أينشتاين دخل فندق في اليابان سنة 1922 ودخل معه العامل لمساعدته في حمل الشنط، وبعد ان أنهى العامل عمله وأراد الخروج، أراد أينشتاين ان يعطيه بعض النقود، فلما وضع يده في جيبه لم يجد شيئاً. فطلع ورقة وقلم وكتب له جملة باللغة الألمانية ووقع عليها، وقال له: أنا آسف ليس لدي اي نقود أعطيها لك، ولكن احتفظ بهذه الورقة، قد يأتي اليوم الذي سيكون ثمنها غالياً. بعدها بسنين مات العامل والورقة احتفظ بها ابن اخو العامل وباعها في 2017 في مزاد بمليون و300 ألف يورو، الورقة مكتوب عليها :- ""Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe." ومعنى الجملة:- "الحياة الهادئة والمتواضعة تجذب قدراً من السعادة أكبر من الحياة المليئة بالنجاح المصحوب بالقلق والتعب المستمرين"