
2) الضغط في الشريان العضدي تحت الذراعي:
يضغط على منتصف السطح الداخلي بعظم العضد وذلك في حالات جرح الساعد والمرفق واليد.
3) الضغط في الشريان الفخذي:
يضغط عليه مع حافة عظم الحوض عند زاوية الفخذ وذلك في حالات نزيف الأطراف السفلية.
- التقنية الثالثة | العاصبة:
نستخدم في هذه الحالة رباط أو حزام يربط قبل مكان الجرح لوقف نزيف الدم.
يستعمل الرباط الضاغط أو العاصبة في حالات خاصة و هي:
1)وجود مسعف واحد مع تعدد الجرحى و المصابين.
2)تعدد النزيف الشديد على عدة أمكنة من جسم المصاب.
3)وجود قطع جزئي أو كلي لأحد أطراف الجسم لإيقاف النزيف بأسرع وقت ممكن.

خطوات إستخدام العاصبة:
الخطوة 1: الاستعانة برباط و لفه على شكل شريط أو بأي شيء يمكن من ربط الطرف مثل الحزام و ثوب...
الخطوة 2: تلف الرباط (العاصبة) حول العضو المصاب وتربطه بالقرب من الجرح بين مكان النزيف والقلب.
الخطوة 3: الاستعانة بقطعة خشبية لزيادة الشد على العضو.
الخطوة 4: إرخاء الرباط الضاغط (العاصبة) و فكه قليلا بعد كل 100 دقائق ولمدة ثواني حتى تتغذى الأنسجة الدموية ولا تحاول فكه بشكل كامل.
الخطوة 5: عدم تغطية العاصبة كي يراه الطبيب في المستشفى.
الخطوة 6: دون في ورقة الوقت و الزمن الذي تم فيها وضع العاصبة مع ربطها أو إلصاقها على الرباط المعني.
الخطوة 7: الاسراع بالمصاب للمستشفى.
تنبيه:
لا تستعمل الأسلاك والخيوط الرفيعة أو أي شيء يمكن أن يحز في الجسم ويؤذي المصاب.

الاسعافات الأولية للنزيف

كما نعلم أن الدم يسري داخل جسم الإنسان إما عبر الشرايين و الأوردة و الشعيرات الدموية لهذا يصنف النزيف لثلاث أنواع :
1-النزيف الشرياني.
2-النزيف الوريدي.
3-النزيف الشعيري عبر الشعيرات الدموية.
ويعد النزيف الشرياني الأخطر نظرا لخروج الدم بتدفق أكبر و بكمية أكبر مقارنة مع الانزفة الاخرى.
وكما يقسم النزيف حسب مكانه إلى:
-النزيف الداخلي.
-النزيف الخارجي عبر الجروح.
-النزيف عبر المخارج الطبيعية.
بالنسبة لإسعاف النزيف الخارجي أي عبر الجروح فقد تطرقنا له في الأعلى (إسعافات الجروح).

أما النزيف عبر المخارج الطبيعية فيختلف من حالة لأخرى و سأنقلها فيما بعد بإذن الله ....

في الاخير النزيف الداخلي سنتطرق له فما يلي:
الاسعافات الأولية للنزيف الداخلي

النزيف الداخلي هو النزيف الذي يكون غير ظاهري و يكون تحت جلد .
الأعراض والعلامات:
-التنفس السريع المصحوب بشهيق.
-النبض السريع.
-انخفاض ضغط الدم.
-العطش الشديد.
-ظهور ورم دموي في مكان الإصابة.
-برودة في الجسم.
-التعرق.
-شحوب الوجه.
-زرقة الشفاه والأذنين والجفون.
-درجة وعي المصاب ليست في طبيعتها.
-القلق والاضطراب.
-الإحساس بالضعف العام.

إسعاف النزيف الداخلي:

-في حالة النزيف البسيط الذي ينتج عنه كدمة صغيرة و تورم نقوم بوضع كيس ثلج فوق مكان الاصابة لتخفيف التورم و الألم.
-يستوجب النزيف الداخلي في الغالب علاج طبي فوري لدى يجب وضع المصاب في الوضعية الجانبية للسلامة إن أمكن واطلب سيارة الإسعاف لنقل إلى المستشفى.

الصدمة المتسببة عن النزيف:

أي إنسان يتعرض لنزيف حاد قد يصاب بالصدمة التي تكون نتيجة لإنخفاض ضغط الدم أو انخفاض كمية الدم الذي يدور في جسم المصاب، وفي جميع هذه الحالات يجدر بك إبقاء المصاب مضطجعا على ظهره مع رفع قدميه و غطه ببطانية، و حاول التكلم معه بطمئنته و تهدئته, أما إذا كان فاقدا الوعي فراقب نبضه وتنفسه.
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#10
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#10
قال الامين محمد:
راااائع هذا الموضوع اخي حليييم
إضغط للتوسيع...
الشكر لك أخي الكريم أنت هو صاحب الفكرة أتمنى من الجميع التفاعل
وأتمنى أن يستفيد الجميع حقا
سأعود فيما بعد بإذن الله من أجل وضع معلومات عن الكسور والنزيف الانفي والاذني ....
شكرا أخي الكريم
إحترامي وتقديري
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
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الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#11
السلام عليكم و رحمة الله
درتلي اشارة باه نعاونكم هنا
ههه و كي شفت لقيتك الله يبارك كفيت و وفيت
ما عندي ما نضيف انا ههه
نديرلك التزكية برك
ههه
يعطيك الصحة خويا حليم


 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#12
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المشاركات
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الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
#12
بارك الله فيك اخي حليم على تلبية الطلب والموضوع التوعوي الرائع والذي نحن في حاجة كبيرة اليه وشكرا للاخ محمد الامين صاحب الفكرة كذلك .
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#13
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
13,327
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#13
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله
درتلي اشارة باه نعاونكم هنا
ههه و كي شفت لقيتك الله يبارك كفيت و وفيت
ما عندي ما نضيف انا ههه
نديرلك التزكية برك
ههه
يعطيك الصحة خويا حليم


إضغط للتوسيع...
أرواح هنا يا سي الطبيب مزالت القائمة طويييييلة في حياتنا اليومية أنا بديت ودرت الساهل برك وخليتلكم الصعيب هههه
شرير واش تواسي
وين راحت الاسعافات الاولية نتاع
لسعة العقرب
والاسعافات الاولية نتاع الكسور
والاختناق بالغاز
والأطفال اللي يشربو الجافيل والأدوية يعني التسمم
والرعاف الحاد
ونزيف الضرس
....
....
وكي نتفكر المزيد نردلك الخبر ....
نشالله تفيدونا بيهم
ربي يحفظك ويعينك
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
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#17
سلام اخي حليم..
الصراحة الموضوع يستحق ختم التميز لانه موضوع مهم ومفيد جدا لان حياة الانسان لا تخلو من المخاطر خاصة الاطفال وخير اسعاف هو المراقبة الدائمة لهم والله وحده الحافظ حفظنا الله واياكم من كل سوء...
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لانه حقا مفييييييد...
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#19
إنضم
24 ديسمبر 2016
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13,327
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#19
إسعاف الطفل بعد تعرضه لضربة على الرأس
Baby falling.jpg
الاطفال يحبون الاكتشاف ،ويركضون في كل مكان وفي كل مرة يتعرضون للأذى إما بسقوطهم أو بلمسهم لأماكن خطيرة
ومعظم الامهات والآباء لا يعرفون التصرف بعد سقوط أولادهم ويصابو بحالة من الهلع تؤثر على طفلهم
لذلك أضع بين أيديكم بعض النصائح التي تساعد على معرفة التصرف

ماذا يجب أن نفعل عند سقوط الطفل على رأسه؟؟؟؟

إذا إنقطع نفسه من البكاء لا تخاف ( بالعامية يفحم ) بل رش عليه القليل من رذاذ الماء وحاول تهدئته أولا بعد أن يعود اليه نفسه لكي تتفحصه جيدا ...
  • في حال كان من الآمن تحريك الطفل ابحث عن أي إصابات تعرض لها طفلك.
  • يجب وضع الكمادات الباردة على الكدمات أو مكان الإصابة.
  • يجب ملاحظة أي أعراض تظهر على الطفل خلال الـ 24 ساعة اللاحقة.
  • نجعل الطفل يحصل على الراحة اللازمة خلال الساعات التالية لحدوث الإصابة.
images (2).jpeg
متى يجب زيارة الطبيب اذا ما سقط الطفل على رأسه يجب زيارة الطبيب في حال لاحظنا الأعراض التالية بعد مدة من حدوث الإصابة:
  • شعور الطفل الدائم بالرغبة في النوم.
  • شعوره بالغضب والقلق دائما.
  • القئ أكثر من مرتين.
  • الشكوى من ألم في الرأس، أو الرقبة أو الظهر أو أي من أجزاء الجسم بشكل عام.
  • عدم المشي بطريقة صحيحة.
  • عدم القدرة على التركيز والرؤية بشكل صحيح.
  • إذا وجدتِ أي أعراض أخرى مقلقة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته​
 
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