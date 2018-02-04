تحلية رائعة بكريم شونتيي بالخطوات{من كوزينتي}

الحلم الوردي

الحلم الوردي

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
21 مارس 2010
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عالم النسيان
الجنس
أنثى
#1
واش راكم اهل اللمة


ان شاء الله راكم ملاح
:Love:
جبتلكم تحلية خفيفة

المقادير
كاس من كريم شانتيي
كاس حليب
علبة نستلي محلى
موز
بسكوي الشوكولآ
طريقة التحضير
اقوم بوضع الكريم الشونتيي مع الحليب واقوم بخفقها بالخلاط الكهربائي




ثم اضيف نصف علبة نستلي
واستمر بالخفق






اضع الطبقة الاولى في الكاسات




ثم اقطع الموز دوائر
والبسكوي الى قطع صغيرة
واضعها طبقة تانية






تم اضيف طبقة من الكريمة المخفوقة






وازييناها بالشوكولآ
وتقدم



زوووووم

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#2
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
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AtlãnTã
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم

عاش من شافك حبيبتي ملـآكـ فكوزينة اللمة ان شاء الله بخير ^^

الله يبارك جاتكـ تهبل
وتشهي ~~

بصحتكم غاليتي تحلية سهلة وتبان بنينة ♥
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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أزمير
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
اهلا و سهلا بك اختي ملاك نورتي القسم
مشاء الله تسخف ههههه ابعثيلي حقي
يعطيك الصحة
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,395
الإعجابات
67,780
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#4
وعليكي السلام والرحمة
الله يسلمك حنونة
اهلين حبيبتي
الله يسلمك
ربي يحفظك
@cosette
سعيدة بتواجدك
نورتي
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,395
الإعجابات
67,780
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#5
وعليكي السلام والرحمة
الله يسلمك
النور نورك
ربي يحفظك حنونة
@عآشقة الجنـة
سعيدة بتواجدكي
نورتي حنونة
:Love:
 
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