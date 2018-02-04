تحلية رائعة بكريم شونتيي بالخطوات{من كوزينتي}

الحلم الوردي
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واش راكم اهل اللمة
ان شاء الله راكم ملاح
:Love:
جبتلكم تحلية خفيفة
المقادير
كاس من كريم شانتيي
كاس حليب
علبة نستلي محلى
موز
بسكوي الشوكولآ
طريقة التحضير
اقوم بوضع الكريم الشونتيي مع الحليب واقوم بخفقها بالخلاط الكهربائي
ثم اضيف نصف علبة نستلي
واستمر بالخفق
اضع الطبقة الاولى في الكاسات
ثم اقطع الموز دوائر
والبسكوي الى قطع صغيرة
واضعها طبقة تانية
تم اضيف طبقة من الكريمة المخفوقة
وازييناها بالشوكولآ
وتقدم
زوووووم
ان شاء الله راكم ملاح
:Love:
جبتلكم تحلية خفيفة
المقادير
كاس من كريم شانتيي
كاس حليب
علبة نستلي محلى
موز
بسكوي الشوكولآ
طريقة التحضير
اقوم بوضع الكريم الشونتيي مع الحليب واقوم بخفقها بالخلاط الكهربائي
ثم اضيف نصف علبة نستلي
واستمر بالخفق
اضع الطبقة الاولى في الكاسات
ثم اقطع الموز دوائر
والبسكوي الى قطع صغيرة
واضعها طبقة تانية
تم اضيف طبقة من الكريمة المخفوقة
وازييناها بالشوكولآ
وتقدم
زوووووم
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